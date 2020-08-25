魁北克城市, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech ® 作為無人駕駛汽車及高級駕駛者輔助系統環境感應解決方案的業界領導者，很榮幸成為將於 9 月 1 日至 3 日舉行的 2020 年美國 Mobility Re-imagined MOVE 大會 的贊助商，而該會議將首次進入虛擬世界。



全球營銷及傳播副總裁 Daniel Aitken 表示：「 LeddarTech 很榮幸能夠參與這場將流動及汽車創新行業領導者聚集一起的大型活動。從實地到虛擬活動的過渡成功使 2020 年 MOVE 大會能夠接觸更多受眾，同時擴展參與度及互動承諾，讓大家不容錯過這個將於九月舉行的盛事。2020 年 MOVE 大會對 LeddarTech 別具意義，因為該公司最近才在七月收購感應器融合及感知軟件公司 VayaVision 。」

LeddarTech 將於 2020 年 MOVE 大會帶領兩個關鍵環節

在 9 月 1 日（美國東部時間下午 3 時 40 分），LeddarTech 將舉辦虛擬圓桌會議環節，探索最佳感應器融合堆疊技術如何加速 ADAS 效能及 AD 功能，以加速採用第 3 級至第 5 級技術。LeddarTech 技術總裁 Pierre Olivier 及 COAST Autonomous

技術總裁 Pierre Lefevre 及其他嘉賓將蒞臨現場。





技術總裁 Pierre Lefevre 及其他嘉賓將蒞臨現場。 在 9 月 1 日（美國東部時 下午 4 時 50 分），LeddarTech 將與關鍵業界專家一同主舉互動小組討論，題為「多感應模態研究：第 3 級至第 5 級自主技術關鍵」。本環節將探討大量採用車輛自動化技術的挑戰，並透過充分利用每個感應模態（相機、雷達及 LiDAR ）的強度來展示感應器融合可如何幫助克服這些技術障礙。

業界一致認為，應用於第 3 級至第 5 級無人駕駛需要多個感應器及感應器組合。感應器融合技術及觀點的發展大幅縮短客戶的產品推出時間，同時降低成本及風險。透過將這項技術加入 LeddarTech 的產品組合，而當中包括一級 LiDAR 開發的 LeddarEngine™ 及流動行業的 LiDAR 感應器，公司的定位非常穩固，可在第 2 級至第 5 級的所有開發階段為客戶提供服務。

請參閱 2020 年 MOVE 大會 以瞭解詳情及登記事宜

關於 LeddarTech

LeddarTech 是自動駕駛汽車及先進駕駛員輔助系統的環境感應解決方案的領導者。LeddarTech 成立於 2007 年，已發展成為一家全面的端對端環境感應公司，其客戶可以透過其 LeddarVision™ 解決汽車及移動市場整個價值鏈中關鍵的感應以及感知挑戰。LeddarTech 為 1-2 級汽車系統集成器商提供了划算、可擴展的多功能 LiDAR 開發解決方案，使其能夠基於 LeddarEngine™ 開發汽車級固態 LiDAR。LeddarTech 擁有基於 LeddarEngine 平台的 14 代固態 LiDAR，其可在惡劣的環境中全天候運行。該平台已積極在無人駕駛穿梭工具、貨車、巴士、送貨車、智慧城市／工廠以及無人駕駛的士等部署應用程式。我們公司負責尖端的流動遙測應用等多項創新， 其超過 80 項的專利技術（已授予或申請中）提高 ADAS 及無人駕駛能力。

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聯絡人：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷與傳播副總裁

電話：+ 1-418-653-9000（內線：232）

daniel.aitken@leddartech.com

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