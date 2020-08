Pirmadienį, rugpjūčio 24 d., valdybos posėdžio metu Bendrovės valdybos pirmininku buvo išrinktas nepriklausomas narys Virginijus Lepeška. Iš viso ketveriems metams renkamą valdybą, vienintelį kolegialų Bendrovės organą, sudaro 5 nariai, iš kurių 2 yra nepriklausomi.

Šiuo metu vadybos konsultacijų ir mokymų įmonės „OVC Consulting“ valdybos pirmininko ir konsultanto pareigas einantis Virginijus Lepeška yra sukaupęs didžiulę patirtį organizacijų konsultavimo, įmonių valdymo, strateginio valdymo klausimais. Nuo 2003 metų įvairiose įmonėse jis eina valdybos ir stebėtojų tarybos nario pareigas.

Virginijus Lepeška yra įgijęs socialinių mokslų srities (psichologijos) daktaro laipsnį Vilniaus universitete. Šiuo metu eina UAB „Svenheim“, UAB „Alma littera“ valdybos nario ir UAB „Ruptela“ patariamosios valdybos nario pareigas. Taip pat yra Paramos vaikams centro valdybos narys.

Birželį atsisakiusi stebėtojų tarybos Bendrovė toliau siekia supaprastinti jos valdymą, taip pat padaryti jį efektyvesnį. Didesnis nepriklausomų narių įtraukimas į Bendrovės valdymą sudaro galimybes papildyti turimas Bendrovės kompetencijas ir maksimaliai išnaudoti dabartinės vadovybės žinias bei patirtį ir kartu įtraukti naujų požiūrių, gerosios valdysenos praktikų į Bendrovės veiklą.

Be Virginijaus Lepeškos Bendrovės valdyboje yra Vidas Paliūnas, Ugnius Radvila, Andrius Jurkonis ir Janek Pohla. Bendrovės valdybos nariai – kompetentingi ir sukaupę reikiamos patirties profesionalai.

Andrius Jurkonis – investicinio fondo Axia Capital Fund valdytojas ir sertifikuotas finansų analitikas. Yra sukaupęs ilgametę patirtį eidamas vadovaujančias pareigas bendrovėse „Euroapotheca“, „VST“, Swedbank”. A. Jurkonis yra įgijęs ekonomikos bakalaurą bei magistrą Vilniaus universitete. Šiuo metu eina „New Pharma CEE“ direktoriaus pareigas, yra UAB „Blue flight“, UAB „Gusania“ partneris. Bendrovės akcijų neturi.

Janek Pohla – „Tahe Outdoors“ įkūrėjas ir valdybos narys, Estijos prekybos ir pramonės rūmų valdybos narys. „Tahe Outdoors“ – daugiau nei 25 metus sėkmingai veikianti vandens sporto įrangos gamintoja ir platintoja, viena iš srities lyderių Europoje. Nuo 2004 m. įvairiose įmonėse eina valdybos nario pareigas. Janek Pohla Tartu universitete yra įgijęs verslo administravimo bakalaurą ir magistrą (MBA). Jis yra Estijoje veikiančios „Rendez Vous OU“ vadovas, kuri nuo birželio valdo 10,25 proc. „Novaturo“ grupės akcijų, taip pat atskirų „Tahe outdoors“ grupės įmonių valdybų narys.

Ugnius Radvila ir Vidas Paliūnas – ilgamečiai Bendrovės akcininkai ir valdymo struktūrų nariai, valdantys atitinkamai 9,49 ir 6,86 proc. grupės akcijų. Vidas Paliūnas yra buvęs Bendrovės stebėtojų tarybos pirmininkas, Ugnius Radvila – buvęs stebėtojų tarybos narys.

Apie bendrovę „Novaturas“

Novaturo“ grupė yra didžiausias kelionių organizatorius Baltijos šalyse. Nuo 2018 m. kovo 21 d. „Novaturo“ akcijos kotiruojamos Varšuvos ir „Nasdaq Vilnius“ vertybinių popierių biržose.

1999 m. įkurta bendrovė „Novaturas“ 2004 m. tapo Baltijos šalių rinkos lydere. Šiuo metu „Novaturo“ produktai siūlomi visose Baltijos šalyse.

„Novaturo“ klientai bendrovę vertina už aukštą teikiamų paslaugų kokybę, patikimumą ir kelionių pasiūlymų įvairovę. Šiuo metu grupė siūlo vasaros ir žiemos atostogų paketus bei pažintines keliones autobusu ir lėktuvu. Klientai gali rinktis iš daugiau kaip 30 atostogų krypčių visame pasaulyje, iš kurių – ir patys populiariausi Pietų Europos kurortai bei rinktinės vietos Šiaurės Afrikoje, Vidurio Rytuose, Azijoje ir Lotynų Amerikoje.

Vienas iš Grupės strateginių tikslų – išlaikyti pardavimų kanalų įvairovę. „Novaturas“ bendradarbiauja su daugiau kaip 400 kelionių agentūrų, iš jų – su visomis didžiausiomis Baltijos šalių agentūromis. Didžiuosiuose Lietuvos, Latvijos ir Estijos miestuose veikia „Novaturo“ mažmeninės prekybos biurai. Be to, nuolat vystomi e-prekybos kanalai.





