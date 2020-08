Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 26 augustus 2020



Nettowinst van € 9,5 miljoen in H1 2020, dankzij sterk tweede kwartaal met een nettowinst van bijna € 20 miljoen

Sterke netto-instroom € 4,7 miljard, waarvan € 4,4 miljard in AuM. Client assets stijgen naar € 103,4 miljard (2019: € 102,0 miljard)

Goede onderliggende operationele performance, ondanks incidentele posten in Q1 door COVID-19

Beperkt risico in de kredietportefeuille – toevoeging van € 1,3 miljoen aan de kredietvoorzieningen

Sterke kapitaalratio van 24,0%

Succesvolle volgende stap in groeistrategie: overname Hof Hoorneman Bankiers met € 1,9 miljard aan client assets

Van Lanschot Kempen presenteert vandaag de halfjaarcijfers 2020. Karl Guha, bestuursvoorzitter: ‘COVID-19 heeft een bepalende rol gespeeld in de eerste helft van dit jaar, zowel op maatschappelijk als economisch vlak. Voor onze klanten is dit een periode van grote onzekerheid, over het heden en de toekomst. Onze recente investeringen in omni-channel mogelijkheden wierpen vruchten af; we konden onze klanten goed bedienen en er voor hen zijn op die momenten dat zij ons nodig hadden. Hierdoor hebben we in deze periode een substantiële groei gezien in onze client assets en zijn we blij met het vertrouwen van onze klanten. De sterke operationele resultaten in de eerste zes maanden van dit jaar zijn een bewijs van de juiste investeringen die we hebben gedaan in technologie en onze medewerkers.

We zijn zeer verheugd met de overname van Hof Hoorneman Bankiers – een gerenommeerde Nederlandse wealth manager. De overname is in lijn met onze doelstelling van groei door acquisities en is een belangrijke stap in het verder vormgeven van onze geïntegreerde wealth managementstrategie. Ondanks de economische uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden door de volatiliteit op de markten door COVID-19, zijn we met onze kapitaalpositie en kredietkwaliteit goed in staat om eventueel zwaar weer het hoofd te bieden. Dit is voornamelijk dankzij onze focus op de wealth managementstrategie in een stabiel en welvarend deel van Europa. We zijn ervan overtuigd dat onze wealth managementpropositie ons in staat stelt onze particuliere, institutionele en mass affluent-klanten op een onderscheidende manier te bedienen, nu en in de toekomst.’

De client assets zijn het afgelopen halfjaar gestegen van € 102,0 miljard naar € 103,4 miljard, dankzij de netto-instroom van € 4,7 miljard in assets under management (AuM) en spaargelden. De AuM zijn gestegen van € 87,7 miljard naar € 89,2 miljard. De sterke netto-instroom van € 4,4 miljard betreft AuM van zowel nieuwe als bestaande klanten en heeft de negatieve koerseffecten van € 2,9 miljoen goed kunnen compenseren. De creditgelden zijn gestegen naar € 9,8 miljard (2019: € 9,5 miljard).

Met de afgelopen week aangekondigde overname van Hof Hoorneman Bankiers vergroten we onze client assets met € 1,9 miljard. Hof Hoorneman Bankiers past wat betreft klantenmix, beleggingsbeleid, bedrijfscultuur en persoonlijke klantbenadering​ uitstekend bij zowel Private Banking als Evi. De overname is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders en zal naar verwachting afgerond worden aan het einde van 2020.

Het nettoresultaat voor de eerste helft van het jaar komt uit op € 9,5 miljoen (H1 2019: € 31,4 miljoen exclusief het eenmalige resultaat van twee verkopeni). Na de eerste tekenen van de COVID-19-uitbraak in het eerste kwartaal hebben we kostenbesparende maatregelen doorgevoerd om onze resultaten op peil te houden. Samen met de goede ontwikkeling binnen alle bedrijfsonderdelen, hebben de besparingen bijgedragen aan een nettowinst van € 19,9 miljoen in het tweede kwartaal (Q1 2020: -€ 10,5 miljoen).





