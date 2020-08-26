新泽西东温莎, Aug. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ForDoz Pharma与Lupin达成协议，授权Lupin将ForDoz处于后期开发阶段的2种复杂注射剂产品在美国及美属领地的营销和分销。上述产品属于肿瘤和抗感染治疗领域，获得批准后将为患者和医疗专业人员提供价格合理的替代药物。

这两个授权产品是ForDoz复杂注射剂产品管线组合中的旗舰技术资产，该产品组合包括脂质体、微球、乳液、纳米晶体、控释纳米混悬液和胶束。ForDoz负责开发和获得必要的监管审批。这些产品将在ForDoz Pharma的美国生产基地生产。Lupin将负责产品的商业化。交易条款保密。

ForDoz创始人兼首席执行官James He先生说：“ForDoz Pharma很高兴能够与Lupin在我们的旗舰产品上达成合作。Lupin在美国的领先地位与ForDoz科研实力相辅相成，以高效的方式为患者提供价格合理的药物。”

Lupin的美国仿制药业务CEO兼仿制药研发及生物相似药全球负责人Alok Sonig说：“合作资产是我们复方注射产品管线的一项关键的战略性补充，将加强我们的机构业务产品和服务。这些资产将成为Lupin目前进行的吸入和长效注射以及生物相似药等复方资产有机研发工作的补充。”

关于ForDoz

ForDoz Pharma Corporation是一家私营特种制药公司，专注于脂质体、微球、胶束、纳米混悬液和缓控释混悬液等高附加值无菌和复杂注射剂产品的开发、生产和商业化。

ForDoz Pharma位于新泽西州大普林斯顿地区占地27英亩的园区内，这里是美国著名的制药中心。在这个27英亩的园区，ForDoz Pharma拥有研发实验室、cGMP QC和微生物学实验室，以及完全符合美国和欧盟cGMP标准并经过验证的无菌复杂制剂产品生产设施。ForDoz Pharma正在通过专有的基于颗粒的药物递释技术平台来加速和改进传统药物开发过程，粒径范围从10纳米到数微米。在ForDoz Pharma，我们可以作为CDMO合作伙伴，通过闭环系统实现产品的商业化，从研发、分析测试、工艺放大到商业生产，全部都在我们的一个园区内完成。

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关于Lupin

Lupin是一家以创新为先导的跨国制药公司，总部位于印度孟买。公司在美国、印度、南非和亚太（APAC）、拉丁美洲（LATAM）、欧洲和中东地区100多个市场从事众多品牌药和仿制药配方、生物技术产品和原料药的开发及商业化。

公司在心血管、抗糖尿病和呼吸领域处于领先，在抗感染、胃肠道（GI）、中枢神经系统（CNS）和妇科保健领域有着相当大的影响力。按处方数计算，Lupin是美国第三大制药公司；按全球营业额计算则是印度第三大制药公司。公司的研发投入占其营收的9.6%。

Lupin拥有15个生产基地、7个研究中心、2万多名工作在世界各地的专业人员，并一直被评为生物技术和制药行业的“最佳工作场所”。

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