La capacité de double affichage tête haute, l’un des nombreux dispositifs conviviaux du poste de pilotage de l’avion Global 7500, permet au copilote de profiter de la vision améliorée et de la vision synthétique pour une meilleure conscience situationnelle

L’avion phare Global 7500 redéfinit ce qui est possible dans un avion d’affaires avec de nombreuses innovations et le poste de pilotage le plus perfectionné de l’industrie

L’avion Global 7500 affiche le plus grand rayon d’action et le vol le plus en douceur, ainsi que des performances exceptionnelles démontrées au cours de ses 18 premiers mois de service

MONTRÉAL, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer qu’elle a livré le premier avion Global 7500 doté d’un double affichage tête haute. Cette capacité de premier ordre assure plus de sécurité et de redondance à un poste de pilotage déjà reconnu comme le plus perfectionné et le plus convivial de l’aviation d’affaires.

« La livraison du premier avion Global 7500 doté d’un double affichage tête haute témoigne de notre engagement exceptionnel en matière de sécurité », a indiqué Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion des programmes et de l’Ingénierie de Bombardier Aviation. « Ce poste de pilotage est conçu pour mettre la technologie et l’automatisation au service de l’équipage, plutôt que pour créer de la technologie que l’équipage doit gérer. »

L’affichage tête haute perfectionné de l’avion Global 7500 est équipé de systèmes de vision améliorée et de vision synthétique pour optimiser la conscience situationnelle. Le deuxième affichage tête haute s’appuie sur ces avantages, permettant notamment une participation accrue du copilote pendant les opérations assistées par affichage tête haute, une transition plus facile entre pilotage et surveillance, ainsi qu’une précieuse redondance pendant les approches à faible visibilité.

L’avion Global 7500 est doté du plus récent poste de pilotage Bombardier Vision, dont l’automatisation sans précédent demeure fermement au service de l’équipage. Par exemple, le transfert de carburant et la gestion de la pression en cabine sont entièrement automatiques, et les séquences de démarrage sont grandement simplifiées comparativement à celles des autres avions d’affaires. Les listes de contrôle électroniques uniques, automatisées, et d’autodiagnostic, assurent plus de précision et éliminent certaines tâches manuelles inutiles tout en assurant une pleine visibilité pour l’équipage. Le système de commandes électriques éprouvé de l’avion Global 7500 vise à maximiser la sécurité par une conception qui combine l’autorité du pilote et la protection d’enveloppe de vol la plus complète de l’industrie.

Pour compléter les caractéristiques de sécurité du poste de pilotage, l’avion Global 7500 offre une maniabilité optimale à basse vitesse au décollage et à l’atterrissage, ainsi que les performances sur courte piste d’un avion léger.

À propos de l’avion Global 7500

Grâce à un design visionnaire et des performances supérieures, l’avion Global 7500 est l’avion phare de l’industrie, qui redéfinit l’expérience de l’aviation d’affaires. Doté de quatre espaces habitables distincts et d’une aire de repos réservée à l’équipage, il se démarque parmi les biréacteurs d’affaires par son espace, son confort et la grande polyvalence de son design personnalisable et des innovations brevetées en cabine.

L’aile évoluée de l’avion Global 7500 a été conçue pour optimiser la vitesse, la distance franchissable et le contrôle afin d’assurer un vol exceptionnellement en douceur. Avec ses capacités long-courriers impressionnantes et inégalées de 7 700 milles marins (14 260 km) à Mach 0,85, l’avion peut transporter huit passagers sans escale* de New York à Hong Kong, et de Singapour à San Francisco.*

À propos de Bombardier

Comptant près de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

En plus de son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont totalisé 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Bombardier Vision, Global, et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

* Dans certaines conditions d’exploitation.

