August 26, 2020 04:00 ET

August 26, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 26.8.2020 klo 11:00 EET



Valmet toimittaa Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmän Ukrainan Kiovassa toimivalle PJSC Kyiv Cardboard and Paper Millille. Uusi järjestelmä asennetaan tehtaan aaltopahvikoneelle osana laitoksen modernisointia. Investoinnin tavoitteena on parantaa aaltopahvin laatua sekä nostaa jalostustoiminnan tuottavuutta ja kannattavuutta.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen saatuihin tilauksiin. Toimitus ajoittuu vuoden 2020 syyskuun loppuun.

”Olemme erittäin iloisia, että PJSC Kyiv Cardboard päätti parantaa aaltopahvin laatua ja laitoksen tuottavuutta Valmet IQ:n avulla. Kokemukset ja tulokset Valmet IQ:n aiemmista asennuksista aaltopahvikoneille olivat merkittävässä asemassa tässä valinnassa. On hienoa päästä auttamaan PJSC:tä parantamaan suorituskykyään tällä kosteuden seurantaan perustuvalla laadunhallintajärjestelmällä”, kertoo Mikko Talonen, Valmetin Automaatio-liiketoimintalinjan liiketoimintapäällikkö.

Toimituksen tekniset tiedot

Valmet IQ -laadunhallintajärjestelmä on suunniteltu varta vasten aaltopahvikoneille. Järjestelmä hyödyntää aaltopahvin kosteus-, lämpötila- ja käyristymämittauksia sekä vesi-ilma-kostutuslaitteistoa ja monimuuttujasäätöjä parantamaan aaltopahvin laatua ja aaltopahvikoneen tuottavuutta. Järjestelmään kuuluu Valmet IQ Multipoint -kosteudenmittausjärjestelmä yhdistettynä IQ Wet-End märänpään säädöllä, Valmet IQ Moisturizer -kostutin, Valmet IQ Converting Scanner -mittaraamit ja Valmet IQ Warp Measurement -käyryysmittaus yhdistettynä Valmet IQ Dry-End kuivanpään säädöllä.

Tietoja asiakkaasta PJSC Kyiv Cardboard and Paper Mill

Kyiv Cardboard and Paper Mill Joint-stock Company on osa itävaltalaista Pulp Mill Holdingia ja yksi Euroopan suurimmista paperipohjaisten tuotteiden valmistajista. Tehdas tuottaa 30 % kaikista Ukrainassa valmistetuista paperituotteista. Yleisin valmistuksessa käytetty raaka-aine on kierrätyspaperi, ja tehtaalla käsitelläänkin yli 1 000 tonnia kierrätysmateriaalia päivässä. Tehtaan tuottamaa laatikko- ja pakkauspahvia käytetään monien erilaisten kuluttajatuotepakkausten valmistuksessa.

VALMET

Yritysviestintä

Lisätietoa:

Nikolay Litvinov, myyntipäällikkö, CIS Pulp & Paper, Automaatio-liiketoimintalinja, Valmet, puh. +7 921 3034673

Mikko Talonen, liiketoimintapäällikkö, Automaatio-liiketoimintalinja, Valmet, puh. 050 598 9873

Valmet on johtava maailmanlaajuinen prosessiteknologioiden, automaatiojärjestelmien ja palveluiden kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme maailman parasta palvelua.



Valmetin vahvaan teknologiatarjontaan kuuluvat muun muassa sellutehtaat sekä pehmopaperin, kartongin ja paperin tuotantolinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Edistykselliset palvelumme ja automaatioratkaisumme parantavat asiakkaidemme prosessien varmuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian hyödyntämistä.



Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.



Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely