Bestyrelsen har i dag behandlet og vedtaget halvårsrapporten for perioden 1. januar – 30. juni 2020.



Halvårsrapporten med beretning, regnskab og nøgletal er vedhæftet denne meddelelse og vil endvidere kunne downloades via hjemmesiden www.bankinvest.dk.



Henvendelser vedrørende halvårsrapporten kan rettes til foreningens admini­strator, BI Management A/S, att.: Henrik Granlund på tlf. 77 30 90 00.





Med venlig hilsen

BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt

Direktør

Vedhæftet fil