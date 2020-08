August 25, 2020 09:16 ET

August 25, 2020 09:16 ET

Det vises til børsmeldingene 18. august 2020 angående vellykket plassering av en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 10,5 millioner (den "Rettede Emisjonen") og en rettet emisjon med bruttoproveny på NOK 2,13 million (den " Rettede Emisjonen II"). For å redusere den utvannende effekten av den Rettede Emisjonen og den Rettede Emisjonen II, har Styret i Aqua Bio Technology ASA ("ABT" eller "Selskapet") også bestemt å iverksette en etterfølgende emisjon overfor kvalifiserte aksjeeiere (den "Etterfølgende Emisjonen").

Styret har i dag vedtatt kapitalforhøyelser i forbindelse med den Rettede Emisjonen II og den Etterfølgende Emisjonen, som nærmere beskrevet nedenfor.

I forbindelse med den Rettede Emisjonen II, har Styret vedtatt å øke aksjekapitalen med NOK 1 065 000 ved utstedelse av 426 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 2,50. Tegningskursen for de nye aksjene er NOK 5 per nye aksje, og de nye aksjene er ventet å bli levert til tegnerne rundt 17. september 2020. For ytterligere informasjon, vennligst se børsmeldinger fra Selskapet datert 17. og 18. august 2020.

I forbindelse med den Etterfølgende Emisjonen, har Styret vedtatt å øke aksjekapitalen med minimum NOK 2,50 og maksimum NOK 1 263 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 505 200 nye aksjer (Tilbudsaksjene). Hver Tilbudsaksje vil bli tilbudt til en pris på NOK 5.

Den Etterfølgende Emisjonen er rettet mot Selskapets aksjeeiere per 17. august 2020, som registrert i VPS 19. august 2020, unntatt (i) aksjeeiere som ble invitert til å tegne seg for nye aksjer i den Rettede Emisjonen og Den Rettede Emisjonen II, og (ii) aksjeeiere som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjeeierne").

Hver Kvalifiserte Aksjeeier vil bli innvilget ikke-overførbare tegningsretter som, underlagt gjeldende rett, gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Tilbudsaksjer. Hver Kvalifiserte Aksjeeier vil motta 0,17316 tegningsrett per aksje registrert som eiet i VPS per 19. august 2020. Tildelte tegningsrettigheter vil bli rundet opp til nærmeste hele tegningsrett. Hver hele tegningsrett vil gi rett til å tegne en (1) Tilbudsaksje.

Tegning uten tegningsrettigheter vil ikke være tillatt i den Etterfølgende Emisjonen, likevel slik at tegnere som deltok i den Rettede Emisjonen eller den Rettede Emisjonen II kan tegne seg for Tilbudsaksjer som ikke blir tegnet, basert på deres pro rata tegning av det totale antall aksjer tegnet i den Rettede Emisjonen og den Rettede Emisjonen II. Overtegning vil ikke være tillatt i den Etterfølgende Emisjonen.

Tegningsperioden i den Etterfølgende Emisjonen vil starte 27. august 2020 kl. 09:00 og avsluttes 10. september 2020 kl. 16:30. Nærmere informasjon og tegningsdokumenter vil bli distribuert til de Kvalifiserte Aksjeeierne i forbindelse med starten av søknadsperioden.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Espen Kvale, daglig leder, telefon +47 9162 8092.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi til bruk i hudpleieprodukter. ABT's kosmetiske ingredienser er svært effektive og gir kosmetikkindustrien naturlige alternativer til tradisjonelle ingredienser. ABT markedsfører og distribuerer også naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere overfor forbrukere og profesjonelle brukere. ABT's fokus på kommersialisering og utvikling av naturlige ingredienser og naturlige hudpleieprodukter har vært, og vil fortsette å være, en viktig del av Selskapets strategi fremover. Aqua Bio Technology er notert på Axess markedet på Oslo Børs.

Denne informasjon er underlagt informasjonskravene som følger av verdipapirhandelloven § 5-12.