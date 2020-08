Koncernomsætningen udgjorde 176,1 mio.kr., hvilket er 159,2 mio.kr. mindre end samme periode sidste år. Hovedforklaringen på nedgangen er den delvise nedlukning af koncernens aktiviteter fra den 12. marts 2020 som følge af COVID-19.

Resultat før skat udgjorde -152,0 mio.kr. mod -55,2 mio.kr. (fra de fortsættende aktiviteter) i samme periode sidste år. Periodens samlede resultat udgjorde -118,6 mio.kr. mod -43,2 mio.kr. i samme periode sidste år.

PARKEN Sport & Entertainment A/S fastholder de udmeldte forventninger for 2020 (selskabsmeddelelse 10-2020). Der forventes en omsætning i niveauet 550 til 650 mio.kr. og et resultat før skat på -200 til -150 mio.kr. De økonomiske forventninger er baseret på F.C. Københavns deltagelse i UEFA Europa League gruppespil i efteråret 2020 med et forventet resultat før skat herfor i niveauet 50 mio.kr.

