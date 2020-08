Moody’s Investors Service kinnitas AS-ile Coop Pank investeerimisjärgu tasemel krediidireitingu stabiilse väljavaatega, mis on kindel kvaliteedimärk panga strateegilisele positsioneeringule ning senistele tulemustele.

Coop Panga juhatuse esimehe Margus Rinki sõnul oli pangale reitingu taotlemine teadlik samm pärast möödunud aastal toimunud aktsiate avalikku pakkumist ja börsil noteerimist. „Krediidireiting suurendab veelgi Coop Panga läbipaistvust ning loob täiendavad võimalused investorite arvu ning kliendibaasi kasvuks. Investeerimisjärgu reiting annab nüüd ka Eesti riigile ja kohalikele omavalitsustele võimaluse tulla Coop Panga kliendiks ning hoida oma raha kodumaises finantsasutuses,“ sõnas Rink.

Reitingu andmisel on Moody’s põhjalikult analüüsinud Coop Panga kohustusi, krediidiportfelli ja finantstulemusi ning leidnud, et pangal on tugev kapitaliseeritus ja hea kasumlikkus, sealjuures võttes arvesse panga viimaste aastate kiiret krediidiportfelli kasvu ning valitsevat ebakindlust majanduses seoses koroonaviiruse levikuga. Samuti näeb reitinguagentuur, et panga laenuportfell on hea kvaliteediga ja probleemsete laenude osakaal on väike. Lisaks näeb Moody’s panga ühe tugevusena koostööd Coop kaubandusketiga, mis loob laiemaid ristturunduse võimalusi. Reitingu määramisega hindab Moody’s, et Coop Pank jätkab järgneva 12-18 kuu jooksul stabiilse tegevusega.

Moody’s Investors Service’i poolt AS-ile Coop Pank kinnitatud reitingud:

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riskihinnang Baa1(cr)/Prime-2(cr)

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting Baa1/Prime-2

Välis- ja kohalikus valuutas pikaajaliste pangahoiuste reiting Baa2

Välis- ja kohalikus valuutas lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2

Kohandatud baaskrediidihinnang ba1

Baaskrediidihinnang (BCA) ba1

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on stabiilne.

Teade Moodys’e poolt koostatud aruande kohta on leitav siit.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 76 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga strateegiliseks omanikuks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.