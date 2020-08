Jobindex kommer ud med et driftsoverskud på 11 mio. kr. i 2. kvartal trods stor omsætningsnedgang på 37% i forhold til året før

Det danske jobannoncemarked ligger fortsat kun på omkring 90% af niveauet før krisen, og 23 medarbejdere er blevet opsagt

Jobindex genoptager forventningerne og ser nu frem mod en omsætning på 250 mio. kr. og et driftsoverskud på 50 mio. kr.

Udvikling og resultater i 2. kvartal

2. kvartal 2020 bød på en omsætningsnedgang på hele 37% i forhold til året før: Nettoomsætningen faldt fra 83 mio. kr. til 52 mio. kr. Driftsoverskuddet endte på 11 mio. kr. mod 19 mio. kr. i 2. kvartal 2019.

"Jobmarkedet er kommet delvist tilbage - men krisen er forsat alvorlig", fortæller Kaare Danielsen, direktør for Jobindex, og fortsætter: "Jobindex mærker det både med nedgang i jobannoncer og salg af andre ydelser. Computerworld - som er en del af koncernen - har under krisen haft helt lukket for salg af kurser og events og mødebookinger for it-virksomheder".



"Vi er kommet hæderligt igennem 2. kvartal - ikke mindst på grund af de initiativer, vi tog før krisen, bl.a. ansættelsesstop, frasalg af Jobbsafari i Sverige og sammenlægning af salgsorganisationerne for StepStone og Jobindex. Men desværre betyder krisen, at vi nu må afskedige nogle medarbejdere", siger han.

Jobindex opsiger 23 medarbejdere



"Vi har opsagt 23 medarbejdere - det betyder at hver 12. medarbejder har forladt deres arbejdsplads i Jobindex", fortæller Kaare Danielsen: "Det er et hårdt slag for enhver virksomhed, når man må sige farvel til gode kolleger - men det er ekstra hårdt i Jobindex, hvor mange medarbejdere har været ansat i mange år, og hvor mange medarbejdere også er medejere af virksomheden."



"Det er kun anden gang i vores snart 25-årige historie, at vi må foretage en afskedigelsesrunde", slutter han.

Nye forventninger til årsresultatet



Tidligere på året suspenderede Jobindex udmeldingerne til forventningerne til året på grund af den store usikkerhed.

Nu genoptager Jobindex sine udmeldinger og forventer en samlet nettoomsætning på 250 mio. kr. og et driftsoverskud før renter og skat på 50 mio. kr. for hele 2020.

Før krisen var forventningen en omsætning på 320 mio. kr. og et driftsresultat på 80 mio. kr.

Vedhæftet fil