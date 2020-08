QUEBEC CITY, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ®, ein Branchenführer im Bereich der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme, ist stolz darauf, vom 1. bis 3. September 2020 Sponsor der Mobility Re-imagined MOVE 2020 America zu sein. Die Konferenz wird zum ersten Mal rein virtuell veranstaltet.



„LeddarTech freut sich, an dieser großartigen Veranstaltung teilnehmen zu können, die Branchenführer in den Bereichen Mobilität und Automobilinnovationen zusammenbringt“, so Daniel Aitken, Vice President of Global Marketing and Communications. „Der Übergang von einer physischen zu einer virtuellen Veranstaltung hat es der MOVE 2020 ermöglicht, ein größeres Publikum zu erreichen, und das Maß an Teilnahme und Interaktion verspricht, sie im September zu einer Veranstaltung zu machen, die man nicht verpassen sollte. Die MOVE 2020 ist für LeddarTech aufgrund der im Juli, also erst vor kurzem erfolgten Übernahme von VayaVision , einem Softwareunternehmen für Sensorfusion und Wahrnehmung, besonders aktuell“, schloss Herr Aitken.

LeddarTech wird auf der MOVE 2020 zwei wichtige Sitzungen leiten

Am 1. September (15.40 Uhr EST) wird LeddarTech eine virtuelle Diskussionsrunde veranstalten, im Rahmen derer untersucht wird, wie ein optimaler Sensor-Fusion-Stack ADAS-Funktionen und AD-Funktionen beschleunigen kann, um die Einführung der Technologie der Stufen 3 bis 5 zu beschleunigen. Neben Pierre Olivier, CTO von LeddarTech, werden Pierre Lefevre, CTO von COAST Autonomous und andere an dieser Veranstaltung teilnehmen.



und andere an dieser Veranstaltung teilnehmen. Am 1. September (16:50 Uhr EST) veranstaltet LeddarTech eine interaktive Podiumsdiskussion mit dem Titel „Multiple sensing modalities case study: The key to Level 3 to 5 autonomy.” (Fallstudie zu mehreren Erfassungsmodalitäten: Der Schlüssel zur Autonomie von Stufe 3 bis 5), an der wichtige Branchenexperten teilnehmen werden. In dieser Sitzung werden die Herausforderungen untersucht, denen sich die Masseneinführung der Fahrzeugautomatisierungstechnologie gegenübersieht, und es wird gezeigt, wie die Sensorfusion dazu beitragen kann, diese technischen Hindernisse zu überwinden, indem die Stärke jeder Erfassungsmodalität – Kamera, Radar und LiDAR – voll ausgeschöpft wird.

Der Branchenkonsens ist, dass autonome Fahranwendungen von Stufe 3 bis 5 mehrere Sensoren und Sensorkombinationen erfordern. Die Entwicklung von Sensorfusion und Wahrnehmung beschleunigt die Markteinführungszeit der Kunden erheblich, senkt die Kosten und reduziert das Risiko. Durch die Aufnahme dieser Technologie in das Portfolio von LeddarTech, das auch die LeddarEngine™ für die Tier-1-LiDAR-Entwicklung und LiDAR-Sensoren für die Mobilitätsbranche umfasst, ist das Unternehmen gut positioniert, um seine Kunden auf allen Entwicklungsstufen von Stufe 2 bis 5 zu bedienen.

Auf MOVE 2020 erhalten Sie weitere Einzelheiten und können sich für eine Teilnahme registrieren.

Über LeddarTech

LeddarTech ist führend auf dem Gebiet der Umgebungssensorik für autonome Fahrzeuge und fortgeschrittene Fahrerassistenzsysteme. LeddarTech wurde 2007 gegründet und hat sich zu einem Unternehmen für die umfassende End-to-End-Umgebungssensorik entwickelt, indem es seinen Kunden mit der Sensor-Fusion- und Wahrnehmungsplattform LeddarVision™ die Möglichkeit bietet, kritische Sensorik- und Wahrnehmungsprobleme in der gesamten Wertschöpfungskette des Automobil- und Mobilitätsmarkts zu lösen. LeddarTech liefert eine kostengünstige, skalierbare und vielseitige LiDAR-Entwicklungslösung für Tier-1-2-Systemintegratoren in der Automobilindustrie, die es diesen ermöglicht, Solid-State-LiDAR-Lösungen für den Automobilbereich auf Basis der LeddarEngine™ zu entwickeln. LeddarTech verfügt über 14 Generationen von Solid-State-LiDAR-Lösungen auf Basis der LeddarEngine™-Plattform, die rund um die Uhr in rauen Umgebungen betrieben wird. Diese Plattform wird aktiv in autonomen Shuttles, Lastwagen, Bussen, Lieferfahrzeugen, Smart Cities/Factories und Robotaxi-Anwendungen eingesetzt. Das Unternehmen ist mit über 80 patentierten Technologien (erteilt oder angemeldet) für zahlreiche Innovationen im Bereich hochmoderner Fernerkundungsanwendungen für Automobile und Mobilität verantwortlich, die Fahrerassistenzsysteme und die Möglichkeiten im Bereich des autonomen Fahrens erweitern.

Weitere Informationen über LeddarTech finden Sie unter www.leddartech.com

