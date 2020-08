August 26, 2020 11:45 ET

ARGAN livre une nouvelle messagerie pour DPD France, à Lens

ARGAN, unique foncière française cotée spécialisée dans le développement d’entrepôts logistiques PREMIUM, livre à son client, DPD France, une messagerie de 7 400 m² sur la commune de Billy-Berclau (62).

Lauréat d’un appel d’offre, le duo constitué d’ARGAN, en qualité d’investisseur, et de LYRIS, en tant que constructeur, a livré le 20 août dernier, soit trois semaines en avance sur le calendrier initialement prévu, une nouvelle messagerie pour le compte de DPD France.

D’une surface de 7 400 m², cette plateforme colis de 103 quais est localisée sur la Zone Industrielle Artois-Flandres sur la commune de Billy-Berclau, à quelques kilomètres au nord de Lens. ARGAN renforce ainsi sa présence sur l’agglomération lensoise, une zone logistique en plein développement au carrefour autoroutier des Hauts-de-France, où la foncière était déjà présente via deux plateformes de 35 000 et 55 000 m².

Filiale de DPDgroup, n°2 sur le marché européen de livraison de colis, DPD France assure la prise en charge, le transport, le suivi et la livraison de colis et documents.

DPD France, historiquement présente sur la Zone Industrielle Artois-Flandres, déménage ainsi vers un site plus grand qui lui permettra d’accompagner la croissance de son activité. Un volume attendu de 20 000 colis par jour sera traité à moyen terme sur cette agence entièrement automatisée.

Avec la livraison de cette seconde agence pour DPD France, après celle livrée en 2016 sur le parc logistique de Trappes (78), ARGAN démontre sa capacité à accompagner ses clients dans leurs nouveaux projets.

A propos d’Argan

ARGAN est l’unique foncière française de DEVELOPPEMENT & LOCATION D’ENTREPOTS PREMIUM cotée sur Euronext.

Au 30 juin 2020, son patrimoine représente 2,9 millions de m², se décomposant en 85 entrepôts implantés en France exclusivement, valorisé 2,7 Mds€ et générant 140 M€ de revenus locatifs annualisés.

ARGAN est cotée sur le compartiment A d’Euronext Paris (ISIN FR0010481960 – ARG) et fait partie des indices CAC All-Share et IEIF SIIC France. La foncière a opté pour le régime des SIIC au 1er juillet 2007.

