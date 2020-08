August 25, 2020 04:32 ET

(2020-08-25) MedAvail Technologies har valgt Kitron til å produsere automatisert dispenserutstyr for medisiner på apotek og på sykehus.



Kontrakten har en potensiell verdi på 50 millioner dollar over en treårsperiode, med en forlengelsesopsjon.

Produksjonen vil finne sted på Kitrons nylig renoverte fabrikk i Windber, Pennsylvania, og forventes å starte i første kvartal 2021.

– Vi har tildelt denne viktige kontrakten til Kitron etter en grundig prosess. Blant de avgjørende faktorene var Kitrons brede erfaring med kunder innen medisinsk utstyr og deres kjennskap til de spesielle kravene som følger med. Vi er veldig glade for å inngå dette produksjonssamarbeidet, sier Ed Kilroy, konsernsjef i MedAvail Technologies.

MedAvail har utviklet en verdensledende automatisert apotekkiosk for forbrukermarkedet, MedAvail MedCenter. Teknologien blir markedsført av MedAvail gjennom deres eget apoteknettverk, under navnet SpotRx Pharmacy. MedCenter-teknologien, kombinert med andre funksjoner, setter SpotRx i stand til å distribuere direkte og dispense på stedet, samtidig som man kan ha tilgang til en farmasøyt via MedAvail MedCenter. SpotRx er fokusert på markedet som dekkes av den amerikanske helseordningen Medicare. MedAvail lisensierer også MedCenter-teknologien til en utvalgt gruppe store detaljhandelsselskaper og helseselskaper.

– Denne avtalen er strategisk viktig for Kitron. Oppgraderingene og investeringene vi har gjort ved vårt amerikanske anlegg spilte en nøkkelrolle i å sikre dette oppdraget, som øker vår tilstedeværelse betydelig innen markedssektoren Medisinsk utstyr i Nord-Amerika, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron ASA.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Peter Nilsson, konsernsjef, tlf.: +47 948 40 850

Israel Losada Salvador, drifts- og salgsdirektør, tlf. +47 991 59 138

E-post: investorrelations@kitron.com

MedAvail Technologies:

Ed Kilroy, konsernsjef, tlf. +1 416 347 3706

Ryan Ferguson, finansdirektør, tlf. +1 480 236 2149

E-post: ir@medavail.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Forsvar/Luftfart, Energi/Telekom, Industri, Medisinsk utstyr og Offshore/Marine. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for om lag 3,3 milliarder kroner i 2019 og har om lag 1.700 ansatte. www.kitron.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.