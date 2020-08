NEW YORK (USA) und LISSABON (Portugal), Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Clever Leaves (das „Unternehmen“), ein führender multinationaler Betreiber und lizenzierter Hersteller von Cannabinoiden in pharmazeutischer Qualität, hat heute bekanntgegeben, dass dem Unternehmen eine Lizenz von INFARMED IP, der portugiesischen Regulierungsbehörde mit Aufsicht über die Pharmaindustrie in Portugal, einschließlich medizinischem Cannabis, erteilt wurde – diese gilt für den Anbau, Import und Export von Trockenblumen in GACP-Qualität (Good Agricultural and Collecting Practice), die auf dem Anbaugebiet von Clever Leaves in Portugal hergestellt werden.



Die portugiesische Anlage von Clever Leaves befindet sich auf einer Fläche von mehr als 800.000 Quadratmetern und verfügt über mehr als 10.000 Quadratmeter Gewächshausanlagen. Die Lizenz markiert den Beginn der Anbauaktivitäten von Clever Leaves in Europa und die Fähigkeit, hochwertige GACP-Cannabisblüten für medizinische Zwecke zu produzieren, zu vermarkten und zu exportieren. Die Anbau- und Nachernteanlagen von Clever Leaves wurden absichtlich so konstruiert, dass sie den international anerkannten Qualitätsstandards und Produktionssystemen entsprechen.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie gilt die Lizenz als vorläufig, bis eine physische Inspektion durch INFARMED am Anbauort stattfindet. Die Lizenz ist zwar vorläufig, verleiht Clever Leaves Portugal jedoch die gleichen Rechte und Qualifikationen wie die endgültige Lizenz. Die physische Inspektion wird voraussichtlich in naher Zukunft stattfinden. Nach erfolgreichem Abschluss wird eine formelle endgültige Lizenz ausgestellt. Der Zugang zu einer kapitaleffizienten medizinischen Cannabisproduktion in der Europäischen Union ist eine wichtige Errungenschaft für Clever Leaves. Nach Erhalt der Lizenz von INFARMED erwartet Clever Leaves, der neunte voll lizenzierte medizinische Cannabisanbauer in Portugal zu sein. Im Vergleich dazu gibt es derzeit über 400 lizenzierte Hersteller in Kanada, die auf der öffentlichen Website von Health Canada aufgeführt sind.

„Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die Geschäftstätigkeit von Clever Leaves. In Europa wird ein Produktionszentrum für getrocknete Cannabisblüten geschaffen, das unser umfangreiches Geschäft in Kolumbien ergänzt, das sich auf die Herstellung von Cannabisextrakten konzentriert. Der Erhalt unserer Lizenz in Portugal steht im Einklang mit unserer globalen Strategie, eine qualitativ hochwertige und kostengünstige Produktion zu priorisieren. Portugal verfügt über ein äußerst attraktives Mikroklima für eine effiziente Produktion auf großem Maßstab. Diese Lizenz bietet uns die Möglichkeit, einer der größten Exporteure von medizinischem Cannabis in Europa zu werden“, so Kyle Detwiler, CEO von Clever Leaves.

„Unser Team besteht aus Branchenexperten mit Hintergrund in der Agrar- und Pharmaindustrie. Diese Leistung ist ein Beweis für ihre Expertise bei der Erfüllung der strengen regulatorischen Anforderungen in Portugal“, fügte Andrés Fajardo, President von Clever Leaves, hinzu.

Vor der Erteilung dieser Lizenz verfügte Clever Leaves über eine Vorlizenz, aus der hervorgeht, dass die administrativen Anforderungen für den Lizenzierungsprozess erfüllt waren. Clever Leaves hatte auch eine Genehmigung von INFARMED zum Import von Genetik erhalten und durfte sich auch an der Testkultivierung beteiligen.

Für alle geschäftlichen Anfragen besuchen Sie bitte die Direktvertriebsplattform von Clever Leaves, www.cleverleaves360.com , um einen Termin mit einem Unternehmensberater von Clever Leaves zu vereinbaren.

Clever Leaves war auch kürzlich in den Nachrichten, als das Unternehmen einen möglichen Unternehmenszusammenschluss mit der Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW und SAMAU) („SAMA“) und die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung am 27. Juli 2020 bekanntgegeben hat. Die Transaktion wird voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen sein und das zusammengeschlossene Unternehmen wird voraussichtlich an der NASDAQ unter dem Symbol „CLVR“ gehandelt.

Über Clever Leaves International Inc.

Clever Leaves ist ein multinationales Cannabisunternehmen, das sich der Einhaltung von Bundes- und Landesgesetzen verschrieben hat. Dabei liegt der Fokus auf ökologischer Nachhaltigkeit bei Anbau und Verarbeitung im großen Maßstab, einem Eckpfeiler seines weltweiten Cannabis-Geschäfts. Mit Niederlassungen und Investitionen in Kanada, Kolumbien, Deutschland, Portugal und den USA hat Clever Leaves ein effektives Vertriebsnetz und eine globale Präsenz geschaffen, deren Grundlage auf Kapitaleffizienz und schnellem Wachstum beruht. Clever Leaves möchte eines der weltweit führenden Cannabinoid-Unternehmen der Branche sein, das für seine Prinzipien, Mitarbeiter und Leistung anerkannt ist und gleichzeitig eine gesündere globale Gemeinschaft fördert.

Über die Schultze Special Purpose Acquisition Corp.

Schultze Special Purpose Acquisition Corp. (NASDAQ: SAMA, SAMAW und SAMAU) ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zweck des Abschlusses von Fusionen, Börsen, des Erwerbs von Vermögenswerten, von Aktienkäufen, Rekapitalisierungen, Reorganisationen oder ähnlichen Unternehmenszusammenschlüssen mit einem oder mehreren Unternehmen oder Rechtseinheiten gegründet wurde. Der Sponsor von SAMA ist eine Tochtergesellschaft von Schultze Asset Management, LP, einem 1998 gegründeten alternativen Investmentmanagementunternehmen, das sich auf notleidende, in besonderen Situationen befindliche und ereignisgesteuerte Wertpapiere konzentriert, seit seiner Gründung über 3,2 Milliarden US-Dollar investiert hat und durch seine aktive Anlagestrategie eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz vorweisen kann. SAMA selbst wird von einem erfahrenen Team von Betreibern und Anlegern unterstützt, das über eine erfolgreiche Erfolgsgeschichte bei der Schaffung von materiellem Wert in öffentlichen und privaten Unternehmen verfügt.

