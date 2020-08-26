SINGAPORE, Aug. 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Align Technology, Inc.（NASDAQ：ALGN）爱齐科技于今日宣布旗下品牌隐适美的亚太用户量突破100万。同时，爱齐在全球拥有超过800万用户。这一成就不仅彰显了爱齐全球隐形矫治行业专家的实力，更突显了其在亚太地区加速推进隐适美系统的决心，帮助人们重塑笑容、改变生活。



爱齐科技亚太地区高级副总裁兼董事总经理 Julie Tay表示：“非常高兴我们在亚太地区的用户量达到了100万，这一重要里程碑充分体现了隐适美系统得到了专业口腔医生和患者的广泛认可。爱齐的目标是帮助患者重塑笑容、改变生活，我们将继续与专业口腔医生紧密合作，以iTero-Invisalign为基础，充分运用先进的数字化技术，打造从就诊预约、口内扫描和数据采集、诊断与治疗方案设计、矫治器生产和制造的口腔数字化诊疗全流程，更好地为口腔医生和他们的患者服务、带来自信笑容。”

在迎来这一重大成就之际，爱齐广泛邀请亚太地区口腔医生及患者分享他们与隐适美的“百万微笑”感人故事。同时，爱齐向全球慈善合作伙伴Operation Smile现金捐赠，为患有先天性唇裂或腭裂的儿童和成人提供免费手术。截至目前，爱齐已向 Operation Smile捐赠超过 100 万美元，帮助成千上万名患者改变生活。

关于爱齐科技

爱齐科技设计和制造世界上先进的隐形矫治器系统 —— 隐适美系统，提供iTero口内扫描仪和相关服务，以及CAD/CAM软件。爱齐科技旗下品牌隐适美拥有超过八百万用户，并通过iTero口内扫描仪和exocad的CAD/CAM软件推动数字化口腔医疗的发展，打造数字化正畸和修复流程，实现口腔治疗的现代化转型，以帮助口腔医护人员提高诊疗效率，优化患者的治疗体验。想要获取更多信息，请访问爱齐科技官方网站：www.aligntech.com 。

想要了解更多关于隐适美系统的信息，或者寻找您所在区域的隐适美医生，请访问www.invisalign.com.cn 。想要了解更多关于iTero 数字化口内扫描仪的信息，请访问www.itero.com 。想要了解更多关于exocad口腔CAD/CAM的产品信息或获取exocad代理商的联络信息，请访问 www.exocad.com 。