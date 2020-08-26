日本東京, Aug. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 愛齊科技公司（納斯達克交易代號：ALGN）於今日宣布，旗下全球領先的隱形矯正系統 — 隱適美矯正系統在亞太地區的使用者人數已突破 100 萬。目前，愛齊科技的隱適美矯正系統是唯一一個在亞太地區擁有 100 萬使用者，並在全球範圍內有超過 800 萬使用者的隱形牙套品牌。這一成就彰顯了愛齊科技致力於在亞太區推廣使用隱適美矯正系統，並幫助人們綻放笑容、擁抱嶄新生活。



亞太區第 100 萬名隱適美使用者是來自日本現年 23 歲的才藤歩夢 Ayumu Saito。她是一位很有抱負的奧林匹克運動員，曾於 2019 年奪得一次現代五項全能冠軍，同時也是一位擊劍選手和時裝模特兒。東京青山外苑診所的主任横谷浩爾 Koji Yokoya 是她的主治醫生。

Ayumu表示：「無論是在現代五項和擊劍的嚴格訓練，還是在我的日常生活中，我始終覺得笑容能為我帶來自信。我選擇隱適美隱形牙套是因為它可拆卸 (且近乎隱形)、柔軟並佩戴舒適。在健康的問題上，我會聽從醫生的建議。我相信我的隱適美體驗會相當良好，不會對我的生活造成很大影響。」

「我很高興能在每一步為Ayumu提供專業支持。透過隱適美在全球擁有超過 800 萬使用者，在亞太地區擁有 對於100 萬使用者的深刻了解，隱適美能夠帶來技術先進、符合目標、佩戴舒適的隱形牙套。」Yokoya 醫師說道。

愛齊科技亞太地區的資深副總裁兼總經理 Julie Tay 就此次達成亞太地區使用者超過一百萬的重要里程碑發表了看法：「我相當高興我們達到亞太地區使用者人數突破 100 萬這項重大成就。我們將持續與日本以及整個亞太地區的醫生密切合作，支持他們幫助更多使用者擁抱嶄新生活。作為在亞太地區擁有超過百萬使用者的隱形牙套品牌這項里程碑充分證明了 隱適美隱形牙套深受醫生和使用者的青睞。」

愛齊科技將榮幸能向「微笑行動」慈善機構（Operation Smile）捐贈 10,000 美元，我們長期合作的慈善機構夥伴則將持續免費為唇顎裂的兒童及成人患者開刀治療。迄今為止，愛齊科技已向成立於 1982 年的「微笑行動」捐款超過 100 萬美元，並為成千上萬的患者提供了改變一生的手術。

＊愛齊科技於 2020 財報年第二季達成在亞太地區第一百萬隱適美使用者的里程碑，此項數據已公開於公司 2020 年 7 月 22 日發布的財務報表中。

愛齊科技公司簡介

愛齊科技設計並推出全球領先的隱形矯正器系統 — Invisalign、以及 iTero 口腔內掃描儀與相關服務和 CAD/CAM 軟體。目前，愛齊科技隱適美矯正系統全球已有超過 800 萬使用者，並透過 iTero 口腔內掃描儀和 exocad CAD/CAM 軟體推動數位化牙科的發展，推行升級的數位化矯正和贋復工作流程，改善牙科效率，推動牙科行業走向現代化。有關詳情，請瀏覽 www.aligntech.com 。

如需瞭解與 隱適美矯正系統有關的更多資訊，或尋找您所在地區的隱適美醫生，請瀏覽 http://www.invisalign.com.tw 。