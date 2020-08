Conférence téléphonique avec séance de questions-réponses aujourd’hui à 8 h CEST/7 h GMT, voir détails ci-dessous



IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – le 26 août 2020 – MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR), une société spécialisée dans le diagnostic moléculaire à un stade commercial, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le semestre clôturé le 30 juin 2020.

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré :

« Malgré les défis posés par la pandémie, la proposition de valeur convaincante de MDxHealth, ses fondamentaux économiques solides et l’accent mis sur les priorités et leurs exécutions restent inchangés au sein de la société. Les éléments suivants sont la preuve de notre engagement en faveur de ces moteurs de croissance et de valeur :

Le volume de tests ConfirmMDx®, bien qu’en baisse d’un exercice à l’autre, reflète clairement une demande continue pendant cette période de procédures et d’accès limités pour les patients. Nous considérons ces données comme une preuve des initiatives que nous avons menées en vue d’une adoption et d’une utilisation durables ;

Les encaissements ont continué à augmenter, malgré l’impact de la Covid-19 sur le volume des unités ;

La discipline d’exploitation et l’accent mis sur la qualité se reflètent dans le fonctionnement ininterrompu de nos laboratoires, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et l’allocation responsable du capital.

« Bien que nos prévisions pour 2020 restent en suspens en raison de la difficulté à anticiper les prochains trimestres à cause de la Covid-19, nous nous attendons à retrouver le flux de patients et la croissance des volumes afférents à mesure de la levée des restrictions.

Comme annoncé précédemment en mai, MDxHealth est ravie d’avoir reçu une injection de capital de croissance de la part de MVM Partners, un investisseur de la plus haute qualité aux États-Unis et en Europe dans le domaine des soins de santé. L’investissement de MVM marque une étape de validation importante pour la Société et témoigne de la reconnaissance de la proposition de valeur fournie par nos tests de diagnostic moléculaire dans le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate.

Notre priorité reste la santé de nos collaborateurs, ainsi que celle de nos clients et de leurs patients dans le contexte actuel. Notre équipe MDxHealth s’est adaptée aux défis actuels et reste déterminée à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes, nos patients, nos clients, notre personnel et nos actionnaires. »

Faits saillants pour le premier semestre clôturé le 30 juin 2020

Revenus totaux de 9,9 millions de dollars au premier semestre de 2020, par rapport à 10,9 millions de dollars au premier semestre de 2019, soit une diminution de 9 % ; baisse de 2 % des revenus des tests ConfirmMDx par rapport au premier semestre de 2019

Le volume de tests ConfirmMDx à facturer a diminué de 12 % et atteint 7 662 tests, contre 8 732 à la même période l’an dernier

Le volume de tests SelectMDx® à facturer a baissé de 48 % et atteint 6 485 tests, contre 12 528 à la même période l’an dernier

L’utilisation de trésorerie s’élevait à 12,9 millions de dollars, soit une diminution de 1,1 million de dollars, ou 8 %, par rapport à celle du premier semestre 2019

·Investissement stratégique de 12,7 millions d’euros soit environ 14,2 millions de dollars) dans la Société par MVM V LP et MVM GP (№.5) LP, fonds gérés par MVM Partners LLP (collectivement dénommés « MVM »)

Aperçu par produit du volume de test à facturer

Produit Semestre clôturé le 30 juin 2020 2019 % de différence ConfirmMDx 7 662 8 732 (12) % SelectMDx 6 485 12 528 (48) %

Analyse financière pour le semestre clôturé le 30 juin 2020

en milliers de dollars (excepté les données relatives aux actions)

Non audité Semestre clôturé le 30 juin 2020 2019 % de différence Revenus liés aux produits 9 596 10 571 (9) % Redevances, brevets et autres revenus 284 302 (6) % Total des revenus 9 880 10 873 (9) % Marge brute 4 686 4 964 (6) % Charges d’exploitation (17 674) (18 827) (6) % Perte d’exploitation (12 988) (13 863) (6) % Perte nette (13 709) (14 138) (3) % Perte de base et diluée par action (0,18) (0,24) (23) %

Le total des revenus du premier semestre de 2020 s’élevait à 9,9 millions de dollars, contre 10,9 millions de dollars pour le premier semestre de 2019. Les revenus issus de ConfirmMDx et de SelectMDx s’élevaient à 9,6 millions de dollars, contre 10,6 millions de dollars l’an dernier, soit une diminution de 9 %. Les revenus issus de ConfirmMDx représentent 90 % des revenus liés aux produits, toutes périodes confondues.

La marge brute sur les produits et services pour le premier semestre de 2020 était de 4,7 millions de dollars, contre 5,0 millions de dollars pour le premier semestre de 2019. Les marges brutes sur les produits et services ont atteint 47,4 % au premier semestre de 2020, contre 45,7 % pour la même période en 2019, soit une amélioration de 180 points de base.

Les charges d’exploitation pour le premier semestre de l’année 2020 s’élevaient à 17,7 millions de dollars, soit une amélioration de 1,1 million de dollars par rapport à la même période l’an passé, principalement en raison d’une discipline d’exploitation cohérente et continue. Hormis les charges hors trésorerie, comme la dépréciation, l’amortissement et la rémunération à base d’actions, les charges d’exploitation du premier semestre de 2020 ont atteint 15,3 millions de dollars, ce qui correspond à une amélioration de 1,5 million de dollars, soit 9 %, par rapport au premier semestre de 2019.

La perte d’exploitation et la perte nette pour le premier semestre de l’année 2020 s’élevaient respectivement à 13,0 millions de dollars et à 13,7 millions de dollars, par rapport à respectivement 13,9 millions de dollars et 14,1 millions de dollars pour la même période en 2019, soit une diminution des pertes, pour les raisons susmentionnées.

Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie étaient de 23,8 millions de dollars, majorés par l’investissement en fonds propres de 12,7 millions d’euros (soit environ 14,2 millions de dollars) de MVM. Le total des encaissements de trésorerie se chiffrait à 11,5 millions de dollars au premier semestre de 2020, soit une baisse de seulement 3 % par rapport à la même période l’année dernière, malgré des volumes plus faibles en raison de l’impact de la Covid-19. La consommation de trésorerie pour le premier semestre de 2020 totalisait 12,9 millions de dollars, contre 14 millions de dollars pour la même période l’année précédente, ce qui reflète une forte discipline d’exploitation. Au 31 décembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 22,1 millions de dollars.

Événements postérieurs à la clôture

Le test SelectMDx for Prostate Cancer a été intégré aux recommandations cliniques de 2020 en matière de dépistage précoce du cancer de la prostate du National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

La décision de couverture locale finale de SelectMDx a été retardée à la suite du retrait du projet de décision précédemment publié par Palmetto GBA, un entrepreneur administratif Medicare (MAC) qui évalue les technologies de diagnostic moléculaire dans le cadre de son programme Molecular Diagnostic Services (MolDx). La Société est actuellement en discussion avec MolDx pour mettre à jour son évaluation technique dans le cadre du programme MolDx pour la couverture Medicare de SelectMDx.

La nomination du D r Eric Bednarski en tant que nouvel administrateur a été approuvée le 30 juillet 2020 par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (« AGE ») de MDxHealth. Le D r Bednarski est actuellement gestionnaire de placements et associé chez MVM Life Science Partners LLP. Le D r Bednarski a précédemment été associé chez Advent Healthcare Ventures, dirigeant chez Advent International Corporation, et directeur général du groupe de financement de la Silicon Valley Bank, Inc.

Eric Bednarski en tant que nouvel administrateur a été approuvée le 30 juillet 2020 par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires (« AGE ») de MDxHealth. Le D Bednarski est actuellement gestionnaire de placements et associé chez MVM Life Science Partners LLP. Le D Bednarski a précédemment été associé chez Advent Healthcare Ventures, dirigeant chez Advent International Corporation, et directeur général du groupe de financement de la Silicon Valley Bank, Inc. Regine Slagmulder BV, représentée par Dre Regine Slagmulder en tant que représentante permanente, a été nommée nouvelle administratrice indépendante le 30 juillet 2020 lors de l’AGE. Dre Slagmulder est associée et professeure titulaire en comptabilité et en contrôle de gestion à la Vlerick Business School. Auparavant, Dre Slagmulder a travaillé comme consultante en stratégie chez McKinsey & Company et comme professeure en comptabilité de gestion à l’INSEAD et à l’université de Tilburg. Dre Slagmulder est diplômée en ingénierie électrotechnique civile et en gestion industrielle de l’université de Gand, après quoi elle a obtenu un doctorat en gestion à la Vlerick Business School.

COVID-19 et perspectives pour 2020

La Société reste convaincue du potentiel de sa gamme de produits, toujours en phase de commercialisation, à fournir aux urologues des résultats concrets offrant un chemin clinique clair pour identifier précisément les cancers de la prostate de haut grade, tout en optimisant la sélection des patients pour l’utilisation de procédures invasives. Nous pensons que ce chemin clinique, avec l’utilisation de SelectMDx comme guide dans la détection du cancer avant la biopsie et de ConfirmMDx après la biopsie, continuera à stimuler l’adoption et l’utilisation de notre gamme de produits.

L’évolution rapide du marché et des développements dans la lutte contre la Covid-19 continuent d’entraver la prévision des résultats futurs et, par conséquent, la direction ne fournira pas de mise à jour de ses perspectives pour 2020 à l’heure actuelle.

Toutefois, notre organisation commerciale reste engagée auprès de notre clientèle, garantissant ainsi une demande continue et la capacité d’offrir nos services aux patients et aux cliniciens.

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société de soins de santé innovante à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement du cancer. Les tests de la société sont basés sur une technologie génétique et épigénétique (méthylation) brevetée et sur d’autres technologies moléculaires. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques, à pronostiquer le risque de récidive et à prédire la réponse à une thérapie spécifique. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire américains sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

États financiers et bilan des commissaires aux comptes

Le commissaire-réviseur de la Société, BDO Bedrijfsrevisoren CVBA, a confirmé que ses procédures d’examen portant sur les états financiers consolidés condensés de la Société au 30 juin 2020 et pour le semestre clôturé à cette date, établis conformément aux normes internationales d’information financière telles qu’adoptées

dans l’Union européenne, sont pratiquement terminées. Les états financiers consolidés condensés susmentionnés seront consultables sur le site de la Société en septembre 2020 à l’adresse www.mdxhealth.com .

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché dans lequel la Société est présente. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle du présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières, et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx et SelectMDx sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

