August 27, 2020 02:00 ET

August 27, 2020 02:00 ET

Det vises til børsmelding datert 25. august 2020 angående Aqua Bio Technology ASAs ("ABT" eller "Selskapet") vedtakelse av blant annet kapitalforhøyelsen i forbindelse med en etterfølgende emisjon overfor kvalifiserte aksjeeiere (den "Etterfølgende Emisjonen").

Tegningsperioden i den Etterfølgende Emisjonen starter i dag kl. 09:00 og avsluttes 10. september 2020 kl. 16:30.

Den Etterfølgende Emisjonen er rettet mot Selskapets aksjeeiere per 17. august 2020, som registrert i VPS 19. august 2020, unntatt (i) aksjeeiere som ble invitert til å tegne seg for nye aksjer i den Rettede Emisjonen og Den Rettede Emisjonen II (slik definert i tidligere børsmeldinger), og (ii) aksjeeiere som er bosatt i en jurisdiksjon der slikt tilbud vil være ulovlig, eller vil kreve innlevering av prospekt, registrering eller lignende handling (de "Kvalifiserte Aksjeeierne"). De Kvalifiserte Aksjeeierne vil motta ikke-omsettelige tegningsretter som kan benyttes til å tegne seg for aksjer i den Etterfølgende Emisjonen.

Invitasjonsbrev, tegningsdokumenter og nærmere informasjon er vedlagt denne børsmeldingen og er også tilgjengelig på Selskapets nettsider www.aquabiotechnology.com .

For nærmere informasjon, vennligst kontakt Espen Kvale, daglig leder, telefon +47 9162 8092.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi til bruk i hudpleieprodukter. ABT's kosmetiske ingredienser er svært effektive og gir kosmetikkindustrien naturlige alternativer til tradisjonelle ingredienser. ABT markedsfører og distribuerer også naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere overfor forbrukere og profesjonelle brukere. ABT's fokus på kommersialisering og utvikling av naturlige ingredienser og naturlige hudpleieprodukter har vært, og vil fortsette å være, en viktig del av Selskapets strategi fremover. Aqua Bio Technology er notert på Axess markedet på Oslo Børs.

Denne informasjon er underlagt informasjonskravene som følger av verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg