SCHAUMBURG, III., Aug. 25, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- A American Agricultural Insurance Company, uma provedora global de serviços de resseguro, lançou uma nova marca destinada a alinhar a imagem da empresa com sua missão, visão e papel atuais no mercado.

A empresa passará a usar o nome AmericanAg™ que homenageia suas raízes de provedora de resseguro para as empresas de seguros Farm Bureau®, e seu novo slogan – "Ressuring your world” (Reassegurando o seu mundo) indica sua crescente presença em um mercado de resseguro nacional e internacional mais amplo.

Janet Katz, Vice-Presidente Executiva e CEO da AmericanAg™, disse: "Com a atualização da imagem da nossa marca, deixamos claro quem somos e o que fazemos - criamos valor para os clientes em todo o mundo através de relacionamentos de longo prazo, soluções de resseguro inovadoras e serviço excepcional”.

A nova logomarca da empresa incorpora a sua abordagem inovadora do resseguro. O tipo de letra de peso médio sugere estabilidade e agilidade, e as duas camadas circulares de pontos sugerem um globo que cria uma sensação de energia radiante e um amanhã brilhante.

”A nossa nova marca é nova e moderna”, disse Katherine Aguirre, Diretora de Marketing. “Ela representa quem somos hoje e também posiciona a AmericanAg™ para o futuro.”

Sobre a AmericanAg™

A American Agricultural Insurance Company (AmericanAg™) está entre as principais resseguradoras nacionais dos Estados Unidos. A empresa é uma fornecedora direta de resseguro para as empresas de seguros Farm Bureau® e participa de programas de resseguro assumidos nos EUA e internacionais através do mercado corretor. Desde 1948, a AmericanAg™ vem fornecendo serviços de resseguro, promovendo a força financeira e o sucesso dos seus clientes, e continuando a expandir sua presença em novos mercados em todo o mundo. A AmericanAg™ é classificado como "A” (Excelente) pela A.M. Best. Para mais informação, visite aaic.com.

Contato:

Katherine Aguirre

Diretora de Marketing

Telefone: 847-969-2916

Email: kaguirre@aaic.com