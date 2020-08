MONTRÉAL et TORONTO, 24 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (le « FPI Nexus » ou le « FPI ») (TSXV : NXR.UN) est heureux d’annoncer aujourd’hui qu’il a levé les conditions d’acquisition d’une propriété industrielle à locataire unique située à Rocky View County (Alberta), dans la région métropolitaine de Calgary. La propriété a une superficie locative brute de 95 180 pieds carrés sur un terrain de 10 acres et est pleinement occupé par une entreprise spécialisée dans les produits de construction commerciale.



La propriété, qui a été évaluée à 15 100 000 $, sera acquise pour un prix d'achat de 13 750 000 $ à un taux de capitalisation de 6,75%. En règlement partiel du prix d’achat, 2 750 000 parts de société en commandite de catégorie B d’une société en commandite filiale du FPI seront émises au vendeur au prix de 2,00$ par part, augmentant ainsi la capitalisation boursière du FPI sans qu’il soit nécessaire de lever des capitaux sur les marchés publics. Il s’agit d’une prime substantielle par rapport au prix du marché de 1,53$ des parts du FPI à la date de signature de la convention d’achat et de vente. L'acquisition devrait se conclure au début d’octobre 2020.



Plan de réinvestissement des distributions



Tel qu'annoncé le 13 août 2020, le FPI a modifié son plan de réinvestissement des distributions (mieux connu sous l’acronyme anglais « DRIP ») pour faire passer le nombre de parts disponibles aux fins d'émission en vertu du DRIP de 1 975 000 à 4 975 000. Le 14 août 2020, 132 516 parts ont été émises aux termes du DRIP, dont environ 1,5% de ces parts ont été émises à des initiés du FPI qui participent au DRIP. Un total de 2 741 737 parts ont été émises dans le cadre du DRIP depuis sa création en février 2014.



