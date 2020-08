SAINT-HUBERT, Québec, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTC PINK : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son troisième trimestre se terminant le 30 juin 2020. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/ .



Faits saillants :

Pour Q3-20, les revenus totalisent 1 661k$ comparativement à 1 104k$ pour Q3-19, soit une augmentation de 557k$ ou 50,5%, qui s’explique par les ventes d’équipements de photographie 3D (+901k$) suivant l’acquisition d’Immersolution le 13 février 2020 et compensée partiellement par une baisse temporaire des revenus SaaS (-344k$ ou -31%) causée principalement par le ralentissement important des activités immobilières dû à la distanciation sociale requise dans le cadre de la crise du COVID-19;

Pour les 9 premiers mois de l’exercice, les revenus totalisent 3 153k$ comparativement à 3 632k$ pour la même période de l’année précédente (2019), soit une baisse de 479k$. En ajustant les revenus 2019 à des fins comparatives pour refléter le changement du mode de facturation d’Urbanimmersive en mars 2019 du brut au net, les revenus ajustés des 9 premiers mois de 2019 sont de 2 705k$, soit une augmentation de 448k$ ou 17% sur les 9 premiers mois;

Pour Q3-20, la Société a enregistré une marge brute (avant amortissement) de 944k$ (56,8%) comparativement à 1 048k$ (94,9%) pour Q3-19, soit une baisse de 104k$ (-9,9%);

Pour Q3-20, le BAIIA est de 352k$ comparativement à 522k$ pour Q3-19 (-170k$) et de 444k$ pour les 9 premiers mois de l’exercice comparativement à 318k$ pour Q3-19, soit une hausse de 126k$;

Pour Q3-20, les activités opérationnelles ont généré des flux de trésorerie de 521k$ comparativement à des flux générés de 419k$ pour Q3-19, soit une amélioration de 102k$;

Au 30 juin 2020, l’encaisse totalise 875k$ comparativement à 422k$ au 31 mars 2020 et au 30 juin 2019 et 628k$ au 30 septembre 2019. Les liquidités disponibles totalisent 1 139k$ en incluant les marges de crédit inutilisées. Le fonds de roulement est de 57k$ comparativement à -22k$ au 30 septembre 2019 (excluant la portion court terme de la dette à long terme);

En juin 2020, la Société a intégré les services d’informations locales et de cartographie de Local Logic à ses 3D Pocket Websites TM ;

; Au cours du trimestre, l’adoption des nouvelles visites immersives 3D de la Société s’est accélérée auprès de clients existants (i.e. PixVid, Virtual Access Tours) et de nouveaux clients (i.e. Fast Office).

Au cours du trimestre, la Société a fait l’annonce de la nomination d’un nouveau président du conseil d’administration, soit M. Jean-François Grou, en remplacement de M. James McDonald.

Principales données financières

Période de 3

mois terminée

le

30 juin 2020 Période de 3

mois terminée

le

30 juin 2019 Période de 9

mois terminée

le

30 juin 2020 Période de 9

mois

terminée le

30 juin 2019 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Volume marchand brut (VMB)* 2 631 3 105 6 426 6 886 Produits ** 1 661 1 104 3,153 3 632 CMV et frais directs 717 56 941 1 028 Marge brute **

(avant amortissement) 944 1 048 2 212 2 604 Amortissement 125 118 405 362 Charges opérationnelles 592 526 1,767 2 303 BAIIA 352 522 444 301 Autres dépenses (revenus) 185 (112) 609 (1 363) Bénéfice net (perte nette) 42 516 (591) 1 238 Bénéfice net (perte nette) par action ordinaire 0,00 0,01 (0,01) 0,02

* Le VMB représente la valeur de toutes les transactions effectuées par les marchands utilisant la plateforme d’Urbanimmersive pour la facturation ou la collecte des paiements de leurs services

** Changement du mode de facturation des marchands du brut au net en mars 2019

Vue d’ensemble – Impact de la COVID-19

Au cours du troisième trimestre 2020, la poursuite des mesures de distanciation sociale et de confinement imposés à nos clients photographes a accentué le ralentissement des activités du secteur immobilier pour atteindre un creux de ses activités vers la mi-avril d’environ -50% comparativement à la même période de l’année précédente. Depuis l’atteinte de ce creux, la Société observé une reprise constante de ses activités qui a même permis vers la fin du trimestre de reprendre son niveau d’activités normal précédent la crise.

La Société a su réagir rapidement à la situation en adoptant certaines mesures ciblées afin de minimiser les répercussions sur l’entreprise et lui permettre de poursuivre son plan d’affaires et sa stratégie commerciale. La reprise encourageante du secteur immobilier combinée à la forte demande pour ses produits de visites 3D ainsi que la bonne situation financière de la Société ont permis de relâcher certaines mesures temporaires vers la fin du trimestre, tant au niveau des réductions de salaires que de la gestion du fonds de roulement.

De plus, l’adoption rapide par les clients des nouvelles solutions de visites immersives 3D de la Société parfaitement adaptées aux conditions de distanciation sociale démontre que les changements importants observés des comportements et des besoins des clients photographes sont là pour rester et devraient permettent à la Société de consolider davantage sa place de leader sur le marché des visites immersives 3D.

Réalisations

« Au cours de ce troisième trimestre pour lequel nous avons continué de naviguer dans une conjoncture économique difficile liée à la crise du COVID-19, nous sommes de nouveau très fiers des résultats accomplis. Malgré une baisse significative des activités du secteur immobilier qui a atteint jusqu’à 50% comparativement à l’an dernier, nous avons réussi à générer une croissance des revenus de plus de 50%, des flux de trésorerie d’opérations importants (+521k$) et par le fait même atteindre un niveau de liquidités record à plus de 1,1 millions $ au 30 juin 2020. Sur les mêmes bases comparatives, soit en excluant le changement du mode de facturation d’Urbanimmersive en 2019, nous sommes même en avance de 17% sur notre chiffre d’affaires après 9 mois et ce, malgré les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19 et le fort ralentissement des activités du secteur immobilier, ce qui représente un bel exploit. Les ventes d’équipements de photographie 3D devraient également contribuer à la hausse de nos revenus de logiciels au cours des prochains trimestres », a déclaré Simon Bédard, chef de la direction financière.

« Ce trimestre nous a permis de tester et valider la version bêta de notre nouvelle et innovatrice visite immersive 3D (3D Pocket WebsiteTM) par son adoption par plusieurs clients d’importance, notamment dans l’immobilier commercial. Nous avons également finalisé le développement de nos services de plans de plancher et mesures qui ont été lancé en version bêta en juillet 2020. Nous avons également bonifié notre offre de services par l’intégration des services d’information locale et de cartographie de Local Logic. Toutes ces avancées nous permettent aujourd’hui de pouvoir offrir à nos clients à la fois une gamme complète de solutions marketing 3D en demande à très grande valeur ajoutée et au meilleur prix ainsi qu’une solution versatile qui pourra nous permettre d’étendre nos activités vers de nouveaux secteurs d’activités au cours des mois à venir tels que les secteurs commerciaux et industriels et par le fait même accélérer notre croissance. Les ventes d’équipements de photographie 3D devraient également contribuer à la croissance de nos revenus ‘SaaS’ dans le futur », a déclaré Ghislain Lemire, Président et chef de la direction.

La Société a également émis 1 348 000 actions au prix de 0,05 $ à des dirigeants de la Société à titre de rémunération pour le trimestre et soumises à une période de détention de 4 mois à compter de la date d’émission.

Conférence téléphonique pour les investisseurs

Urbanimmersive organisera une conférence téléphonique pour discuter de ces résultats et répondre aux questions à 13h00 (Heure normale de l’Est) mercredi le 26 août 2020. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez composer le numéro sans frais (877) 620-1735 ou le numéro international (470) 414-9786 cinq à 10 minutes avant le début prévu de la conférence. Une réécoute sera disponible pendant 7 jours, soit du 26 août 2020 (13h00) au 2 septembre 2020 (13h00). Le numéro à composer pour la réécoute est le (855) 859-2056 ou le (404) 537-3406. Le numéro d’accès pour la conférence et la réécoute est le 4529418.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive offre une solution de gestion d'entreprise de logiciel en tant que service (‘SaaS’) essentielle aux fournisseurs de contenu visuel desservant les marchés immobiliers résidentiels, commerciaux, de la construction et des entreprises locales. La plateforme d’Urbanimmersive aide les clients à augmenter leur productivité opérationnelle tout en aidant à exploiter tout le potentiel de création de contenu visuel grâce à un outil de création de sites web de pointe, à une indexation d'images basée sur l'intelligence artificielle, à des systèmes de transfert de fichiers robustes et à des solutions de technologie visuelle interactive. La technologie de base d'Urbanimmersive est un émulateur 3D alimenté par un algorithme de post-production de reconnaissance visuelle de contenu qui offre des alternatives rentables en ligne et hors ligne aux moteurs 3D traditionnels pour la création d'environnements numériques immersifs. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com .

Mise en garde relative aux déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont de nature prospective et, à ce titre, sont assujetties à d’importants risques, incertitudes et hypothèses. Les résultats ou événements dont il est question dans ces déclarations prospectives pourraient différer sensiblement des résultats ou événements réels. C’est pourquoi le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces déclarations prospectives. Pour plus de détails sur certains de ces facteurs de risque et hypothèses ou d’autres éléments, les lecteurs sont invités à se référer aux derniers Rapports de gestion et d’analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation respectifs de la Société déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué reflètent nos attentes, en date des présentes. Nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre des déclarations prospectives.