Lille, France; Cambridge (Massachussetts, Etats-Unis); le 26 août 2020 - GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques, annonce deux présentations orales sur de nouvelles données dans la NASH au Digital International Liver Congress™ 2020, le 55ème Congrès Annuel de l’European Association for the Study of the Liver (EASL), qui se tiendra du 27 au 29 août 2020.

Une première présentation soulignera le rôle du biomarqueur miR-34a - un des composants essentiels de la technologie NIS4™ - pour exclure le diagnostic de la NAFLD et faciliter l’identification des patients NAFLD présentant des facteurs de risque de NASH.

Une seconde présentation détaillera les résultats positifs précliniques obtenus par elafibranor - le composé le plus avancé de la Société – en combinaison avec semaglutide dans la réduction de l’inflammation hépatique.

Le programme scientifique complet est disponible sur le site du Digital International Liver Congress™ 2020 .

Présentations Orales :

Titre : Serum levels of miR-34a to rule-out NAFLD in healthy subjects and identify NAFLD patients with active NASH (NAS ≥ 4) and significant liver fibrosis (F ≥ 2)

Numéro : AS102

Présenté par : Arun Sanyal

Auteurs : Stephen A. Harrison et. al

Session : Jeudi 27 août 2020 – 12:15-12:30 CET – Channel 3

Titre : The combination of elafibranor and semaglutide drastically improves fibrosing steatohepatitis and distinctly modulates liver inflammatory signature

Numéro : AS014

Présenté par : Robert Walczak

Auteurs : Vanessa Legry et. al

Session : Vendredi 28 août – 15:45-16:00 CET – Channel 3

A PROPOS DE NIS4™

NIS4™ est la technologie non-invasive de GENFIT, basée sur une prise de sang et développée afin d’identifier les patients atteints de stéatohépatite non-alcoolique (NASH) avec fibrose significative (F>2) également définie comme NASH à risque. En janvier 2019, GENFIT a signé un accord de licence avec LabCorp® afin de déployer le kit diagnostic NIS4™ dans le domaine de la recherche clinique au travers de leur filiale de développement de médicaments, Covance. GENFIT continue d’explorer les opportunités d’obtention d’une autorisation formelle de mise sur le marché d’une version in vitro diagnostic (IVD) de NIS4™ à la fois sur les marchés aux Etats-Unis et en Europe. Pour plus d’informations : https://nis4.com.

À PROPOS DE LA NASH

La « NASH » est une maladie du foie qui associe une accumulation de graisse dans le foie (gouttelettes de lipides), une inflammation et une dégénérescence des cellules hépatiques. La maladie est associée à un risque cardiovasculaire accru ainsi qu’un risque à long terme de progression vers la cirrhose, conduisant à une insuffisance hépatique et potentiellement au cancer du foie. La NASH est une maladie grave qui ne présente souvent aucuns symptômes à ses débuts, mais qui peut évoluer vers la cirrhose, le cancer, ou la transplantation si elle n’est pas traitée. La prévalence de la NASH augmente rapidement en raison de la double épidémie de diabète et d’obésité, et l’on estime qu’elle affecte jusqu’à 12% de la population aux Etats Unis et 6% dans le monde.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de phase avancée engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies hépatiques et métaboliques. GENFIT est pionnier dans le domaine de la découverte de médicaments basés sur les récepteurs nucléaires, fort d'une histoire riche et d'un solide héritage scientifique de près de deux décennies. GENFIT prévoit d’initier un essai clinique de Phase 3 évaluant elafibranor dans la PBC. Abordant la prise en charge clinique des patients atteints de maladies hépatiques à travers une approche intégrée, GENFIT développe également NIS4™, une technologie nouvelle de diagnostic sanguin, qui, si elle est approuvée, permettrait l’identification des patients atteints de NASH à risque. Installée à Lille, Paris et Cambridge, MA (USA), l’entreprise compte environ 200 collaborateurs. GENFIT est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext: GNFT). www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et en particulier des déclarations prospectives relatives à la performance de NIS4™ dans l’identification de patients atteints de NAFLD à risque de NASH et au bénéfice potentiel d’une combinaison d’elafibranor et de semaglutide dans la réduction de l’inflammation hépatique. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections soient basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, y compris dans le domaine des biomarqueurs, au progrès et aux résultats des essais cliniques prévus et en cours, aux examens et autorisations d’autorités réglementaires concernant ses candidats-médicaments et solutions diagnostiques, à la capacité de la Société à continuer à lever des fonds pour son développement, ainsi qu’à ceux développés à la section 4 «Principaux Risques et incertitudes» du Document de Référence 2019 de la Société enregistré par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 27 mai 2020 sous le numéro D.20-0503, qui est disponible sur les sites Internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et à ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commissions américaine (« SEC »), dont le prospectus final de la Société daté du 26 mars 2019, et dans les documents publics et rapports consécutifs déposés auprès de l’AMF et de la SEC, ou rendus publics par ailleurs par la Société. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication de ce document. Sous réserve de la réglementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans ce communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

