Des masques en tissu réutilisables présentant les animaux adorables et les thèmes naturels de TELUS sont en vente en magasin et en ligne.

Les profits de la vente des masques seront remis à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin d’appuyer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 au Canada.



VANCOUVER, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les parents, les enseignants et les jeunes Canadiens se préparent à une rentrée scolaire non conventionnelle, TELUS appuie et protège les communautés partout au pays en encourageant les Canadiens à porter un masque afin de protéger les gens qui les entourent contre la COVID-19. Des masques pour les jeunes offerts en édition limitée sont maintenant en vente en paquets de trois pour 35 $ à telus.com ainsi que dans certaines boutiques TELUS. Tous les profits seront versés à la Fondation TELUS pour un futur meilleur , qui appuie les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 partout au pays.

« Alors que bon nombre de Canadiens se préparent à une année scolaire très différente, l’équipe TELUS continue de démontrer son engagement à soutenir les communautés en contribuant à relever les nombreux défis associés à la pandémie. Porter un masque à l’extérieur de la maison est un geste d’altruisme bienveillant qui nous permet de protéger nos amis, nos proches et nos voisins à l’approche de septembre », affirme Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. « En effet, alors que les écoles rouvrent et que nous commençons prudemment une nouvelle année scolaire comme nous n’en avons jamais connu, nous espérons que ces masques aideront à assurer la sécurité de nos concitoyens, y compris de nos futurs dirigeants. »

Plus tôt cette année, les membres de l’équipe TELUS actuels et retraités ont entrepris d’appuyer les organismes caritatifs canadiens qui viennent en aide aux personnes les plus durement touchées par la pandémie mondiale dans le but de recueillir 250 000 $ pour la Fondation TELUS pour un futur meilleur. Depuis leur lancement en juin, les masques à l’effigie des animaux-vedettes de TELUS ont permis de recueillir plus de 175 000 $, montant qui sera remis à la Fondation TELUS pour un futur meilleur afin d’appuyer les efforts déployés dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. De plus, les membres de l’équipe TELUS actuels et retraités ont cousu plus de 130 000 masques dans le cadre des Journées du bénévolat de TELUS annuelles.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible ici : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/249fdced-198e-4230-992f-69327897a76a

Les masques en tissu réutilisables présentant les animaux adorables et les thèmes naturels de TELUS sont offerts en tailles pour jeunes et pour adultes, jusqu’à épuisement des stocks. Ces masques TELUS sont faits d’une couche extérieure en polyester recyclé à 100 pour cent et d’un intérieur en coton biologique à 100 pour cent. Ils répondent ainsi aux lignes directrices établies par le comité consultatif des questions médicales de TELUS.

« Les masques seront un aspect clé de toute stratégie de retour en classe, surtout dans les communautés où le taux de prévalence du virus de la COVID-19 est plus élevé », a déclaré le Dr Dominik Nowak, médecin en chef du comité consultatif des questions médicales de TELUS pour la COVID-19. « Bien que les masques nous protègent, ils existent principalement pour protéger les autres contre nos gouttelettes. Porter un masque est une marque de gentillesse visant à assurer la sécurité des gens qui nous entourent. Il est important d’expliquer aux enfants pourquoi nous les portons. »

Depuis le début de mars, TELUS a versé 150 millions de dollars pour aider les Canadiens touchés par la COVID-19. Animée par la philosophie « Nous donnons où nous vivons », l’équipe de TELUS a versé depuis 2000 l’équivalent de 1,3 milliard de dollars en argent et en heures de bénévolat à des organismes locaux et de bienfaisance canadiens, faisant de TELUS l’une des entreprises les plus généreuses au monde.

Pour vous procurer des masques à l’effigie des animaux-vedettes en édition limitée, visitez le telus.com/facemasks . Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur et sur la façon de donner, visitez futurmeilleur.com .

