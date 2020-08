VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1) (« Monument » ou la « Société ») fait le point sur sa mine d'or de Selinsing entièrement détenue dans l'État de Pahang, en Malaisie.



Cathy Zhai, Présidente-directrice générale, a déclaré : « Selinsing est notre principal projet de production aurifère. Nous continuons de travailler dur sur plusieurs alternatives de financement afin de mettre à niveau l'usine de traitement de l'or de Selinsing qui traitera le minerai sulfuré, concrétisant la nouvelle production de la mine. En attendant, notre équipe opérationnelle se concentre également sur la durabilité de la production aurifère pour combler l'écart pendant la conversion, améliorer la conception du projet des sulfures et réaliser des tests sur le concentré aurifère pour compléter le profil de production actuel et futur. »

Mme Zhai a ensuite fourni un bref résumé du développement de l'entreprise : « Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention de nos actionnaires sur la situation globale qui pourrait les aider à comprendre le contexte des activités de développement rapportées à Selinsing. La première phase de développement d'entreprise de Monument a élaboré deux portefeuilles de projets, y compris l'or et les métaux de base provenant d'un seul projet de production proche, la mine d'or Selinsing acquise il y a 10 ans. La deuxième étape du développement d'entreprise se concentre sur le portefeuille aurifère, incluant le développement de projets de sulfures aurifères et le projet aurifère de Murchison. Les deux projets aurifères présentent des capacités d'autofinancement sous réserve d'un financement initial et d'un potentiel de découverte. Ce portefeuille aurifère est notre base et fait partie intégrante de notre avenir. Concernant notre portefeuille de métaux de base, le projet de cuivre et de fer Mengapur nous a également fourni des opportunités et nous travaillons sur des stratégies alternatives à cet égard. »

Mme Zhai a ajouté : « Nous sommes persuadés que la vision et la persévérance nous permettront d'atteindre nos objectifs d'entreprise, et nous avons fait de bons progrès non seulement pour évaluer les occasions disponibles, mais aussi pour créer de nouvelles possibilités qui, selon nous, sont dans le meilleur intérêt de nos actionnaires. Nous ferons une annonce lorsque toute occasion se concrétisera. »

Production aurifère

La mine d'or Selinsing produit de l'or commercial depuis 2010 et a produit 312 916 onces d'or, générant plus de 423 millions de dollars de recettes aurifères et 268 millions de dollars de trésorerie nette depuis le démarrage jusqu'au 31 mars 2020 ; 15 048 onces d'or ont été produites au cours des neuf derniers mois de l'exercice 2020, soit une augmentation de 2 862 onces ou 24 % par rapport aux 12 186 onces produites au cours de la même période de l'exercice 2019. La stratégie de production actuelle consiste à atteindre la durabilité de la production avec un flux de trésorerie positif pour combler l'écart afin de démarrer la nouvelle vie de la mine ; cela a été réalisé en fournissant du minerai sulfuré lixiviable à l'usine d'oxyde actuelle. L'extraction de l'oxyde restant a été réalisée dans le puits 5/6 et le bloc 7 de Selinsing, mais concernait principalement le minerai sulfuré lixiviable transitoire et une réduction de l'exploitation du puits 4 et du bloc 7 de Selinsing pour accéder à des matériaux d'oxyde supplémentaires. Au quatrième trimestre, des activités minières ont été menées au puits 4 au sud-ouest de Selinsing dont la production a été réduite, au puits 5/6, au Buffalo Reef Block 7 et à Buffalo Reef North.

La production aurifère de Selinsing a été temporairement suspendue pendant environ huit semaines par le Movement Control Order (ordonnance de contrôle des déplacements) émis par le gouvernement malaisien en tant que mesure préventive contre la pandémie de Covid-19. La production a repris progressivement depuis la mi-mai jusqu'à la fin de l'exercice 2020. La main-d'œuvre a subi un long processus de dépistage médical ; le broyage a d'abord commencé dans l'usine de transformation secondaire ; et l'exploitation minière n'a pas repris avant le 12 juin en raison du retard dans la délivrance du permis de dynamitage qui a gravement nui à la production. L'extraction libre de minerai d'oxyde a été initiée à Buffalo Reef North pour aider à combler le déficit.

La construction visant à élargir l'installation de stockage de résidus (« ISR ») a été achevée en septembre 2019 pour atteindre 533,3 LMR afin d'accroître la capacité d'ISR pour la production de l'exercice 2020. Les activités de construction de l'ISR pour atteindre 535,5 LMR ont repris à la mi-mai 2020 pour répondre aux exigences de production de 2021. Les travaux de construction de l'ISR se poursuivent et devraient être achevés au début du mois de septembre 2020.

Optimisation du projet de sulfure aurifère

À la mine d'or Selinsing, une étude de faisabilité (EF) positive a été réalisée par Snowden en janvier 2019, comprenant le gisement Selinsing, et les gisements adjacents de Felda Block 7 et Buffalo Reef. L'EF fait état de la viabilité économique du projet pour une durée de vie de six ans de la mine suite à l'agrandissement de l'usine d'oxyde existante en ajoutant une usine de flottation et BIOX® pour le traitement des matériaux de minerai sulfuré réfractaire. La Société continue de se concentrer sur l'obtention de financements alternatifs pour l'agrandissement, qui devraient permettre au projet de sulfure de Selinsing de débuter la production dans les 18 mois suivant le début de la construction.

En mai 2020, la préparation de la projection opérationnelle pour les cinq prochaines années a été entreprise en vue fournir un calendrier de production basé sur le rapprochement des ressources et des réserves. L'objectif est de maximiser le rendement économique au niveau de l'exploitation en fonction de l'EF et de l'évolution du cours de l'or. Dans le cadre de ce programme, les matériaux sulfurés lixiviables continueront d'alimenter l'usine de traitement d'oxyde actuelle, tandis que les sulfures non lixiviables seront acheminés vers l'usine de traitement du sulfure une fois convertis. Le plan d'exploitation vise à faciliter le calendrier de financement.

L'engagement d'un seul fournisseur d'équipements majeur est à l'étude, avec des options de garanties de processus, une automatisation et un contrôle accrus qui devraient améliorer la récupération et réduire les coûts d'exploitation.

La considération inclut, sans s'y limiter, la réduction du délai d'achèvement pour les éléments présentant un long délai tels que l'acier inoxydable pour les applications basées sur BIOX®, la fourniture d'une alimentation HT, les agitateurs BIOX®, les cellules de flottation et les épaississeurs ; le perfectionnement du plan du projet de sulfures aurifères pour obtenir le retour maximal possible ; les améliorations de la disposition pour mieux utiliser la topographie locale, pour réduire l'empreinte globale de l'usine et baisser le coût d'investissement en réduisant les exigences en acier structurel et en raccourcissant la longueur des tuyaux et des chemins de câbles.

Travaux de R&D

Des tests de disponibilité par lot (TDL) par biolixiviation ont été réalisés pour étudier la réponse du concentré de flottation à Buffalo Reef et Selinsing à l'inoculum de bactéries d'origine locale adapté. La formation des techniciens de laboratoire s'est poursuivie dans le laboratoire de biolixiviation du site pour surveiller l'état, ajuster les paramètres et vérifier la progression des tests TDL. Les tests TDL réalisés sur les concentrés de flottation de Buffalo Reef ont permis d'obtenir une oxydation du sulfure comprise entre 97 et 99 % et une lixiviabilité aurifère de 94 % sur les résidus de la biolixiviation. Une oxydation du sulfure de 97 % a été rapportée lors d'un test TDL sur un concentré de flottation composite de Buffalo Reef, de Felda Block 7 et de Selinsing ; la lixiviation aurifère s'élevait à 91 %. Les résultats du test ont soutenu les précédents travaux d'essai BIOX® menés dans le cadre de l'étude de faisabilité.

Afin d'apporter les matériaux sulfurés lixiviables à l'usine de traitement d'oxyde actuelle, des essais sur la lixiviation du sulfure sont en cours, comprenant le forage métallurgique 2019 dans les puits de Selinsing et Buffalo Reef pour étudier la lixiviation du minerai sulfuré transitoire via le circuit CIL actuel en ajoutant du nitrate de plomb et le mélange avec du minerai à très basse teneur (l'Au entre 0,35 et 0,50 g/t).

La majeure partie des échantillons a montré une bonne lixiviation avec une récupération de l'or supérieure à 70 % au puits 5 de Selinsing. Des essais ont également été effectués sur un échantillon de minerai sulfuré stocké dans le puits 4 de Selinsing, précédemment rejeté en raison d'une faible lixiviation à l'aide d'un test CIL en bouteille direct. L'échantillon a été testé à l'aide d'une séparation par gravité et suivi d'un test CIL en bouteille. La concentration gravimétrique à l'aide d'un concentrateur Knelson a donné une récupération de 39 % et les travaux de test CIL sur les résidus par gravité ont récupéré 38 % supplémentaires pour une récupération globale de 77 % ; l'ajout de nitrate de plomb à la lixiviation a amélioré la récupération CIL de 47 % et la récupération globale de 85 %. Toutefois, le minerai sulfuré transitoire provenant des puits de Buffalo Reef n'a pas bien répondu à la séparation par gravité suivie de l'essai CIL, même après l'ajout de nitrate de plomb.

Des tests ont été effectués sur des matériaux de concentré aurifère tiers. L'intention est d'ouvrir la voie à la production aurifère dans la mine d'or Selinsing à travers des usines d'oxyde et de sulfure. Certains échantillons à haute teneur de concentré ont été testés en laboratoire par des méthodes conventionnelles de gravité et de CIL. La récupération par gravité s'est élevée à 47 % et le CIL a récupéré 29 % supplémentaires pour une récupération totale de 76 %. Le traitement des essais par lot est prévu pour 100 tonnes de concentré apportés à l'usine de traitement de Selinsing. D'autres échantillons sont également à l'étude.

Essai minier de Peranggih

À Peranggih, une nouvelle cible d'exploration d'oxyde située à 14 km au nord de la mine d'or Selinsing, l'essai minier s'est déroulé du 22 février au 3 mars 2020, l'échantillon global ayant été extrait dans la zone à la minéralisation la plus élevée (veuillez vous référer au communiqué de presse publié par Monument le 20 avril 2020). Le matériau de l'échantillon global a été injecté dans l'usine existante de traitement de l'oxyde d'or de Selinsing afin de confirmer la teneur moyenne de la zone forée à espacement étroit, de quantifier la présence d'or grossier et de tester la performance métallurgique à l'échelle de l'usine. L'essai minier a généré un flux de trésorerie positif (voir le communiqué de presse du 20 avril 2020). Après le programme minier expérimental réussi de Peranggih, le rapport sur le Plan de minage opérationnel (« PMO ») a été modifié pour inclure les activités minières de Peranggih, et une fois approuvées par le Département des minéraux et des géosciences, les activités minières de Peranggih seront autorisées en vertu de la Loi de 2004 sur l'exploitation minière et de la Loi d'État de 2001 sur les minéraux.

Un forage de contrôle de qualité supplémentaire a été effectué à Peranggih pour délimiter le minerai près de la surface. Le forage initial de 5 002 m de stade 1 a débuté en juin 2020 et a été achevé le 6 juillet 2020 pour définir les extensions de la minéralisation connue latéralement vers le nord-est et le sud-ouest de la zone d'exploitation minière de Peranggih. 2 493 échantillons de forage à des intervalles de 2 m et 135 échantillons de QAQC ont été testés, les résultats ont montré un total de matériau minéralisé de 72 111 tonnes à 0,88 g/t avec 2 040 onces d'or contenu à la surface de la zone centrale et méridionale de Peranggih jusqu'à 10 m de profondeur. La minéralisation aurifère est associée aux matériaux des brèches de quartz et de tuf dans une structure passant du nord vers l'ouest. La minéralisation est toujours ouverte le long du pendage et latéralement.

Il n'existe actuellement aucune estimation des ressources minérales selon la norme NI 43-101 établie où que ce soit sur le prospect aurifère de Peranggih. Il n'existe aucune certification quant à l'exactitude des résultats et les lecteurs doivent faire preuve de prudence dans leur utilisation et leur interprétation. Les matériaux minéralisés seront extraits pour alimenter l'usine lorsque les résultats du contrôle de la teneur seront confirmés comme étant satisfaisants.

Les activités de contrôle de la teneur devraient se poursuivre au cours du prochain trimestre et après.

Les informations scientifiques et techniques contenues dans ce communiqué de presse ont été préparées par Azman Taib, B.Eng. (ressources minérales), métallurgiste à la mine d'or Selinsing et par Adrian Woolford, B.Sc., (Hons), géologue en chef de Monument Mining Limited ; examiné et approuvé par Michael John Kitney, MAICD, MSc., MAusIMM, et Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, deux personnes qualifiées telles que définies par la norme NI 43-101, retenues par Golder Associates Pty Ltd.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d'or canadien reconnu qui possède et exploite la mine d'or Selinsing en Malaisie. Son équipe de direction expérimentée est axée sur la croissance et fait progresser plusieurs projets d'exploration et de développement, notamment le projet de cuivre et de fer de Mengapur, dans l'État de Pahang en Malaisie, et les projets aurifères de Murchison comprenant Burnakura, Gabanintha et Tuckanarra dans la zone de Murchison en Australie-Occidentale. La Société emploie environ 202 personnes dans les deux régions, et est déterminée à atteindre les normes les plus élevées en matière de gestion de l'environnement, de responsabilité sociale, de santé et de sécurité pour ses employés et ses communautés voisines.

Cathy Zhai, Présidente-directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 -1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, veuillez consulter le site Web de la Société à l'adresse www.monumentmining.com ou contacter :

Richard Cushing, MMY Vancouver Tél. : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse ».

Énoncés prospectifs