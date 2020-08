MONTRÉAL, 26 août 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) est heureux d’annoncer que Dominique Malenfant, un grand leader mondial en matière de technologie comptant plus de 35 ans d’expérience, se joindra à l’entreprise le 1er septembre à titre de vice-président exécutif et chef des services informatiques et de la technologie. Grâce à son leadership établi et à son expérience en information et technologie, Dominique Malenfant sera un atout majeur dans le développement et le déploiement d’outils technologiques et de numérisation de pointe qu’il dirigera pour améliorer la fiabilité des inspections, fournir de riches analyses de données, développer l’automatisation et accroître la capacité et la sécurité. Tous ces éléments sont essentiels à la stratégie du CN pour l’avenir.



« Je suis heureux d’accueillir Dominique au sein d’UNE ÉQUIPE du CN. Dominique, qui a consacré sa carrière à créer des produits novateurs pour améliorer l’efficacité et la sécurité dans les secteurs du transport et du chemin de fer, possède une vaste expérience de l’exploitation. Il se joindra à notre équipe aguerrie de leaders chevronnés pour faire progresser la stratégie mise en place par le CN pour améliorer notre exploitation ferroviaire à horaires fixes grâce à la technologie, tout en continuant à fournir nos services de transport essentiels à nos clients, à l’économie et aux collectivités que nous desservons. »

- Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN

Avant sa nomination au poste de chef des services informatiques et de la technologie, Dominique Malenfant a occupé pendant près de 30 ans des postes de direction à l’échelle internationale dans les secteurs du transport et du chemin de fer. Jusqu’à tout récemment, il était premier vice-président en ingénierie et chef de la technologie chez Wabtec, chef de file mondial dans la fourniture de composants essentiels, de locomotives, de services, et de systèmes de signalisation et logistiques. Au cours de son mandat à Wabtec et à GE Transportation, il s’est consacré à la prochaine génération des technologies d’exploitation ferroviaire précise à horaires fixes et de commande intégrale des trains, en plus de piloter un important projet d’évolution industrielle numérique dans le secteur ferroviaire. Dominique Malenfant est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval, à Québec, au Canada.

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le CN, en tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l’extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), ainsi que ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et l’environnement.