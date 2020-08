Selskabsmeddelelse nr. 28/2020 – 25. august 2020

Lars Jensen (46) og nuværende COO i Royal Unibrew udnævnes til ny CEO per 1. september 2020 og efterfølger dermed Hans Savonije, som i marts meddelte, at han gerne ville stoppe som CEO for fremover at prioritere andre opgaver.

Lars Jensen har en 25 år lang karriere bag sig i Royal Unibrew, hvor han siden 2011 har været medlem af direktionen – først som CFO og senest som COO. Lars Jensen har således både stor erfaring og dyb indsigt i virksomheden og har spillet en væsentlig rolle i såvel akkvisitioner og frasalg som den turn-around, Royal Unibrew har været igennem.

”På bestyrelsens vegne takker jeg Hans Savonije for en stor indsats som først COO og siden CEO i Royal Unibrew”, siger Walther Thygesen, bestyrelsesformand og fortsætter: ”Vi er i bestyrelsen overbevist om, at Lars Jensen er den rigtige til at lede selskabet videre og fortsætte den positive udvikling som en stærk regional drikkevarevirksomhed med fortsat stigende markedspositioner og indtjening. ”

