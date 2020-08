F.E. Bording A/S

Resultater 1. halvår:

Første halvår i 2020 i Bording Group har ikke været tilfredsstillende. Resultat efter skat for første halvår viser et tab på -0,8 mDKK mod et tab på -4,1 mDKK i første halvår 2019. Tilskudsordninger har reduceret underskuddet, men ikke opvejet påvirkningen af Covid-19. De primære årsager til resultatet er:

Nedgang i kundeaktivitet i bureau-gruppen som følge af kundeafgang og Covid-19. Organisationerne er tilpasset.

Fratrædelsesomkostninger på 2,6 mDKK, primært fra reduktion i koncernledelsen bl.a. som konsekvens af påvirkningen fra Covid-19

Salg af aktierne i Umwelt A/S har medført en regnskabsmæssig indtægt på 5,1 mDKK før skat sammensat af gevinst på 2,3 mDKK og bortfaldne købsforpligtigelser på 2,8 mDKK.

Omsætningen er faldet -12,8% i halvåret og udgjorde 250,5 mDKK. Organisk omsætning er faldet 14,8%. Omsætningen faldt 7,8% i 1. kvartal og 22,4% i 2. kvartal.

EBIT blev på -0,9 mDKK ifht. -4,0 mDKK i 2019.

Resultat efter skat blev på -0,8 mDKK mod -4,1 mDKK i samme periode 2019.

Marketing Output:



Omsætningen udgjorde i halvåret 159,0 mDKK hvilket er et fald på -15,7%.

EBIT er steget med 2,3 mDKK til 4,8 mDKK Fremgangen skyldes primært tilpasning af organisationen i Sverige.

Software:



Omsætningen steg i halvåret +21,6% til 51,9 mDKK. Væksten kan herføres til købet af Scancommerce A/S.

EBIT er steget med 0,6 mDKK til 2,7 mDKK.

Bureauer:



Omsætningen faldt i halvåret med 29,1% til 39,6 mDKK.

EBIT er faldet med 2,1 mDKK til -4,6 mDKK.

Balancen:



Pengestrømmen fra driften steg med 19,5 mDKK og udgjorde 38,9 mDKK inklusive tidsbegrænsede udsættelser af offentlige betalinger på ca. 16 mio.kr.

Capex investeringer er reduceret til 2,9 mDKK.

Nettorentebærende gæld udgør 108,6 mDKK, en reduktion på 27,7 mDKK i forhold til ultimo 2019. Heraf udgør operationelle leasingforpligtigelser 39,5 mDKK.

Egenkapitalen udgør ved udgangen af kvartalet 128,7 mDKK. I forhold til 131,5 mDKK ultimo 2019.

Forventning:



Bording Group forventer årets omsætning mellem 470-500 mDKK, og EBIT mellem -5 mDKK og -10 mDKK. Dette under forudsætning af, at Danmark og omkringliggende markeder ikke lukkes ned el. lign. som følge af Covid-19.

