August 25, 2020 10:30 ET

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Stark utveckling för Electras kedjekoncept – växer med 38 butiker

Electra Gruppens olika kedjekoncept har så långt under året växt med totalt 38 nya butiker.





”Vi är mycket nöjda med utvecklingen vi har haft under året”, säger Anneli Sjöstedt,

VD Electra Gruppen AB. ”Det är ett kvitto på att vi har anpassat våra koncept till marknadens behov”.



Hemelektronikkedjan Elon Ljud & Bild växer med 22 butiker, hemelektronikkedjan Digitalbutikerna med 12,

möbelkedjan Em home med 3 butiker och telecomkedjan RingUp med 1 butik.



”Speciellt glädjande är det med framgångarna för våra nya koncept, Elon Ljud & Bild (ELB) och Em home.

Elon Ljud & Bild (tidigare AudioVideo) ökade sin omsättning ur butik med 11 procent första halvåret.

Lansering av den gemensamma e-handels siten elon.se samt nya butiker som valt att ansluta sig till kedjan

är bidragande orsaker till den positiva utvecklingen”.



”Em home har ur kedjans butiker ökat sin försäljning med 30 procent i år”, säger Anneli. ”Den initiala oron

för att Covid-19 skulle slå hårt mot butiksförsäljningen har visat sig obefogad, utom i de butiker som har en

stor exponering mot norska kunder där tappet är påtagligt. Bakom den positiva utvecklingen ligger ett hårt

och intensivt arbete tillsammans med butikerna. Vi har investerat i att utveckla vår infrastruktur genom ett

nytt e-handelskoncept, ett nytt gemensamt butiksdatasystem och ett centrallager. Detta tillsammans med

att vi har fått in nya butiker ger oss förutsättningar för fortsatt utveckling”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anneli Sjöstedt VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-584 59, mobil 070-52 584 59





Om Electra Gruppen (publ) orgnr. 556065-4054

Electra är verksam inom två affärsområden, Retail och Logistik & IT. Retail utvecklar och driver koncept för

butikskedjor, som Elon Ljud & Bild, Em home och RingUp. Logistik & IT utvecklar och driver moderna IT- och

webblösningar i kombination med lagerhållnings- och distributionstjänster för tredje parts räkning. Företaget

har sitt kontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC) är börsnoterat på

Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2020

kl. 16.30.

