TORONTO, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sage (FTSE:SGE), le chef de file du marché en solutions de gestion d’entreprise en nuage, a publié aujourd’hui la quatrième étude annuelle du Cabinet d’aujourd’hui . Le sondage mené auprès de 3 298 comptables et aides-comptables à travers le monde, a révélé que le secteur est au bord d’une transformation, grâce à des nouvelles technologies qui permettent un meilleur service client, une plus grande efficacité et d'autres changements positifs dans le secteur.



De plus, 83% des comptables du monde entier reconnaissent que les nouvelles technologies et une culture de numérisation les amèneront à investir davantage et de façon rapide, afin de combler les besoins du marché. Du point de vue régional, le sondage a également révélé que 29% des comptables et aides-comptables canadiens, croient que les cabinets du pays ont gardé le rythme avec leurs homologues américains, pour s'adapter au changement culturel de l'industrie.

« Plus que jamais, les entreprises du pays considèrent leurs comptables et aides-comptables comme des partenaires de confiance et stratégiques, qui doivent être agiles et bien équipés pour répondre aux changements évolutifs. En fait, la conjoncture économique actuelle a positionné le secteur de la comptabilité à l'avant-plan pour jouer de plus en plus un rôle-conseil auprès des petites et moyennes entreprises (PME). L’ étude de cette année met l'accent sur l'évolution du rôle du comptable, tout en soulignant également le besoin d’investir dans la technologie et la formation » a déclaré Nancy Tichbon, VPD et directrice générale, Sage Canada.

Les comptables et aides-comptables canadiens réclament une formation normalisée dans l'industrie

Les résultats de l’étude incitent à l’instauration d’une formation et d’un perfectionnement standard dans le secteur de la comptabilité, qui aideraient les comptables et aides-comptables à être plus informés sur les plus récentes solutions, et donc mieux équipés pour combler les attentes évolutives des clients.

Les données obtenues au niveau régional indiquent que les professionnels reconnaissent que :

49% des comptables et aides-comptables au pays estiment qu'il est important d'avoir un programme de formation standard, auquel tous les cabinets doivent se conformer.

25% d’entre eux au Canada conviennent qu'un certain niveau de formation devrait leur être offert sur les plus récentes technologies.

42% des répondants croient qu’il incombe aux employeurs de prendre des initiatives en formation adéquate avec les associations d'industries (25%), suivies de près par les fournisseurs de technologie (19%) .



Toutefois, 26% croient que la formation sur les plus récentes technologies n’est pas nécessaire pour les comptables de la génération Z ou milléniaux, qui sont déjà familiers et compétents dans ce domaine.

En revanche, une formation structurée aide non seulement l'industrie à rester à l’affût des nouvelles technologies, mais elle favorise des possibilités uniques d’offrir la formation et des services de mise en œuvre aux clients - créant ainsi une nouvelle source de revenu pour les comptables. Dans ce cas-ci, la formation et la mise en place de solutions peuvent s’ajouter au tarif basé sur la valeur du cabinet.

Les attentes du secteur de la comptabilité ne cessent de grimper

L’étude a aussi révélé que 47% des comptables et aides-comptables canadiens connaissent bien la manière dont les plus récentes technologies peuvent améliorer la productivité de leur cabinet, ce qui représente une hausse de 15% par rapport à l’étude précédente. Cette montée pourrait comporter une variété de facteurs, y compris une auto-instruction sur des sujets et outils pour améliorer leurs activités, une prise de connaissance de la documentation fournie par les fournisseurs de solutions, une adhésion à des associations professionnelles et publications de l'industrie, ou les demandes et le nombre de clients qui alimentent le besoin de solutions.

La technologie qui fait gagner du temps comme les solutions comptables infonuagiques et les applications de saisie des reçus, ont contribué à accroître l'efficacité des cabinets comptables du pays. Se faisant, les avantages incluent une diminution du temps consacré aux tâches de saisies des données, et la facilité d’accès des clients aux informations de leurs comptes, après avoir passé au nuage. Outre, les technologies avancées sont essentielles pour apporter une valeur ajoutée aux clients, en économisant temps et énergie, et en produisant des données plus exactes pour prendre des décisions. Puisque ces tâches ne figurent plus dans les heures facturables, les comptables et aides-comptables peuvent donc ajouter ou repositionner leur prestation de service.

En fait, un éventail de services diversifiés qui dépasse la comptabilité et la tenue des comptes traditionnelles ne sont plus « une bonne chose », mais font dorénavant place aux attentes grandissantes des clients . À l’échelle mondiale, 82% des répondants s’accordent à dire que les activités comptables se sont élargies pour inclure des services, tels que la consultation sur les technologies financières et comptables pertinentes, alors que 73% font confiance à une mise en œuvre de la technologie et de recommandations, allant au-delà de la comptabilité et des aspects financiers comme l’automatisation, l’automatisation des processus robotiques ou un logiciel de suivi du temps.

D’autres résultats mondiaux ont révélé ce qui suit :

54% des comptables et aides-comptables offrent un service plus rapide à leurs clients, grâce à la technologie.

43% d’entre eux croient que les améliorations au niveau du service client et de la satisfaction ont un impact positif sur leurs cabinets.

Et seulement 4% ont affirmé que le coût de la technologie pèse plus que l’économie, alors que 6% ne croient pas que l’automatisation puisse les aider dans leurs tâches.

Pourtant, fort d’un consensus mondial sur l’importance d’une transformation numérique en comptabilité et tenue de comptes, et malgré que 47% des comptables et aides-comptables du pays sont conscients de la façon dont les plus récentes technologies peuvent améliorer la productivité de leurs cabinets, l’étude du Cabinet d’aujourd’hui a révélé que 59% des répondants canadiens croient que les cabinets ont été relativement lents à s'adapter.

La perception est largement générationnelle, par exemple, 38% des répondants âgés de 25 à 34 ans, qui représentent les personnes de la génération Y, caractérisées comme « natives de l'ère numérique », croient que le Canada est à la traîne derrière les comptables et aides-comptables américains pour s'adapter et implémenter les plus récentes technologies. Parmi les comptables et aides-comptables ayant entre un et cinq ans d’expérience, 33% pensent que les firmes du pays ont été plus lentes à s’adapter, alors que 19% seulement d’entre eux, ayant plus de 30 d’expertise partagent ce point de vue.

Méthodologie

L’ étude du Cabinet d’aujourd’hui 2020 inclut les résultats d’une étude indépendante commandée par Sage et menée par Savanta. Le sondage a été mené auprès de 3 298 comptables à travers le monde (É.-U., RU, Canada, Espagne, France et Australie) en Janvier 2019.

