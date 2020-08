De impact op de patiënt en klinische ontwikkelingen in IPF staan centraal

Mechelen, België; 26 augustus 2020, 7.30 CET; Galapagos NV (Euronext & NASDAQ: GLPG) kondigt de presentatie aan van nieuwe inzichten in idiopathische longfibrose (IPF) op het virtuele European Respiratory Society (ERS) International Congress 2020.

IPF is een zeldzame en progressieve ziekte die het fysieke en emotionele welzijn van patiënten aanzienlijk kan beïnvloeden. De presentaties van Galapagos tijdens ERS tonen nieuwe inzichten in de behoefte aan verbetering van het ziektemanagement met behulp van real-world data, gericht op klinische belasting, de beleving van IPF-patiënten bij diagnose en behandelingen, en de levenskwaliteit van IPF-patiënten:

Klinische belasting van idiopathische longfibrose (IPF): perceptie van arts en patiënt (Poster, #22122)

Idiopathische longfibrose (IPF): de beleving van de patiënt (Poster, #22943)

Belasting van idiopathische longfibrose (IPF) op de kwaliteit van leven (QoL), werk productiviteit en gebruik van gezondheidszorg (Poster, #22152)

Een aanvullende poster zal details geven over de volledig gerekruteerde PINTA Fase 2-studie met de GPR84 inhibitor van Galapagos, GLPG1205. In deze studie zijn er 69 patiënten uit 36 centra in 9 landen gerekruteerd. De belangrijkste bevindingen over het rekruteren van patiënten in Centraal/Oost-Europa en Oman zullen worden gepresenteerd, alsook nieuwe inzichten over de bevestiging van de IPF-diagnose door middel van central reading:

Idiopathische longfibrose (IPF): observaties uit een Fase 2-studie van GLPG1205 (PINTA) (Poster, #23105)



“Wij zijn gedreven door onze betrokkenheid om nieuwe manieren te vinden om patiënten met IPF te helpen, aangezien er nog steeds een aanzienlijke onvervulde medische behoefte is,” zei Walid Abi-Saab, MD, Chief Medical Officer bij Galapagos. “We kijken ernaar uit om tijdens ERS bevindingen van patiënten over leven met de ziekte te presenteren, alsook observaties uit onze PINTA Fase 2-studie. Daarnaast zullen we tijdens ons symposium het ISABELA Fase 3-programma, dat we samen doen met onze partner Gilead, toelichten.”

Gezien de aanzienlijke onvervulde medische behoefte is pionierswerk essentieel in de strijd tegen IPF. Tijdens ERS zal Galapagos op maandag 7 september 2020 het symposium ‘Time for change? Pioneering in IPF management’ organiseren. Tijdens dit symposium zullen de revolutionaire technieken en functionele testen die kunnen bijdragen aan het stellen van de diagnose en het management van de ziekte, centraal staan. Prof. Toby Maher, Global Principal Investigator voor ISABELA, zal de baanbrekende ISABELA-studies bespreken, waar een selectie van deze benaderingen worden toegepast.

Op woensdag 9 september 2020 zal Galapagos samen met het EU-IPFF gastheer zijn voor het eerste virtueel symposium ooit geleid door een patiëntenorganisatie, getiteld ‘Improving pulmonary fibrosis diagnosis and care in Europe’. Onderwerpen zoals de beleving van de patiënt en de belangrijkste onvervulde behoeftes zullen worden besproken, alsook de toegang tot de zorg in IPF door heel Europa. Aansluitend wordt er een nieuw educatief programma over het herkennen van longfibrose voor huisartsen gepresenteerd.

