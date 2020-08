SCHAUMBURG, Illinois, 25 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- American Agricultural Insurance Company, un fournisseur international de services de réassurance, a dévoilé sa nouvelle marque destinée à aligner l'image de la société avec sa mission, sa vision et son rôle sur le marché.



La société se fera désormais appeler AmericanAg™, un nom qui rend hommage à ses racines en tant que fournisseur de réassurance pour les compagnies d'assurance du Farm Bureau®, tandis que son nouveau slogan « Reinsuring your world » (Réassurer votre monde) souligne sa présence croissante sur le marché national et international de la réassurance.

La vice-présidente exécutive et directrice générale de AmericanAg™, Janet Katz, a déclaré : « rafraîchir notre image de marque nous permet de mieux faire comprendre qui nous sommes et ce que nous faisons, c'est-à-dire créer de la valeur pour nos clients à travers le monde en établissant des relations à long terme, en proposant des solutions de réassurance innovantes et en offrant un service exceptionnel. »

Le nouveau logo de la société incarne son approche innovante de la réassurance. Le type de caractères demi-gras évoque à la fois la stabilité et l'agilité, tandis que les demi-cercles en pointillés évoquent le globe terrestre et donnent une impression d'énergie rayonnante et de lendemains radieux.

« Notre nouvelle marque est à la fois rafraîchissante et moderne », a déclaré la directrice du marketing, Katherine Aguirre. « Elle représente qui nous sommes aujourd'hui et positionne AmericanAg™ pour l'avenir. »

À propos d'AmericanAg™

L'American Agricultural Insurance Company (AmericanAg™) est l'un des principaux réassureurs nationaux aux États-Unis. La société fournit des services de réassurance directs aux compagnies d'assurance du Farm Bureau® et participe à des programmes de réassurance américains et internationaux par l'intermédiaire du marché des courtiers. Depuis 1948, AmericanAg™ propose des services de réassurance qui renforcent la solidité financière et la réussite de ses clients. La société continue à développer sa présence sur de nouveaux marchés à travers le monde. AmericanAg™ a obtenu la note « A » (Excellent) de A.M. Best. Pour plus d'informations, rendez-vous sur aaic.com.