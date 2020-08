August 26, 2020 01:30 ET

August 26, 2020 01:30 ET

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 26.8.2020 klo 08:30

Mervi Södö on nimitetty Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) talousjohtajaksi (CFO) ja johtoryhmän jäseneksi.

Mervi Södö on toiminut Yhtiön väliaikaisena talousjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä 17.1.2020 alkaen. Hän on vuodesta 2017 alkaen ollut Yhtiön palveluksessa ja ennen väliaikaiseksi talousjohtajaksi nimittämistään hän toimi Group Finance Directorin tehtävässä. Ennen Digitalist Groupin palvelukseen tulemista hän on toiminut eri taloushallinnon tehtävissä mm. Idean Groupissa, Vaasan Oy:ssä ja Fiskars Oyj:ssä

DIGITALIST GROUP OYJ

Lisätietoja:

Digitalist Group Oyj

Toimitusjohtaja Petteri Poutiainen, CEO,

puh. +358 40 865 4252, petteri.poutiainen@digitalistgroup.com

Mervi Södö, CFO, puh. +358 40 136 5959, mervi.sodo@digitalistgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

https://digitalist.global

Liite