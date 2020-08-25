魁北克市, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境传感解决方案的行业领导者 LeddarTech ®非常荣幸成为 2020美国智慧出行展（Mobility Re-imagined MOVE 2020 America） 的赞助商，此次大会将于2020年9月1日至3日首次全程在线上举行。



“LeddarTech很高兴能够参与到这次汇聚了移动和汽车创新领域行业领导者的盛会中，”全球营销和传播副总裁Daniel Aitken表示。“从现场转为线上之后，2020智慧出行展（MOVE 2020）将吸引到更多受众，参与和互动水平有望大幅提升，是9月不容错过的一场盛会。LeddarTech最近刚刚收购了传感器融合和感知软件公司 VayaVision ，因此2020智慧出行展对我们来说尤为及时，” Aitken先生总结道。

LeddarTech将在2020智慧出行展上主持两场关键会议

9月1日（美东时间下午3:40），LeddarTech将主持一场线上圆桌会议，探讨最佳的传感器融合堆栈如何加速ADAS功能和AD功能，从而加速3至5级技术的采用。与LeddarTech首席技术官Pierre Olivier一起参加此次会议的还有 COAST Autonomous 首席技术官Pierre Lefevre等。



首席技术官Pierre Lefevre等。 9月1日（美东时间下午4:50），LeddarTech将与行业主要专家开展一次互动式小组讨论，主题为“多种传感方式案例研究：3至5级自动的关键”。此次讨论会将探讨大规模采用车辆自动化技术所面临的挑战，并展示传感器融合可如何充分利用每种传感方式（摄像头、雷达和LiDAR）的优势来帮助克服这些技术障碍。

业界的共识是3至5级自动驾驶应用需要多种传感器和传感器组合。传感器融合和感知技术的发展大大缩短了客户产品的上市时间，同时降低了成本和风险。将该技术融入到包括用于1级LiDAR开发的LeddarEngine™以及用于出行行业的LiDAR传感器的LeddarTech产品组合之后，公司将获得得天独厚的优势，可在2-5级的各个发展阶段为客户提供服务。

如需了解详细信息和注册，请参阅 2020智慧出行展

关于LeddarTech

LeddarTech是自动驾驶车辆和高级驾驶辅助系统环境感应解决方案的领先企业。LeddarTech成立于2007年，通过其LeddarVision™传感器融合和感知平台，帮助客户解决汽车和出行细分市场整个价值链上的关键感应和感知挑战，现已发展成为一家综合性的端到端环境感应公司。LeddarTech为1-2级汽车系统集成商提供具有成本效益、可扩展、多功能的LiDAR开发解决方案，使得他们能够在LeddarEngine™的基础上开发汽车级固态LiDAR。LeddarTech拥有基于在恶劣环境中全天候运行的LeddarEngine平台的14代固态LiDAR。此平台被广泛部署在自动穿梭车、卡车、公交车、配送车、智能城市/工厂和机器人出租车应用中。公司为尖端汽车和出行遥感应用提供了多项创新，其80多项专利技术（已授予或申请中）提升了ADAS及自动驾驶性能。

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联系人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc.企业全球营销和传播副总裁

电话：+ 1-418-653-9000转232

daniel.aitken@leddartech.com

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