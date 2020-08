MONTRÉAL, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Copibec et Scenarex sont heureux d’annoncer l’obtention des services-conseils et une contribution financière en vue d’un projet de recherche et développement du réputé Programme d’aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada (PARI CNRC) pour le développement du futur Hub Copibec s’appuyant sur la technologie de la plateforme Bookchain®.



Ce financement conditionnel de 280 000$ permettra à la jeune entreprise montréalaise Scenarex de développer une plateforme de gestion documentaire, pour les grandes entreprises, propulsée par un modèle de chaînes de blocs (blockchain) unique. Les frais de développement de ce logiciel sont estimés à 588 000$.

« Grâce à cet appui du PARI CNRC, le Hub Copibec sera un précurseur dans le domaine des chaînes de blocs en matière de gestion de documents numériques », a affirmé Simon-Pierre Marion, chef de la direction chez Scenarex.

En utilisant les chaînes de blocs et les contrats intelligents, le Hub Copibec optimisera la gestion documentaire en entreprise. Chaque utilisation et chaque partage seront inscrits dans la chaîne de blocs. Les contrats intelligents baliseront ces utilisations et ces partages dans les paramètres des licences de Copibec.

« Ce projet sera une grande avancée pour la gestion collective des droits d’auteur », a déclaré Christian Liboiron, directeur Entreprises et gouvernements chez Copibec. « Le Hub réduit de manière drastique la gestion documentaire en entreprise, en plus d’assurer une meilleure rémunération aux titulaires de droits. »

Le lancement du Hub Copibec est prévu pour janvier 2022.

À propos de Scenarex

Scenarex est une jeune entreprise montréalaise fondée en 2015 déterminée à transformer et développer l'industrie de l'édition numérique avec des solutions innovantes utilisant le potentiel de la technologie blockchain. Appuyé financièrement par le Conseil national de recherches Canada (CNRC) et le Fonds des médias du Canada , Scenarex a créé Bookchain®, seule plateforme d’édition numérique au monde à utiliser la technologie des chaînes de blocs sans cryptomonnaies.

À propos de Copibec

Copibec est une entreprise d’économie sociale sans but lucratif spécialisée en gestion des droits d’auteur. Elle représente plus de 30 000 autrices et auteurs, et 1 300 maisons d’édition. Elle offre aux utilisatrices et aux utilisateurs de matériel protégé par le droit d’auteur des solutions simples et adaptées à leurs besoins. Elle est l’homologue québécoise du Copyright Clearance Center (États-Unis), du Centre Français d’exploitation du droit de Copie (France) et d’Access Copyright (Canada hors Québec).

Source

Simon-Pierre Marion

Chef de la direction et fondateur

1 438-558-1885

www.scenarex.ca

Kevin Charron

Coordonnateur - Communications

k.charron@copibec.ca

1 800 717-2022 #249

www.copibec.ca