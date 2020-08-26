新澤西州東溫莎, Aug. 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ForDoz Pharma 與 Lupin 達成協議，授權 Lupin 在美國及美屬領地的營銷和分銷 ForDoz 處於後期開發階段的 2 款複雜注射劑產品。上述產品屬於腫瘤和抗感染治療範疇，獲批後將為患者和醫療專業人員提供價格相宜的替代藥物。



這兩款授權產品是 ForDoz 複雜注射劑產品系列組合中的旗艦技術資產，而產品系列組合包括脂質體、微球、乳液、納米晶體、控釋納米混懸液和膠束。ForDoz 負責開發和獲得必要的監管審批。這些產品將於 ForDoz Pharma 的美國生產基地生產。Lupin 將負責產品的商業化。交易條款保密。

ForDoz 的創始人兼行政總裁 James He 先生說：「ForDoz Pharma 很高興能夠與 Lupin 在我們的旗艦產品上達成合作關係。Lupin 在美國的領先地位與 ForDoz 的科研實力相輔相成，以高效的方式為患者提供價格相宜的藥物。」

Lupin 的美國仿製藥業務行政總裁兼仿製藥研發及生物類似藥全球負責人 Alok Sonig 說：「合作資產是我們複方注射產品系列的一項關鍵策略性補充，將提升我們的機構業務產品和服務質素。這些資產將成為 Lupin 目前進行的吸入和長效注射以及生物類似藥等複方產品有機研發工作的補充。」

關於 ForDoz

ForDoz Pharma Corporation 是一間私營特種製藥公司，專注於脂質體、微球、膠束、納米混懸液和緩控釋混懸液等高附加值無菌和複雜注射劑產品的開發、生產和商業化。

ForDoz Pharma 位於新澤西州大普林斯頓地區佔地 27 英畝的園區內，是美國著名的製藥中心。在這個 27 英畝的園區，ForDoz Pharma 擁有研發實驗室、cGMP QC 和微生物學實驗室，以及完全符合美國和歐盟 cGMP 標準及通過驗證的無菌複雜製劑產品生產設施。為加快和改進傳統藥物開發流程，ForDoz Pharma 正在使用基於顆粒的藥物遞釋專有技術平台，將粒徑範圍從 10 納米縮小到數微米。在 ForDoz Pharma，我們可以作為 CDMO 的合作夥伴，透過閉環式系統實現產品的商業化，從研發、分析測試、流程放大到商業生產，全部都在我們的一個園區內完成。

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關於 Lupin

Lupin 是一間以創新為先導的跨國製藥公司，總部位於印度孟買。公司在美國、印度、南非和亞太 (APAC)、拉丁美洲 (LATAM)、歐洲和中東地區 100 多個市場從事眾多品牌藥和仿製藥配方、生物技術產品和原料藥的開發及商業化。

公司在心血管、抗糖尿病和呼吸範疇處於領先地位，在抗感染、胃腸道 (GI)、中樞神經系統 (CNS) 和婦科保健範疇有相當大的影響力。按處方數量計算，Lupin 是美國第三大製藥公司，而按全球營業額計算則是印度第三大製藥公司。公司的研發投入佔其營收的 9.6%。

Lupin 擁有 15 個生產基地、7 個研究中心、2 萬多名在世界各地工作的專業人員，並一直獲評為生物技術和製藥行業的「最佳工作場所」。

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