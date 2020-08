OTTAWA, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neil Wilson, président et chef de la direction de NAV CANADA, a annoncé aujourd’hui des changements à l’équipe de la haute direction de la Société, qui passera de 13 à neuf membres à compter du 1er septembre 2020.



L’annonce d’aujourd’hui survient après que quatre hauts dirigeants de NAV CANADA ont décidé de prendre leur retraite après une longue et fructueuse carrière. « Leur contribution aura une incidence durable sur les réalisations futures de la Société, a indiqué M. Wilson. J’aimerais remercier sincèrement Rudy Kellar, Larry Lachance, Trevor Johnson et Claudio Silvestri pour leur leadership exceptionnel tout au long de leur carrière à NAV CANADA. »

Ces départs récents s’avèrent une occasion de simplifier les activités et de tirer parti de synergies, lorsque possible. La direction, le leadership et la supervision assurés par la nouvelle équipe de la haute direction feront en sorte que la Société demeure un fournisseur de services de navigation aérienne de renommée internationale et qu’elle soit bien placée pour surmonter les défis sans précédent auxquels l’industrie de l’aviation est confrontée.

Sous le leadership du président et chef de la direction, les hauts dirigeants suivants ont conservé leurs responsabilités :

Sandy Struthers, vice-président et chef de la direction financière, continuera d’assumer ses responsabilités en matière de gestion des finances de la Société, assurant une planification et des prévisions financières judicieuses, et gérant les budgets d’immobilisations et de fonctionnement, ainsi que les coûts de la main‑d’œuvre.





Raymond G. Bohn, vice-président et chef de la direction des ressources humaines, aura encore pour responsabilité de bâtir un effectif compétent et motivé à NAV CANADA, assurant un leadership et une supervision en matière de planification et de rendement de l’entreprise, de formation opérationnelle, de relations avec les parties prenantes et de communications.





Leigh Ann Kirby, vice-présidente, chef de la direction juridique et secrétaire générale, conservera ses responsabilités en tant qu’avocate principale de NAV CANADA. Elle continuera de superviser les groupes Sécurité globale; Biens immobiliers; Documents de l’entreprise et distribution; Chaîne d’approvisionnement; et Assurance et gestion des risques.





Elizabeth Cameron, vice-présidente, Relations de travail, continuera d’être responsable de l’élaboration des stratégies et des mandats en matière de relations de travail aux fins de négociations collectives pour le compte de NAV CANADA. Elle agira aussi à titre de négociatrice en chef dans le cadre des négociations collectives et gérera les dossiers des griefs et des arbitrages.





Donna Mathieu, vice-présidente, Placement des fonds de pension et trésorière, continuera d’être responsable de l’investissement et de la gestion des actifs du Régime de retraite de NAV CANADA ainsi que de la gestion de la trésorerie de la Société.

À compter du 1er septembre, les hauts dirigeants suivants assumeront de nouvelles responsabilités :

Mark Cooper, vice-président et chef de la direction des technologies et de l’information, sera responsable des stratégies technologiques opérationnelles et d’affaires de NAV CANADA, ce qui englobe les processus d’affaires, le développement et l’entretien des technologies, la cybersécurité et la gestion des données.



Avant de se joindre à NAV CANADA, M. Cooper était associé principal, Technologie de l’aviation, chez Deloitte. Auparavant, il avait passé 18 ans chez Lockheed Martin, où il était directeur général de la division de l’aviation mondiale, responsable du déploiement de services et de solutions auprès de plus de 100 clients internationaux, tant dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne que parmi des aéroports et des lignes aériennes.





Avant de se joindre à NAV CANADA, M. Cooper était associé principal, Technologie de l’aviation, chez Deloitte. Auparavant, il avait passé 18 ans chez Lockheed Martin, où il était directeur général de la division de l’aviation mondiale, responsable du déploiement de services et de solutions auprès de plus de 100 clients internationaux, tant dans le domaine de la gestion de la circulation aérienne que parmi des aéroports et des lignes aériennes. Ben Girard, vice-président et chef de la direction de l’exploitation, sera responsable des services de la circulation aérienne (ATS) de NAV CANADA et se concentrera sur la prestation de services sécuritaires, efficaces et efficients aux clients.



M. Girard a commencé sa carrière en tant que contrôleur de la circulation aérienne en 1989. De 2004 à 2020, il a occupé divers postes au sein de la direction de l’Exploitation, dont ceux de directeur, Normes et procédures ATS, gestionnaire général, Région d’information de vol de Montréal, et vice-président, Soutien à l’exploitation.





M. Girard a commencé sa carrière en tant que contrôleur de la circulation aérienne en 1989. De 2004 à 2020, il a occupé divers postes au sein de la direction de l’Exploitation, dont ceux de directeur, Normes et procédures ATS, gestionnaire général, Région d’information de vol de Montréal, et vice-président, Soutien à l’exploitation. Diana Kelly, vice-présidente et chef de la direction de la sécurité et de la qualité, sera responsable du programme de gestion de la sécurité de NAV CANADA en ce qui a trait aux risques opérationnels. Elle sera notamment responsable de la culture de la sécurité et des programmes de sécurité de la Société, des enquêtes et audits liés à la sécurité ainsi que du rendement humain.



Mme Kelly a commencé sa carrière en 2001 à titre de contrôleuse de la circulation aérienne IFR dans la Région d’information de vol (FIR) de Winnipeg. Au cours des années suivantes, elle a assumé des rôles aux responsabilités croissantes, y compris celui de gestionnaire générale, FIR d’Edmonton, et, plus récemment, en 2018, celui de vice-présidente adjointe, Planification et performance de l’entreprise, dans le cadre duquel elle supervisait la planification de l’entreprise, la gestion du changement ainsi que la planification et l’analyse de l’effectif à l’appui de la direction stratégique de NAV CANADA.

« La nouvelle structure allégée permettra à la Société de continuer de répondre efficacement à son mandat principal en matière de sécurité et de service, et de mettre en œuvre des initiatives stratégiques qui offriront de la valeur ajoutée à ses parties prenantes tout en améliorant sa viabilité financière à long terme, a ajouté M. Wilson. Ces changements, qui mettent nos forces à profit, nous permettront de traverser avec succès cette période sans précédent. »

Liens connexes

Notre équipe de la haute direction

À propos de NAV CANADA

NAV CANADA est une société privée sans but lucratif, créée en 1996, qui fournit des services de contrôle de la circulation aérienne, des services consultatifs d’aéroport, des exposés météorologiques ainsi que des services d’information aéronautique dans plus de 18 millions de kilomètres carrés d’espace aérien intérieur et d’espace aérien international sous contrôle canadien.

La Société est reconnue à l’échelle internationale pour son dossier de sécurité et ses innovations technologiques. Les systèmes de gestion de la circulation aérienne élaborés par NAV CANADA sont utilisés par des fournisseurs de services de navigation aérienne partout dans le monde.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brian Boudreau

Gestionnaire, Relations avec les médias

media@navcanada.ca

Ligne d’information pour les médias : 1 ‑888‑562-8226