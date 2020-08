August 26, 2020 09:30 ET

STOCKHOLM, SVERIGE 26 augusti 2020. Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) meddelar idag att portföljbolaget Promimics kund och samarbetspartner INNOVASIS Inc. erhållit ett FDA-godkännande enligt 510(k) för ett 3D-printat ryggimplantat. Implantatet som blir det första i sitt slag på marknaden är behandlat med Promimics bioaktiva ytmodifiering HAnano Surface® vilken förbättrar inläkningen av implantatet och stimulerar ben-nybildning och bentillväxt på implantatytan.

Promimics samarbetspartner Innovasis Inc. är ett amerikanskt medicinteknikbolag som bedriver forskning, utveckling och försäljning av ryggimplantat och relaterade produkter. Bolagen samarbetar genom att de 3D-printade produkterna behandlas med Promimics patenterade HAnano-teknologi®. Efter godkännandet från US Food and Drug Administration (FDA) blir produkterna nu de första av sitt slag att nå den amerikanska marknaden.

HAnano Surface® är en bioaktiv nanobehandling av ytor på implantmaterial som stimulerar molekylär förankring av implantet i befintlig benvävnad, vilket resulterar i snabbare inläkningsegenskaper. Ytterligare HAnano Surface® information finns på https://www.promimic.com/

Fredrik Järrsten, finansdirektör och vice vd, Karolinska Development AB

Tel: +46 70 496 46 28, e-mail: fredrik.jarrsten@karolinskadevelopment.com

