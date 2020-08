Solvay plaatst met succes eeuwigdurende hybride obligatie voor een totaal nominaal bedrag van €500 miljoen

Brussel, 25 augustus 2020, 18:00 uur --- Solvay heeft met succes een eeuwigdurende hybride obligatie geplaatst voor een totaal nominaal bedrag van €500 miljoen. De Groep zal dit bedrag gebruiken voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de mogelijke terugbetaling van andere schulden. De nieuwe hybride obligatielening heeft een eeuwigdurende looptijd met een eerste call-datum op 2 december 2025 en een vaste coupon van 2,5 % (met een overeenkomstig rendement van 2.625%) tot 2 maart 2026 (eerste resetdatum). Daarna volgt een reset om de 5 jaar. De hybride obligatie zal ondergeschikt zijn aan alle senior-schuld en zal, in lijn met de IFRS-vereisten, worden opgenomen als eigen vermogen (en coupons zullen worden geregistreerd als dividenden). De hybride obligatie kan genieten van een 50% “eigen vermogen”-behandeling van zowel Moody’s (“basket C”) als S&P (“intermediate equity content”).

Solvay heeft tegelijkertijd een aanbod tot terugkoop gelanceerd op de totaliteit van zijn eeuwigdurende hybride obligatielening van €500 miljoen met een eerste call-datum in juni 2021 en een rente van 5,118%. Het aanbod vervalt op 1 september 2020 tot 17.00 uur.

“Solvay is er de afgelopen jaren in geslaagd om zijn kapitaalstructuur te optimaliseren, de schulden af te bouwen en de kasstroomgeneratie te verbeteren. De transacties van vandaag gaan een stap verder en zullen waarde creëren terwijl onze investment grade credit rating wordt versterkt. We waarderen het aanhoudende vertrouwen van investeerders in de schulduitgifte van Solvay, dat tot uiting kwam in de vraag ten belope van meer dan €3 miljard voor onze uitgifte van €500 miljoen tegen een coupon van 2.5%, wat historisch laag is voor Solvay”, zei Karim Hajjar, Financieel Directeur van Solvay.

