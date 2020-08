Johtoryhmän muutokset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n (BBS) laatujohtajaksi (Qualified Person, QP) on nimitetty 17.8.2020 alkaen proviisori Soile Hakala. Hänen pääaineensa ovat farmasian teknologia ja biofarmasia. Lisäksi hän on suorittanut runsaasti puhdastiloihin ja laatujärjestelmiin liittyviä kansainvälisiä kursseja sekä johtamisen erikoisammattitutkinnon. Viimeisen 18 vuotta Hakala on toiminut lääketeollisuuden parissa vaativissa ja vastuullisissa tehtävissä Santen Oy:ssä ja Nextpharma Oy:ssä. Työuran alkuun kuuluu myös farmaseutin tehtäviä apteekissa ja tutkijana yliopistolla. Nimityksellä vahvistetaan yhtiön kykyä viedä CE-merkinnän hyväksyntäprosessi päätökseen.

Yhtiön operatiiviseksi johtajaksi (Chief Operating Officer, COO) on nimetty FT Hanna Tölli. Tölli on toiminut viimeiset 15 vuotta tutkijana, tuotekehittelijänä ja tuotantojohtajana yhtiössä. Hänen taustansa on terveysteknologiassa ja biomateriaaleissa. Töllin väitöskirja vuonna 2011 käsitteli yhtiön kehittämän poron luuproteiinituotteen luutumisvaikutuksia eri eläinmalleissa. Väitöskirjan tutkimusten pohjalta on kehitetty yhtiön ensimmäinen tuote ARTEBONE®, jolle yhtiö parhaillaan hakee CE-merkintää. Töllin pääasiallinen toimipaikka on Reisjärvellä, jossa sijaitsee BBS:n lääketehdas.

Yhtiön johtoryhmään kuuluvat nimitysten jälkeen toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi, talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas, laatujohtaja Soile Hakala ja operatiivinen johtaja Hanna Tölli.

Hallituksen muutokset

BBS-Bioactive Bone Substitutes Oyj:n hallituksen kokoonpanoa on muutettu 17.8.2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa niin, että se noudattaa paremmin pörssiyhtiöille laadittua uutta hallinnointikoodia 2020. Ehdotuksen ovat tehneet suurimmat osakkeenomistajat. Uutena hallituksen jäsenenä on markkinoinnin asiantuntija Seppo Nevalainen. Muutoksen jälkeen hallituksessa on kaksi yhtiöstä ja osakkeenomistajista riippumatonta jäsentä.

Hallituksen uudella jäsenellä Seppo Nevalaisella on monipuolinen ja pitkä työura myynnin ja markkinoinnin johtotehtävissä ja hallituksissa lääkelaitealan yhtiöissä kuten Alnor Oy, Datex-Ohmeda Div. of Instrumentarium Corp., GE Healthcare, Inion Oy, Mediracer Oy, Ozics AG, StickTech Oy, Riverbank CS Ltd, Technical University of Tampere, Onbone Oy ja viimeksi HUR Oy. Myynti- ja markkinointiosaamisen vahvistaminen hallituksessa on hyödyksi, kun BBS suunnittelee tuotteiden kaupallistamista lähitulevaisuudessa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Kangasniemi

Puhelin: 040 7080 307, sähköposti: ilkka.kangasniemi(at)bbs-artebone.fi

Talousjohtaja Hannu Säynäjäkangas

Puhelin: 040 502 1092, sähköposti: hannu.saynajakangas(at)bbs-artebone.fi

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Nasdaq Stockholm AB

Keskeiset tiedotusvälineet

www.bbs-artebone.fi

