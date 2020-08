Aqua Bio Technology ASA ble påvirket av koronapandemien i første halvår 2020. Det forventede salget i selskapets nye markeder i Europa, Midt-Østen og Asia uteble, etter at disse markedene har vært mer eller mindre nedstengt i store deler av halvåret. Samtidig har ABT fortsatt arbeidet med å legge til rette for ekspansjon når markedene normaliseres.

ABT hadde inntekter på 0,3 millioner kroner i første halvår, en nedgang fra 0,7 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapets EBITDA ble -7,5 millioner kroner, som er en liten forbedring fra fjorårets -8,5 millioner kroner. ABTs resultat etter skatt ble -6,4 millioner kroner i perioden, mot -8,7 millioner kroner i første halvår 2019.

Gjennom 2019 og 2020 har ABT etablert distribusjonskanaler gjennom samarbeidspartnere i flere nye markeder i Europa, Midt-Østen og Asia. I en normalsituasjon har selskapet tilgang til markeder med mer enn 1,7 milliarder mennesker. ABTs partner i India fikk i juni markedstillatelse for hudpleieserien Moana og vil starte forberedelser til salg så snart koronasituasjonen gjør det mulig. ABTs partner i Egypt forventer at Moana vil være godkjent for salg i løpet av andre halvår, og at markedsføring kan begynne tidlig i 2021, dersom koronapandemien tillater det.

ABT inngikk juni et samarbeid med en canadisk produsent av hudpleieprodukter. Samarbeidet innebærer bl.a. at ABT kan tilby en rekke hudpleieprodukter som private merkevarer (private labels) til apotekkjeder, spa- og hudpleiekjeder og merkevareeiere internasjonalt. Selskapet har lansert to private label-konsepter basert på samarbeidet og er i ferd med å bygge opp en salgsorganisasjon for dette segmentet.

Behovet for ytterligere arbeidskapital etter et krevende halvår, samt for den kommende ekspansjonen, gjorde at Aqua Bio Technology ASA i august gjennomførte rettede emisjoner som tilførte selskapet 12,6 millioner kroner i ny kapital.

En bredere produktportefølje og et styrket internasjonalt markedsnettverk gjør ABT godt posisjonert for en betydelig salgsvekst. Utviklingen i koronapandemien vil imidlertid ha betydning for når selskapets markeder igjen kan fungere normalt og salget øke.

Nærmere opplysninger ved adm. direktør Espen Kvale, telefon 9162 8092.

Aqua Bio Technology ASA (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere. Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Innholdet i denne meldingen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg