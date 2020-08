Le deuxième guide expert du principal fournisseur d'appareils et de solutions informatiques mobiles durcies pour la logistique, l'entreposage et d'autres environnements difficiles, souligne l'importance de regarder au-delà des spécifications du produit et des prix lors de l'achat d'appareils durcis



Växjö, Suède, 25 août 2020 * * * Après 25 ans d'activité, JLT Mobile Computers, l'un des principaux fournisseurs d'ordinateurs de haute fiabilité pour environnements exigeants, met à disposition les avantages de son expertise dans une série de guides pratiques conçus pour aider les clients nouveaux et existants à prendre les bonnes décisions technologiques stratégiques pour optimiser leurs opérations. Le deuxième guide de la série couvre les nombreux aspects du choix et de l'achat du bon ordinateur durci. Il est disponible en téléchargement gratuit ici.

Par rapport à l'achat d'ordinateurs de bureau ou d'entreprise, la sélection d'équipements informatiques robustes pour les travailleurs mobiles en environnement industriel difficile exige de prendre en compte de nombreux paramètres autres que les spécifications du produit et le prix d'achat initial. Chaque opération sur le terrain est spécifique et a des exigences différentes. Différents types de technologies peuvent ou non fonctionner les uns avec les autres. Faire les choses correctement augmentera la productivité et motivera les collaborateurs. Toute erreur aura des retombées coûteuses.

« Choisir les ordinateurs et systèmes adaptés pour le personnel mobile, à pied ou dans un véhicule, suppose une réflexion complexe, » a déclaré Per Holmberg, PDG de JLT Mobile Computers Group. « Ils peut falloir un dispositif petit et pratique, ou un dispositif embarqué dans un camion ou sur un chariot élévateur. Il peut pleuvoir, les températures peuvent être extrêmes, la lumière du soleil peut être un facteur à prendre en compte, au même titre que la durée de vie de la batterie ou le fonctionnement des réseaux sans fil. Vous ne pouvez pas simplement acheter du matériel robuste en vous basant sur des spécifications ; l'ordinateur n'est pas tout. Le personnel doit se sentir à l'aise avec, tout doit fonctionner ensemble, tout doit être adapté aux opérations à réaliser. Chez JLT, cela fait plusieurs décennies que nous travaillons dans ce domaine. Nous savons comment cela fonctionne et nous savons ce qui compte. Et dans ce guide, nous vous faisons part de ce que nous avons appris sur la manière de choisir les outils adaptés au travail de nos clients. »

Intitulé « Comment choisir et acheter des ordinateurs durcis adaptés à votre entreprise », le deuxième guide gratuit de la série JLT traite de tout ce qui compte pour répondre aux besoins informatiques des effectifs mobiles avec les systèmes et équipements adaptés. Cela comprend l'équilibre entre les listes de souhaits et les réalités technologiques et opérationnelles. La détermination du type de facteurs de forme et des technologies adaptés. Le fait de faciliter les tests et l'adhésion du personnel. La protection de votre investissement et l'évaluation du coût total de possession.

Le guide vous accompagne à travers les différents points et problèmes importants. Comment décider des bons types d'équipements informatiques mobiles ainsi que des avantages et des inconvénients de chaque type. Comment adapter l'équipement à votre environnement de travail pour ne payer que la robustesse dont vous avez réellement besoin. Découvrez les éléments clés essentiels tels que l'affichage et les technologies tactiles. Évaluez la taille et le poids appropriés, en vous assurant que l'équipement est bien adapté au travail à réaliser. Analysez les besoins en énergie ; contrairement aux ordinateurs de bureau qui se branchent simplement, l’alimentation des ordinateurs mobiles suppose d'équilibrer des facteurs tels que le poids, le coût, la taille, les cycles de vie et les technologies. Choisissez la bonne connectivité mobile, car elle est beaucoup plus complexe que dans un bureau ou une entreprise. Déterminez les besoins réels de performance de traitement ; n'en faites ni trop, ni trop peu. Et enfin, découvrez l'importance des accessoires et des périphériques dans le cadre d'un système mobile réussi.

Pour obtenir le guide gratuit et commencer à découvrir ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter lors de l'achat de vos prochains appareils durcis, consultez le site https://jltmobile.com/guide-how-to-buy-rugged/?utm_campaign=rugged_device_guide_pr.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Nos 25 années d'expérience en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.

