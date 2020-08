Incap Oyj Lehdistötiedote 27.8.2020 klo 9.00



Incap kasvattaa edelleen tuotantokapasiteettiaan Intiassa



Incap kasvattaa tuotantokapasiteettiaan ​​Intian Tumkurissa noin 3 300 neliömetrillä käynnissä olevan ja vuoden 2021 alussa valmistuvan 3 800 neliömetrin laajennuksen lisäksi. Näiden kahden laajennuksen myötä Incapin Intian tehtaan kokonaispinta-ala on lähes 16 000 neliömetriä. Lisälaajennus valmistuu arviolta vuoden 2021 loppupuolella.



”COVID-19-pandemiasta huolimatta näemme kysynnän kehittyvän hyvin sekä nykyisten että uusien asiakkaiden taholta. Siksi investoimme nyt alkuperäistä laajennussuunnitelmaamme enemmän uuteen kapasiteettiin. Tämä lisälaajennus auttaa meitä myös jatkossa tuottamaan korkeatasoisia palveluita asiakkaillemme ja tukemaan heidän kasvutavoitteitaan.



Meille on tärkeintä varmistaa, että toimitamme asiakkaillemme oikea-aikaisesti korkealaatuisia tuotteita ja palveluita”, sanoo Incap Intian toimitusjohtaja Murthy Munipalli.



”Elektroniikan sopimusvalmistuksen kysyntä jatkuu hyvällä tasolla, ja olen erittäin tyytyväinen, että voimme vastata kysyntään laajentamalla Intian tehdasta, joka on jatkuvasti kehittynyt hyvin”, Incap Corporationin toimitusjohtaja Otto Pukk toteaa.



Laajennus toteutetaan kestävien rakennusperiaatteiden mukaisesti kiinnittäen erityistä huomiota energiatehokkuuteen sekä muiden resurssien tehokkaaseen käyttöön. Laajennus maksaa noin 1,5 miljoonaa euroa.



Incapin nykyaikainen tehdas Bangaloren lähellä Tumkurissa palvelee asiakkaita ympäri maailmaa ja työllistää yhteensä 750 henkilöä. Tehtaalla on vahva kokemus tehoelektroniikasta ja se on erikoistunut PCBA-levyjen ja box-build-tuotteiden valmistukseen.



