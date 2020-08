Ageas annonce la conclusion d’un accord avec China Taiping Insurance Holdings (CTIH) en vue de souscrire à une augmentation de capital de sa filiale à 100% Taiping Reinsurance Co. Ltd. (TPRe) pour une contrepartie totale de HKD 3.100 millions (environ EUR 340 millions). Par cette opération, Ageas renforce son solide partenariat à long terme avec China Taiping.

Cette participation dans TPRe, l’une des plus grandes compagnies asiatiques de réassurance affichant un excellent historique de performances et un potentiel de croissance prometteur, permet à Ageas de s’avancer sur le marché asiatique de la réassurance, en pleine croissance, depuis des positions en tête du marché à Hong Kong et en Chine. La souscription à l’augmentation de capital, nouvelle étape dans la coopération de longue date entre Ageas et CTIH, augmentera en outre la part des activités Non-vie dans le portefeuille d’activités du Groupe.

Les primes brutes émises de TPRe augmentent en moyenne de 27% par an depuis 2013, pour atteindre EUR 1,7 milliard en 2019. L’entreprise n’a enregistré qu’une seule année déficitaire sur les 40 dernières années, et son ratio combiné en « dommages » s’est établi en moyenne à 95,2% entre 2013 et 2019. L’entreprise a annoncé un ratio de solvabilité robuste de 272% (régime CAP 41 de Hong Kong) fin 2019 qui, associé à une notation A Stable (S&P | AM Best | Fitch), reflète sa position financière solide.

Ageas détiendra 25% du capital social augmenté de TPRe pour une contrepartie totale de HKD 3.100 millions (environ EUR 340 millions), qui correspond à 1,03 fois la valeur comptable de l’entreprise avant l’augmentation de capital. Le prix convenu est soumis à un mécanisme de compensation basé sur l’évolution de la valeur d’actif nette de la société depuis le 31 décembre 2019.

Cette transaction est soumise à l’approbation du régulateur et devrait être finalisée au dernier trimestre 2020. Le montant correspondant sera acquitté en espèces. L’incidence sur la solvabilité du Groupe au moment de la clôture est estimée à environ 9 points de pourcentage.

Cette opération de taille considérable remplace le programme de rachat d’actions de cette année qui est différé sur recommandation de la Banque Nationale de Belgique. L’opération sera par contre sans incidence sur le programme de rachat d’actions de 2021.

Bart De Smet, CEO d’Ageas, a commenté : « Cette opération offre à Ageas une opportunité unique d’entrer sur le marché asiatique de la réassurance et de bénéficier de son potentiel important. Nous sommes ravis de pouvoir la réaliser avec notre partenaire de longue date China Taiping, ce qui renforce encore notre partenariat déjà très fructueux. Quant à Taiping Re, l’augmentation de capital lui permettra de réaliser ses projets généraux de croissance. »

Wang Sidong, CEO de CTIH a ajouté : « Nous avons un partenariat stratégique à long terme avec Ageas. Cette opération renforce encore la collaboration entre Taiping et Ageas, et nous pensons que cette collaboration créera des synergies et nous aidera dans notre ambition de faire croître notre activité de réassurance dans le monde entier, et en particulier sur les marchés européens. »

Ageas est un groupe d’assurance international coté en bourse, riche de près de 200 années d’expérience et de savoir-faire. Il propose à ses clients particuliers et professionnels des produits d’assurance Vie et Non-vie conçus pour répondre à leurs besoins spécifiques, aujourd’hui comme demain. Classé parmi les plus grands groupes d’assurance européens, Ageas concentre ses activités sur l’Europe et l’Asie, qui représentent ensemble la majeure partie du marché mondial de l’assurance. Ageas mène des activités d’assurances couronnées de succès en Belgique, au Royaume-Uni, en France, au Portugal, en Turquie, en Chine, en Malaisie, en Inde, en Thaïlande, au Vietnam, au Laos, au Cambodge, à Singapour et aux Philippines au travers d’une combinaison de filiales détenues à 100 % et de partenariats à long terme avec des institutions financières solides et des distributeurs de renom. Ageas figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 salariés et a réalisé un encaissement annuel de plus de de 36 milliards d’euros en 2019 (tous les chiffres à 100 %).

China Taiping Insurance Holdings Company Limited fait partie du groupe de sociétés de China Taiping Insurance Group Ltd, un grand groupe d’assurance constitué en République populaire de Chine (« RPC ») et dont l’activité principale porte sur la détention de placements. Les filiales de China Taiping ont pour principales activités la souscription d’assurances Vie directes en RPC et à Hong Kong, l’assurance directe biens et accidents en RPC, à Hong Kong et à l’étranger, l’assurance retraite et l’assurance Vie de groupe, ainsi que toutes les catégories de réassurance mondiale. Les filiales de China Taiping exercent également des activités de gestion d’actifs, d’intermédiaire en assurance, de commerce électronique pour l’assurance, de crédit-bail financier, d’investissement immobilier, d’investissement pour personnes âgées, de négoce de titres et de courtage.

Taiping Reinsurance Co. Ltd (TPRe) est une société à responsabilité limitée constituée selon les lois de Hong Kong. Les principales activités commerciales du groupe TPRe englobent la réassurance Vie et Non-vie dans le monde entier. Avec son siège social implanté à Hong Kong, TPRe dispose également de plateformes opérationnelles dans la région et à l’étranger, notamment des filiales à Pékin et à Londres, une succursale à Labuan (Malaisie) ainsi qu’une représentation au Japon et à Macao.

Pièce jointe