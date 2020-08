IBA annonce un accord de licence stratégique pour Proteus®PLUS en Chine d’une valeur minimum de EUR 100 millions

Collaboration avec CGNNT pour renforcer l’accès au marché chinois en fort développement

Louvain-La-Neuve, Belgique, 26 Août 2020 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd’hui la signature d’un accord de licence stratégique avec CGN Nuclear Technology Development Co., Ltd. (“CGNNT”), côtée en bourse (Shenzhen) et sa filiale en propriété exclusive CGN Dasheng Electron AcceleratorTechnology Co., Ltd (“CGN Dasheng”), pour les droits exclusifs sur la technologie Proteus®PLUS d’IBA en Chine.

La valeur minimale de l’accord en faveur d’IBA dépasse les EUR 100 millions. Un premier paiement de EUR 20 millions est attendu dans les prochains jours. Les versements suivants seront étalés sur les 4 prochaines années. En plus de ce montant, le contrat prévoit un flux important de revenus liés à des redevances annuelles sur les ventes futures effectuées par CGN Dasheng. Dans le cadre de cet accord, IBA attribuera l’exclusivité des droits pour l’utilisation de sa technologie Proteus®PLUS à CGNNT et CGN Dasheng uniquement en République Populaire de Chine à l’exception de Hong Kong, Taiwan et la région de Macau. IBA conserve cependant le droit de négocier jusqu’à 5 contrats Proteus®PLUS actuellement en cours de discussion en République Populaire de Chine. Le montant de l’accord comprend un droit de licence, un soutien technologique, la vente de sous-systèmes Proteus®PLUS et un support à l’installation.

IBA aura pour responsabilité d’assister et de former le personnel de CGN Dasheng pour le développement, la production, la gestion et la maintenance de la technologie Proteus®PLUS. IBA et CGN Dasheng travailleront ensemble pour améliorer l’offre de protonthérapie, sa commercialisation, son approvisionnement et l’information clinique en République Populaire de Chine.

La protonthérapie en Chine va s’étendre significativement dans les années à venir, le Gouvernement chinois ayant annoncé il y a quelques semaines qu’il étendait le nombre de licences de protonthérapie accordées cette année de 10 à 16. Le partenariat entre IBA et CGN Dasheng permet de conjuguer la technologie de pointe leader sur le marché en protonthérapie et de fortes capacités de production en Chine pour soutenir notre position de leader sur ce marché majeur. Par ailleurs, IBA et CGNNT exploreront les possibilités de collaboration dans les autres secteurs d’activités d’IBA.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, declare: “La Chine représente un marché d’une haute importance stratégique pour IBA. Nous nous réjouissons d’avoir abouti à un accord de collaboration d’une telle ampleur avec une entreprise majeure en Chine, ce qui permettra à IBA de renforcer encore davantage son positionnement dans la région. La récente annonce du gouvernement chinois qui vise à augmenter le nombre de licences en 2020 et au-delà renforcera encore la présence d’IBA dans la région. L’ampleur de l’accord reflète la qualité de notre système de protonthérapie, leader sur le marché. Nous avons hâte de travailler avec CGNNT en Chine et sommes confiants que le partenariat aidera à améliorer les soins de santé dans la région et le soutien accordé à nos clients en Chine, et fournira de nouvelles opportunités à nos employés, grâce à une base installée qui s’élargit».

Dongming Hu, Directeur général de CGNNT, déclare: “Nous sommes impressionnés depuis longtemps par l’excellence de la technologie protonthérapie d’IBA et son engagement à améliorer les soins de santé pour les patients. La protonthérapie est une modalité de traitement du cancer de plus en plus importante en Chine et cette collaboration globale permet d’assurer que beaucoup plus de patients chinois auront accès à cette technologie de pointe.

***FIN***

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est une société de technologies médicales spécialisée dans le développement de solutions innovantes et intégrées pour le diagnostic et le traitement du cancer. IBA est le leader mondial en protonthérapie, la forme de radiothérapie la plus avancée à ce jour. IBA adapte ses solutions de protonthérapie aux besoins des clients grâce à une gamme complète allant de centres de protonthérapie multisalles aux systèmes compacts, composés d’une salle de traitement. IBA développe également des solutions de dosimétrie pour la radiothérapie et la radiologie, ainsi que des accélérateurs de particules pour des applications médicales et industrielles.

Avec son siège social situé en Belgique, IBA emploie plus de 1500 personnes dans le monde et installe ses systèmes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis et dans les pays émergents.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

* Proteus®PLUS est une marque déposée de Proteus®235

About CGNNT

CGNNT (code en bourse: 000881.SZ) est une entreprise leader dans l’industrie des applications de technologie nucléaire qui a été restructurée et côtée en bourse (Shenzhen) le 27 févirer 2017 après une restructuration signifcative de l’actif de CGN Nuclear Technology Application Co., Ltd. et China Dalian International Cobusiness (Group) Holdings Ltd.

Aujourd’hui, CGNNT a achevé la structure des unités d'affaires principales telles que la fabrication d'accélérateurs, le développement d'applications, le service technique et le matériau polymère modifié. CGNNT incube principalement des services émergents tels que la détection des rayonnements et l'inspection de sécurité (gérée) et les nouvelles applications d'irradiation. La société se développe activement dans des domaines avancès tels que la médecine nucléaire (en particulier le domaine de la protonthérapie), la science agricole nucléaire et la protection d’un environnement nucléaire, avec un marché à venir en croissance en Chine.

Plus d’informations sur: http://www.cgnnt.com.cn

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Thomas Ralet

Vice-Président Corporate Communication

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

