HAMILTON, Ontario, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), l'organisation sectorielle qui dirige la Supergrappe de la fabrication de prochaine génération Canada, a annoncé un financement de projet supplémentaire de 3,5 millions de dollars pour soutenir la réponse du Canada à la COVID-19.



Depuis le lancement de son programme de réponse à la COVID-19 en mars, NGen a financé 20 projets d'une valeur de plus de 54 millions de dollars. D'un océan à l'autre, le financement de la Supergrappe permet aux innovateurs canadiens de déployer rapidement des solutions qui peuvent répondre aux problèmes les plus urgents résultant de la pandémie.

« Les défis qui émergent de la pandémie de COVID-19 continuent de mettre en évidence la détermination des innovateurs canadiens », déclare Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie. « En tirant parti du soutien d'organisations telles que NGen, les solutions de fabrication canadienne sont mises au premier plan dans un effort pour protéger des vies et assurer la santé et la sécurité des Canadiens. »

Les projets prévus dans le dernier cycle de financement de la Supergrappe de NGen sont dirigés par les organismes suivants :

DMF Medical Inc. , basée à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, travaille à la mise en place d'une procédure accélérée de réglementation et de fabrication de memsorb™, une technologie de filtration du CO2 par membrane médicale permettant de transformer les appareils d'anesthésie en respirateurs d’USI pour répondre à des pénuries critiques. L'utilisation de membranes médicales élimine le remplacement obligatoire et la surveillance des composants de filtration chimique et permet une utilisation continue tout en éliminant les problèmes de performance liés à la filtration chimique. David Roach, Président, de DMF Medical, déclare « que la pandémie de COVID-19 a présenté d'innombrables défis pour les travailleurs de la santé, notamment la pénurie d'équipements essentiels au triage. Avec le soutien de NGen, le déploiement de memsorb™ augmentera immédiatement la capacité des soins essentiels lorsqu’il y aura une pénurie de respirateurs et éliminera les problèmes de surveillance et de performance liés à la filtration chimique traditionnelle ».

LuminUltra Technologies Ltd. , basé à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, qui a développé des solutions de tests diagnostiques et environnementaux pour lutter contre le COVID-19. LuminUltra fournit déjà les réactifs nécessaires pour 500 000 tests / semaine pour le programme de test canadien. L'entreprise a également récemment introduit des solutions de surveillance environnementale qui testent la présence du virus SRAS-CoV-2 sur les surfaces, l'air et les eaux usées pour faciliter les tests de surveillance non invasive des populations. Le financement de la supergrappe soutiendra la mise à l'échelle de la fabrication de pointe avec une nouvelle installation qui accroîtra encore la capacité de répondre à la demande nationale et internationale de ces technologies de test innovantes et fiables. « L’utilisation à grande échelle de trousses de dépistage efficaces pour la COVID-19 constitue un élément fondamental de la lutte contre les infections », déclare Pat Whalen, Président et PDG, de Luminultra. « Grâce au financement de NGen qui soutient la mise à l'échelle de nos installations de fabrication, Luminultra sera en mesure de livrer les trousses de dépistage de grande qualité dont nous avons besoin pour assurer la santé et le bien-être des Canadiens. »

« Depuis le lancement de notre programme de réponse à la COVID-19 en mars dernier, nous avons eu l'occasion de travailler avec certaines des entreprises les plus innovantes et les plus tenaces du pays », déclare Jayson Myers, directeur général de NGen. « Notre dernier cycle de financement illustre l'ingéniosité et les capacités avancées qui ont été mises à profit pour déployer des solutions innovantes d'un océan à l'autre. »

NGen s'engage à soutenir les entreprises qui peuvent déployer des solutions novatrices pour répondre aux besoins immédiats des patients et des fournisseurs de soins de santé, tout en favorisant l'établissement, au Canada, de capacités de fabrication durables et concurrentielles à l'échelle mondiale. En juin, NGen a lancé le programme Made Smarter, un défi d'approvisionnement stratégique qui vise à garantir l’approvisionnement en produits essentiels assurant la protection de la santé des Canadiens. NGen coinvestira jusqu'à 30 millions de dollars dans des projets qui visent à renforcer les capacités de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement du Canada, à créer des entreprises plus solides et plus résilientes pour l'approvisionnement de produits qui sont stratégiquement importants pour le Canada et à offrir un avantage concurrentiel mondial à long terme au Canada. Pour en savoir plus, consultez la page Web www.ngen.ca/made_smarter .

À propos de NGen – Fabrication de prochaine génération Canada

NGen est l'organisation à but non lucratif émanant du secteur industriel qui dirige la Supergrappe de fabrication de pointe du Canada. Son mandat est d'aider le Canada à se doter de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au profit des Canadiens. NGen s'efforce de renforcer la collaboration entre ses membres, lesquels regroupent plus de 2 500 fabricants, entreprises technologiques, centres d'innovation et chercheurs. NGen fournit également du financement et du soutien commercial aux initiatives dirigées par l'industrie qui visent à concevoir, à appliquer ou à mettre à l'échelle des solutions de fabrication transformatrice au Canada en vue de leur commercialisation sur les marchés mondiaux. En mars, NGen a annoncé qu'elle allait verser au moins 50 millions de dollars de fonds de l’ Initiative des supergrappes d’innovation pour faciliter le lancement de solutions de fabrication innovantes afin de contribuer à la lutte contre la COVID-19.

Liens connexes

Fabrication de prochaine génération Canada

Made Smarter Strategic Supply Challenge

Initiative des supergrappes d’innovation

Contact avec les médias

Robbie MacLeod

Fabrication de la prochaine génération Canada - NGen

robbie.macleod@ngen.ca

+1-613-297-3578