Dags dato offentliggøres opdateret prospekt for Værdipapirfonden BankInvest.

Prospektet er opdateret som følge af ændringer i krav til indhold under den nye prospekt­bekendt­gørelse, der er trådt i kraft den 1. juli 2020.

De væsentligste ændringer er:

Bestyrelsen skal ikke længere underskrive prospektet.

Bestyrelsens privatadresser udgår.

Handel på markeder: De specifikke navne på markederne udgår.

Oplysninger om porteføljens og benchmarks 5-årige afkast samt udbytte, formue og indre værdi udgår.

Inddeling af omkostninger ved indløsning og emission er herudover opdateret, så det følger Investering Danmarks branchestandarder, der er blevet opdateret.

Foreningens formål er opdateret, så det afspejler ordlyd i vedtægterne.

Desuden er der foretaget en række sproglige præciseringer.

Endelig er afdelingerne Optima Rente KL og Optima Rente Akk. KL blevet indskrevet i prospektet for værdipapirfonden, således at disse to afdelinger ikke længere har tegningsprospekter.

