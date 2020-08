Cliquez ici pour lire l'entièreté du communiqué de presse sur les résultats du 1er semestre 2020 d’IBA









IBA annonce ses résultats du premier semestre 2020

ACCORD D’OCTROI DE LICENCE EN CHINE DE PLUS D’EUR 100 MILLIONS ANNONCÉ CE JOUR

CROISSANCE À DEUX CHIFFRES DES ACTIVITÉS DE SERVICES POUR LA TROISIÈME ANNÉE CONSÉCUTIVE

BILAN SOLIDE AVEC POSITION DE TRÉSORERIE BRUTE D’EUR 95,9 MILLIONS ET D’EUR 3,8 MILLIONS DE TRÉSORERIE NETTE

SOLIDES PERFORMANCES DANS LES AUTRES ACTIVITÉS LIMITANT PARTIELLEMENT L’IMPACT DE LA COVID-19 SUR LA PROTONTHÉRAPIE

Louvain-La-Neuve, Belgique, 26 août 2020 - IBA ( Ion Beam Applications SA , EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce ce mercredi ses résultats consolidés pour le premier semestre 2020.

S1 2020

(EUR 000) S1 2019*

(EUR 000) Variation

(EUR 000) Variation

% Ventes nettes totales 109 733 128 094 -18 361 -14,3% PT & Autres Accélérateurs 85 541 102 815 -17 274 -16,8% Dosimétrie 24 192 25 279 -1 087 -4,3% REBITDA -3 983 1 358 -5 341 % des ventes -3,6% 1,1% REBIT -9 940 -4 421 -5 519 % des ventes -9,1% -3,5% Résultat avant impôt -11 826 -3 694 -8 132 % des ventes -10,8% -2,9% RÉSULTAT NET -12 043 -5 317 -6 726 % des ventes -11,0% -4,2%

* Chiffres de Dosimétrie réintégrés suite à la décision prise en 2019 de conserver l’activité. Les chiffres 2019 incluent les chiffres de l’activité RadioMed qui a été vendue à la fin de l’année 2019.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA : « Malgré les défis imposés par la crise de la COVID-19, qui ont inévitablement entraîné des retards, tant au niveau de la signature de nouveaux contrats de protonthérapie que de la conversion de notre carnet de commandes actuel d’EUR 1,1 milliard, nous sommes ravis des solides performances de nos autres activités. Notre division Autres Accélérateurs a réalisé de bons résultats avec un solide carnet de commandes, confirmant notre position de leader du marché dans ce domaine grâce à des solutions uniques et innovantes telles que le Rhodotron®, le Cyclone® Kiube et les cyclotrons à haute énergie d’IBA. L’activité de Services a poursuivi sa croissance avec une continuité des opérations de tous les centres de protonthérapie, tandis que la division Dosimétrie s’est montrée résistante avec un solide carnet de commandes depuis le début l’année.

« Certains signes encourageants laissent suggérer que le marché de la protonthérapie reprend vigueur, et nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui la conclusion d’un accord d’octroi de licence en Chine d’une valeur de plus d’EUR 100 millions avec un premier paiement d’EUR 20 millions dans les prochains jours. Notre pipeline de nouvelles opportunités de vente est solide et nous sommes actuellement dans la phase finale du processus de négociation d’importants contrats dans des régions stratégiquement importantes telles que les États-Unis et en Asie. Nos mesures strictes de contrôle des coûts et de dépenses prudentes sont restées en vigueur, tout en nous permettant d’investir de façon stratégique dans des technologies de demain, comme les thérapies ARC et Flash. Nous allons maintenir ces mesures tandis que nous réalisons des investissements ciblés dans la croissance future des activités. »

« Notre capacité à décrocher sans cesse de nouveaux contrats témoigne du savoir-faire inégalé d’IBA en accélération de particules associé à notre talent d’exécution. Tant notre solide bilan avec une position de trésorerie nette positive que notre souci constant pour l’innovation nous placent en position avantageuse ».

Résumé financier *

Les revenus totaux s’élèvent à EUR 109,7 millions pour le 1er semestre, soit une baisse de 14,3 % (1er semestre 2019 : EUR 128,1 millions). Cette diminution étant le signe d’un affaiblissement de la ligne de revenus liés aux équipements de protonthérapie suite à plusieurs retards matériels en raison de la pandémie actuelle

Le carnet de commandes en équipements et services reste plus élevé que jamais avec une valeur d’EUR 1,1 milliard. Il comprend des commandes d’équipements pour la Protonthérapie et les Autres Accélérateurs d’EUR 362 millions au 30 juin 2020, ainsi que des commandes de services de Protonthérapie d’EUR 706 millions

Perte de REBIT d’EUR 9,9 millions (1er semestre 2019 : EUR -4,4 millions), qui témoigne des retards de conversion du carnet de commandes liés à la COVID-19, compensée en partie par un contrôle serré des coûts et une marge brute stable

Perte totale du Groupe d’EUR 12 millions (perte d’EUR 5,3 millions au 1er semestre 2019)

Les mesures strictes de contrôle des coûts restent en vigueur, tout en permettant des investissements stratégiques en R&D

Les charges d’exploitation sont en baisse de 2,2% malgré l’inflation

Solde de trésorerie brut d’EUR 95,9 millions (1er semestre 2019 : EUR 20,3 millions), position de trésorerie nette d’EUR 3,8 millions (dette nette d’EUR 21,3 millions pour l’exercice 2019) grâce à de rigoureuses mesures de conservation des liquidités

* Les chiffres du premier semestre 2019 réintègrent le segment Dosimétrie suite à la décision prise en 2019 de conserver l’activité. Les chiffres 2019 incluent l’activité RadioMed qui a été vendue à la fin de l’année 2019.

Résumé des activités et événements survenus après la clôture de la période

Important accord d’octroi de licence pour Proteus ® PLUS en Chine d’une valeur de plus d’EUR 100 millions avec un premier paiement d’EUR 20 millions dans les prochains jours (après la clôture de la période)

PLUS en Chine d’une valeur de plus d’EUR 100 millions avec un premier paiement d’EUR 20 millions dans les prochains jours (après la clôture de la période) Pipeline de nouvelles opportunités de vente encourageant pour la protonthérapie en Asie et aux États-Unis. Le gouvernement chinois a également annoncé une augmentation du nombre de licences de protonthérapie de 10 à 16 pour cette année

Aucune nouvelle prise de commande en protonthérapie lors du premier semestre 2020, avec un marché très calme globalement suite à la COVID-19

La conversion du carnet de commande a été fortement affectée par la COVID-19 avec plusieurs projets, particulièrement en Asie, qui sont retardés de plusieurs mois

À la fin de la période, 20 projets de protonthérapie étaient en cours de construction ou d’installation, dont 14 solutions Proteus ® ONE 1 et 6 Proteus ® PLUS 1

ONE et 6 Proteus PLUS Progrès constants dans le développement des technologies hautement innovantes, comme la gestion des mouvements de la tumeur, la thérapie ARC et FLASH en vue de garantir à nos clients des solutions de première classe

Bonne prise de commandes pour la division Autres Accélérateurs, avec la vente de cinq systèmes. Un sixième accélérateur a été vendu en août 2020, confirmant davantage notre position de leader du marché dans ce champs d’activités

Performances soutenues de la division Dosimétrie, malgré la COVID-19, avec une prise de commandes en progression de 17 % par rapport à l’année dernière et une légère baisse des ventes en raison de l’absence de ventes RadioMed en 2020 (croissance de 3 % à structure comparable en excluant les chiffres RadioMed)

Solides performances de l’activité de Services, avec une croissance à deux chiffres pour la troisième année consécutive et un impact positif sur les revenus récurrents, étant donné que les centres sont restés entièrement opérationnels, avec deux nouveaux centres qui ont commencé à générer des recettes

Conseil d’administration renforcé avec les arrivées du Dr Richard Hausmann et de Madame Christine Dubus en tant qu’administrateurs indépendants. Ils amènent, respectivement, une expertise significative dans les technologies médicales et en finance (annonce faite après la clôture de la période)

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer.

IBA est le leader mondial en protonthérapie, considérée comme étant la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles. Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

1 Proteus®ONE et Proteus®PLUS sont des marques déposées de Proteus 235

