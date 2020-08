Publication le 27 août 2020, avant l’ouverture du marché

Information réglementée – rapport financier premier semestre 2020

EVS Broadcast Equipment SA: Euronext Bruxelles (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR).

EVS PUBLIE LES RÉSULTATS DU PREMIER SEMESTRE 2020

Soutenir nos clients et rester rentable malgré la crise du Covid-19

Performance financière

Le chiffre d'affaires du premier semestre, impacté par la crise Covid-19 et incluant Axon à partir du 1 er mai 2020, s'élève à 39,6 millions d'euros au 1S20, - 3,5% par rapport au 1S19 (-4,8% par rapport au 1S19 hors locations des grands événements sportifs)

Baisse des charges d'exploitation (-5,0% au 1S20 par rapport au 1S19), grâce à la baisse des dépenses marketing, des frais de voyage et de la provision pour bonus variable réduite suite à la crise Covid-19

Marge EBIT de 3,3 millions d’euros au 1S20 (8,3% du chiffre d’affaires) ce qui représente -3,7% par rapport au 1S19

Le résultat net s’élève à 3,3 millions d'euros au 1S20 ce qui représente une baisse de 11.5% par rapport au 1S19

Situation de trésorerie solide avec une trésorerie nette de 33,5 millions d'euros et une trésorerie disponible de 52,4 millions d'euros.

Perspectives

Prise de commandes au 30 juin 2020 : -7,5% par rapport au 30 juin 2019 (excl. Axon)

Carnet de commandes de 45,8 millions d'euros au 30 juin 2020 (y compris Axon) dont : 19,6 millions d'euros à comptabiliser en chiffre d’affaires en 2020 (-12,9 % par rapport à l'année précédente ou -10,1 % hors location de grands événements) 13,5 millions d'euros (hors location de grands événements) à comptabiliser en recettes en 2021 et au-delà (+95,6% YoY) 12,7 millions d'euros pour les locations de grands événements liés à des événements reportés à 2021

Pas de prévisions de chiffre d’affaires pour 2020 en raison des incertitudes liées au COVID-19

Les dépenses opérationnelles devraient augmenter avec un chiffre moyen à élevé en raison de l’intégration des dépenses d'Axon (et diminuer avec un chiffre moyen à élevé en excluant Axon)

CHIFFRES CLÉS

EUR millions, sauf bénéfice par action (EUR) Revu 1S20 1S19 1S20/1S19 Chiffre d’affaires 39,6 41,0 -3,5% Marge brute 27,0 28,6 -5,5% Marge brute % 68,2% 69,7% - Résultat d’exploitation - EBIT 3,3 3,4 -3,7% Marge d’exploitation - EBIT % 8,3% 8,3% - Bénéfice net (part du groupe) 3,3 3,7 -11,5% Bénéfice net de base par action (part du groupe) 0,24 0,26 -9,8%

COMMENTAIRES

Serge Van Herck, CEO, a déclaré : "Ces temps particuliers ont bien sûr un impact sur notre activité car après un bon début d'année, nous avons constaté un ralentissement des revenus et des prises de commandes dans la deuxième partie du semestre. Néanmoins, nous parvenons à avoir un solide carnet de commandes total (pour 2020 et au-delà) en augmentation de 15 % (hors location de grands événements) par rapport à la même période l'année dernière, avec des commandes couvrant de grands projets de modernisation pluriannuels.

La situation sanitaire offre également l'opportunité d'accélérer certains plans de développement existants répondant aux besoins de nouveaux clients en termes d'opérations à distance. Le LSM-VIA que nous avons lancé avec succès fin mai, sera un outil clé pour la production à distance. Nous assistons à une adoption très positive de la nouvelle génération de solution de rediffusion. Alors que, pendant la crise nous continuons à offrir les solutions les plus exigeantes à nos clients LAB, avec la reprise des compétitions sportives en direct, certains de nos clients LSP ont besoin d'équipements supplémentaires".

Concernant la situation Covid-19, Serge Van Herck a ajouté : "Nos équipes de R&D ne sont pas structurellement impactées dans leur productivité après quelques semaines d'adaptation au travail à domicile. La quasi-totalité de l'entreprise a travaillé à domicile pendant 3 mois et demi, revenant progressivement au bureau en veillant au respect des recommandations sanitaires".

Commentant les résultats et les perspectives, Yvan Absil, directeur financier, a déclaré : "Malgré la baisse du chiffre d’affaires et la situation Covid-19, nous avons maintenu notre profitabilité à un niveau similaire à celui de l'année dernière, grâce à des dépenses opérationnelles plus faibles. La crise Covid-19 a eu un impact négatif sur notre fonds de roulement avec des niveaux de stocks élevés en raison de la réception des commandes d’inventaire prévues avant la crise ainsi que des créances ouvertes élevées dont nous discutons avec certains de nos clients qui ont vu leurs revenus et leur trésorerie chuter de 95% au plus fort de la crise. Nous maintenons une solide position de trésorerie pour faire face à ces temps difficiles".

Dynamique du marché et succès clés

Les conditions actuelles du marché restent difficiles pour les broadcasters. Les Broadcasters et les sociétés de média bénéficient de fortes audiences, mais celles-ci peuvent difficilement être monétisées en raison de la baisse importante des recettes publicitaires. Les fournisseurs de services de productions en direct (LSP) sont fortement touchés par la crise actuelle, même si une certaine reprise s'opère avec le redémarrage d’événements sportifs en direct.

La traction pour les opérations de production à distance a considérablement augmenté en raison des mesures de précaution en matière de santé, certains clients tirant parti des principales caractéristiques des processus de production de EVS. EVS accélère le développement de ses solutions pour répondre aux besoins des nouveaux clients en termes de production à distance.

Quelques succès clés :

Les systèmes Cerebrum et Neuron nouvellement acquis seront déployés chez Canal+ à Paris pour les opérations de contrôle, de surveillance et de traitement des flux vidéos

Dans la région EMEA, le mélangeur DYVI a été vendu à AftonBladet (journal suédois) ainsi que pour des installations e-sport en Europe de l’Ouest.

Les principaux contrats conclus avec des centres de production audiovisuelle et médiatique confirment l'accélération de l'adoption de la nouvelle plateforme VIA d'EVS qui exploite le réseau IP (protocole SMPTE 2110) et sa nouvelle génération de gestion des actifs de production en direct : Centre de diffusion d'un grand groupe médiatique américain 2 grands centres de diffusion en Asie-Pacifique 1 centre de diffusion sportive au Benelux 1 centre de diffusion d'informations au Benelux Studios d'une grande société de production en Europe de l’Ouest Un grand parlement de l'Europe de l’Ouest

Important projet de rénovation d'une grande ligue sportive américaine basé sur le XT-VIA en 1080p & 4K.

Importante modernisation et extension en 4K chez un acteur majeur en Chine

Déploiement du système de production unifié X-One en Asie et en Europe offrant un fonctionnement simplifié pour une qualité de diffusion supérieure

Mise à jour sur l'acquisition d'AXON

Avec l'ajout des technologies Axon pour le traitement, la conversion, le multiviewing, le contrôle et la surveillance Audiovisuel, EVS renforce et modernise considérablement son offre d'infrastructure média globale, permettant ainsi de consolider son empreinte globale sur le marché de la production vidéo en direct.

Les résultats d'Axon sont consolidés dans les états financiers d'EVS présentés ici à partir du 1er mai 2020 (voir note 5.13).

Premiers points clés de succès :

- L'intégration progresse bien. Excellent esprit d'équipe entre les membres du personnel des deux côtés avec une forte volonté de gagner ensemble

- Certaines commandes clés pour les produits Axon ont été facilitées grâce à la confiance des clients dans EVS

- Première réponse à un appel d’offre consolidée fournie quelques jours après la conclusion de la transaction de rachat d’Axon

- La force de vente d'EVS va commencer à vendre de nouvelles solutions d'infrastructure média, en particulier sur le marché américain où la présence d'Axon était faible

- Les premières synergies se sont déjà concrétisées en termes d'achats et d'effectifs.

Chiffre d’affaires 1S 2020

Au 1S20, le chiffre d'affaires d’EVS, impacté favorablement par la fluctuation du taux de change, a atteint 39,6 millions d'euros, en baisse de 3,5 % par rapport au 1S19.

A taux de change constant, le chiffre d'affaires diminue de 4,3 % par rapport à l'année précédente et diminue de 5,7 % hors grands événements sportifs.

Chiffre d’affaires – EUR millions 1S20 1S19 % 1S20/

1S19 Total communiqué 39,6 41,0 -3,5% Total à taux de change constant 39,3 41,0 -4,3% Total à taux de change constant hors locations pour les événements sportifs 38,1 40,4 -5,7%

Le chiffre d'affaires d’EVS est influencé par la fluctuation du taux de change EUR/USD et peut avoir un impact significatif sur les résultats même si les fluctuations EUR/USD ont également un impact sur le coût des opérations aux Etats-Unis et sur le coût des marchandises vendues.

Au premier semestre, (hors location) les LSP (Live Service Providers) représentent 43% du chiffre d’affaires, les LAB (Live Audience Business) représentent 57%.

Géographiquement, le chiffre d'affaires (hors location de grands événements sportifs) se répartit comme suit au 1S20 :

Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) : 18,2 millions d'euros

Amériques (NALA) : 12,9 millions d'euros

Asie et Pacifique (APAC) : 7,3 millions d'euros

Résultats du premier semestre 2020

La marge brute consolidée s'est élevée à 68,2% au premier semestre 2020, contre 69,7% au premier semestre 2019, en raison des dépréciations de stocks et de la marge brute plus faible sur les produits Axon. Les charges d'exploitation diminuent de 5,0% par rapport à l'année précédente grâce à réduction des dépenses marketing et de voyages ainsi que des provisions plus basses pour les compensations variables. En excluant les dépenses opérationnelles d'Axon, l'OPEX a diminué de -11,2% par rapport au 1er semestre 2019.. Au premier semestre 2020, la marge d’exploitation s'est élevée à 8,3%, un niveau similaire à l’année dernière. Les impôts sur le résultat sont positifs principalement dus aux différents incitants fiscaux qui ne sont pas directement liés au niveau de chiffre d’affaires. Le résultat net part du groupe s'élève à 3,3 millions d'euros au 1S20, contre 3,7 millions d'euros au 1S19. Le bénéfice net de base par action s'est élevé à 0,24 euro au 1S20, contre 0,26 euro au 1S19.

Personnel

Fin juin 2020, EVS employait 532 personnes (ETP). Il s'agit d'une augmentation de 75 personnes par rapport à juin 2019, en raison de l’intégration des employés d’Axon. L’effectif du personnel devrait rester stable en 2020

Bilan et flux de trésorerie

EVS continue d'afficher un bilan solide avec une trésorerie nette de 33,5 millions d'euros et un faible niveau d'endettement (dont 12,9 millions d'euros liés à IFRS 16), ce qui donne un total des fonds propres représentant 72,0% du total du bilan à fin juin 2020.

Les terrains et constructions comprennent principalement le nouveau siège social à Liège ainsi que le droit d’utilisation pour les bureaux étrangers (IFRS16). L'amortissement annuel de ce bâtiment est d'environ 2 millions d'euros. Le passif comprend 20,7 millions d'euros de dettes financières (y compris la part à court et long terme), principalement liées aux dettes au titre de l’obligation de paiement des loyers suite à l'application de la norme IFRS 16 (12,9 millions d'euros), la dette contractée pour financer l’acquisition d’Axon (5,5 millions d’euros) et le bâtiment à Liège (2,0 millions d'euros). La société rembourse environ 4 millions d'euros par an pour le bâtiment et paiera 1,1 million d'euros par an pour le nouveau prêt lié à l'acquisition d'Axon.

Les stocks s'élèvent à 24,9 millions EUR et comprennent environ 2,3 millions EUR de stock d’Axon. L'inventaire comprend également les équipements qui ont été produits pour les grands événements sportifs de 2020 qui ont été reportés à 2021. Il comprend également les pièces et les produits qui ont été commandés avant la crise Covid-19 et livrés au cours du premier semestre 2020.

Au passif, les provisions comprennent principalement la provision pour les garanties techniques sur les produits EVS, pour la main-d'œuvre et les pièces et les autres montants à payer comprennent l’estimation de compléments de prix pour Axon et certaines avances reçues de clients.

Les flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élèvent à 8,5 millions d'euros au premier semestre de l'année 2020, contre 4,4 millions d'euros au premier semestre de l'année 2019. Au 30 juin 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 54,2 millions d'euros. Il s'agit d'une diminution par rapport à la fin 2019, suite aux flux de trésorerie négatifs des activités d'investissement et plus particulièrement de l'acquisition d'Axon (9,6 millions d'euros) partiellement compensés par de nouveaux emprunts (5,5 millions d'euros).

Fin juin 2020, il y avait 14.327.024 actions EVS en circulation, dont 665.511 étaient détenues par la société. A la même date, 138.832 warrants étaient en circulation avec un prix d'exercice moyen de EUR 28,90 et une échéance moyenne en décembre 2022.

Mise à jour sur les rachats d'actions

Le 6 mai 2020, EVS a annoncé la fin du programme de rachat d'actions de 2018, ayant acheté 528 684 actions à un prix moyen de 18,9149. Le 6 mai 2020, EVS a annoncé le lancement d'un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 5 millions d'euros. Entre le 15 mai 2020 et le 30 juin 2020, EVS a acheté 74 459 actions à un prix moyen de 15,4659 euros, ce qui représente au total 1 151 574 euros. Après les transactions susmentionnées, le nombre total d'actions propres s'élève à 665 511 actions au 30 juin 2020.

Mise à jour sur l'entreprise

Lors de la dernière assemblée générale du 19 mai, Johan Deschuyffeleer est devenu directeur et président du conseil d'administration. Johan apporte plus de 35 ans d'expérience internationale dans le secteur des ICT et de la technologie.

Perspectives pour le second semestre 2020

Le carnet de commandes (à comptabiliser en chiffre d'affaires en 2020) au 30 juin 2020 s'élève à 19,6 millions d'euros, soit -12,9% comparé aux 22,5 millions d'euros de l'an dernier à la même période (soit -10,1 % hors grands événements). Les commandes du second semestre sont principalement impactées par les prestataires de services en direct (LSP), probablement en raison de l'effet Covid-19. En plus de ce carnet de commandes qui sera facturé en 2020, EVS a déjà 26,2 millions d'euros de commandes à facturer en 2021 et au-delà, (dont 12,7 millions d'euros pour la location de grands événements en 2021), ce qui représente une augmentation de 279,7% (ou 95,7% hors location de grands événements) par rapport aux 6,9 millions d'euros à la même date l'année dernière.

Compte tenu des incertitudes liées à la situation de Covid-19, EVS ne donne aucune indication sur les perspectives de chiffre d’affaires pour l'année 2020. En excluant Axon, EVS s'attend à ce que les dépenses opérationnelles diminuent entre le milieu et le haut de la fourchette d'un taux à un chiffre. Avec l'intégration d'Axon, le total des dépenses opérationnelles pour 2020 devrait augmenter entre le milieu et le haut de la fourchette d'un taux à un chiffre par rapport à l'année précédente.

Déclarations sur les perspectives futures

Ce communiqué de presse contient des déclarations sur les perspectives relatives au business, à la santé financière et aux résultats des opérations d’EVS et de ses filiales. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles du management d’EVS et sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes qui pourraient entraîner que les résultats ou performances actuelles de la société soient significativement différents de ceux décrits dans ces mêmes déclarations. Ces risques et incertitudes sont liés aux changements technologiques et aux exigences du marché, à la concentration des activités de la société dans une seule industrie, au déclin de la demande pour les produits de la société ou de ses filiales, à l’incapacité de développer et d’introduire de nouvelles technologies en temps utiles, aux produits et applications ainsi qu’à la perte de parts de marché et à la pression sur les prix résultant de la concurrence qui pourraient entraîner les résultats ou performances actuelles de la société à différer significativement de ceux décrits dans ces déclarations sur les perspectives. EVS ne s’engage à aucune obligation de communiquer publiquement une révision de ces déclarations pour décrire des événements ou circonstances afin de refléter l’occurrence d’événements non anticipés après la date de ce jour.



A propos d’EVS

Nous créons un retour sur l'émotion.

EVS est mondialement reconnu comme le leader de la technologie de vidéo en direct pour les productions de radiodiffusion et de nouveaux médias. Notre passion

et notre objectif ? Aider nos clients à créer des histoires immersives qui suscitent le meilleur retour sur l'émotion ! Grâce à une large gamme de produits et de

solutions, nous diffusons chaque jour, et en temps réel, à des milliards de téléspectateurs, les images de sport les plus captivantes, les émissions de divertissement

les plus sensationnelles et les informations les plus récentes. Basée en Belgique, EVS a également des bureaux en Europe, au Moyen-Orient, en Asie-Pacifique

et en Amérique du Nord. EVS commercialise ses produits et assure leur support dans plus de 100 pays.



EVS est une société anonyme cotée sur Euronext Bruxelles : EVS, ISIN : BE0003820371. Pour plus d’informations, visitez le site www.evs.com

