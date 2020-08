CAMBRIDGE, Mass. und BERLIN, Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ernst & Young LLP (EY US) hat heute bekanntgegeben, dass CEO Florian Wegener von ZAGENO zum Finalisten des New England Award für die Auszeichnung Entrepeneur Of The Year® 2020 ernannt wurde. Das Programm „Entrepreneur Of The Year“, das bereits zum 34. Mal durchgeführt wird, ehrt Unternehmer, deren Ambitionen Innovation, Wachstum und Wohlstand bringen, wenn sie erfolgreiche Unternehmen aufbauen und unterstützen, die unsere Welt verändern. Herr Wegener wurde von einer unabhängigen Jury als einer von 30 Finalisten ausgewählt.



Die Preisträger werden am 6. Oktober 2020 durch spezielle virtuelle Veranstaltungen bekanntgegeben und schließen sich einer lebenslangen Gemeinschaft angesehener Alumni der Entrepreneur Of The Year-Preisträger aus aller Welt an. In diesem Jahr werden unaufhaltsame Unternehmer, die ihre Gemeinden, Mitarbeiter und andere während der COVID-19-Krise außerordentlich unterstützt haben, auch für ihren Mut, ihre Widerstandsfähigkeit und ihren Einfallsreichtum ausgezeichnet.

Der „Entrepeneur Of The Year“ ist eines der herausragenden Wettbewerbsprogramme für Unternehmer und Führungskräfte wachstumsstarker Unternehmen. Die Nominierten werden anhand von sechs Kriterien bewertet: Überwindung von Widrigkeiten; Finanzleistung; gesellschaftliche Auswirkungen und Engagement für den Aufbau eines wertebasierten Unternehmens; Innovation; und Talentmanagement. Seit seiner Einführung wurde das Programm erweitert, um Anerkennung für Führungskräfte in mehr als 145 Städten in über 60 Ländern weltweit zu bieten.

„Es ist eine Ehre, von EY als Finalist für den Entrepeneur Of The Year® 2020 in New England nominiert zu werden. Die mutige Mission von ZAGENO ist es, die Biowissenschaften zu demokratisieren, indem Laborteams ein digitales Handelserlebnis angeboten wird, wie es auch Verbrauchern zukommen“, so Florian Wegener, CEO von ZAGENO. „Als Unternehmer hat der bisher erzielte Erfolg alles mit dem um mich versammelten Team zu tun – von Investoren und Produktentwicklern bis hin zu Kundenbetreuungsteams. Eine große Vision wie unsere kann nur gemeinsam verwirklicht werden.“

Regionale Preisträger können für die „Entrepreneur Of The Year National Awards“ berücksichtigt werden, die im November im Rahmen einer virtuellen Preisgala bekanntgegeben werden. Der Gewinner des „Entrepreneur Of The Year National Overall Award“ wird dann im Juni 2021 um den „EY World Entrepreneur of the Year™“-Preis kämpfen.

Die Gewinner des Entrepreneur Of The Year Award werden lebenslange Mitglieder einer globalen, branchenübergreifenden Gemeinschaft von Unternehmern, die exklusiven und kontinuierlichen Zugang zu den Erfahrungen, Einsichten und Weisheiten von Programm-Alumni und anderen Ökosystemmitgliedern in über 60 Ländern haben – alles unterstützt durch umfangreiche EY-Ressourcen.

Sponsoren

Die von Ernst & Young LLP gegründeten und produzierten Entrepreneur Of The Year Awards werden national von SAP America und der Kauffman Foundation gesponsert. Zu den Sponsoren in New England zählen auch Fama PR, die Isenberg School of Management at UMass Amherst, Nixon Peabody, TRUE Search, Woodruff Sawyer, Chatham Financial, Morgan Lewis sowie Sullivan and Worcester.

Über ZAGENO

ZAGENO hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen, indem Biotech-Einkaufsprozesse mit seiner preisgekrönten, einzigartigen E-Commerce-Plattform optimiert werden. Mit über 20 Millionen verfügbaren Produkten macht ZAGENO das Online-Shopping für jedes Forschungsmaterial bequem, effizient und zuverlässig. Das ZAGENO-Erlebnis umfasst den Scientific Score, ein erstklassiges Produktbewertungssystem, das unvoreingenommene, von Experten überprüfte Bewertungen bietet, um genaue Kaufentscheidungen zu unterstützen. ZAGENO ist auf Desktop-, Tablet- und Mobilgeräten verfügbar und macht Biotech-Einkäufe einfacher als je zuvor und ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. ZAGENO wurde 2015 gegründet und verfügt über Niederlassungen in Cambridge, Massachusetts (USA) und Berlin, Deutschland. Besuchen Sie ZAGENO im Internet unter zageno.com ; Folgen Sie ZAGENO in den sozialen Medien unter LinkedIn , Twitter , Instagram , und Facebook .

Über das Programm „Entrepreneur of the Year®“

Entrepreneur Of The Year® ist das weltweit renommierteste Business Award-Programm für unaufhaltsame Unternehmer. Die visionären Führungskräfte liefern Innovation, Wachstum und Wohlstand, die unsere Welt verändern. Das Programm bringt Unternehmer mit Einsichten und Erfahrungen zusammen, die das Wachstum fördern. Es verbindet sie mit Kolleginnen und Kollegen, um das Unternehmertum auf der ganzen Welt zu stärken. Der „Entrepreneur Of The Year“ ist die erste und einzige wirklich globale Auszeichnung ihrer Art. Er feiert Unternehmer mithilfe von regionalen und nationalen Auszeichnungen in mehr als 145 Städten in über 60 Ländern. Die Gewinner kämpfen um den Titel „EY World Entrepreneur Of The Year™“. ey.com/us/eoy

Über EY Private

Als Berater des ambitionierten Entrepreneur Of The Year™ verfügen EY Private-Experten über die Erfahrung und Leidenschaft, private Unternehmen und deren Eigentümer dabei zu unterstützen, das volle Potenzial ihrer Ambitionen auszuschöpfen. EY Private-Teams bieten eindeutige Einblicke aus der langen EY-Geschichte der Zusammenarbeit mit Geschäftsinhabern und Unternehmern. Diese Teams unterstützen das gesamte Spektrum privater Unternehmen, einschließlich privater Kapitalverwalter und Investoren sowie der von ihnen finanzierten Portfoliounternehmen, Geschäftsinhaber, Familienunternehmen, Family Offices und Unternehmer. Besuchen Sie ey.com/private

Über EY

EY ist ein weltweit führender Anbieter von Versicherungs-, Steuer-, Strategie-, Transaktions- und Beratungsdienstleistungen. Die von uns erbrachten Erkenntnisse und Qualitätsdienstleistungen tragen dazu bei, Vertrauen in die Kapitalmärkte und in Volkswirtschaften auf der ganzen Welt aufzubauen. Wir entwickeln herausragende Führungskräfte, die zusammenarbeiten, um unsere Versprechen an alle unsere Interessenvertreter zu erfüllen. Dabei spielen wir eine entscheidende Rolle beim Aufbau einer besseren Arbeitswelt für unsere Mitarbeiter, unsere Kunden und unsere Gemeinschaften.

EY bezieht sich auf die globale Organisation und kann sich auf eine oder mehrere der Mitgliedsfirmen von Ernst & Young Global Limited beziehen, von denen jede eine separate juristische Person ist. Ernst & Young Global Limited, eine im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft mit beschränkter Haftung, bietet keine Dienstleistungen für Kunden an. Informationen darüber, wie EY personenbezogene Daten erhebt und verwendet, sowie eine Beschreibung der Rechte, die Einzelpersonen gemäß den Datenschutzgesetzen haben, finden Sie unter ey.com/privacy. Weitere Informationen zu unserer Organisation finden Sie unter ey.com .